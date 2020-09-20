Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Эрзурумспор - Сивасспор
Эрзурумспор - Сивасспор: обзор матча 20 сентября 2020
Эрзурумспор
20.09.2020, воскресенье, 13:30
Турция. Суперлига, 2 тур
1 : 2
Завершен
Сивасспор
70'
А. Новиковас
82'
А. Коне
86'
М. Градель
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Эрзурумспор - Сивасспор
90'
+5
Замена
У. Чифтци
️️️️
М. Градель
Замена
I. Sissoko
️️️️
G. Obertan
90'
Замена
J. Hamroun
️️️️
Э. Бассан
90'
86'
ГОЛ! 1:2!
М. Градель
82'
ГОЛ! 1:1!
А. Коне
Пас отдал
Э. Йесилюрт
Замена
M. Albayrak
️️️️
К. Канак
81'
Замена
Ö. Şişmanoğlu
️️️️
Р. Мухаммед
77'
75'
Замена
Х. Феликс
️️️️
Ф. Файр
75'
Замена
А. Коне
️️️️
Я. Озтекин
ГОЛ! 1:0!
А. Новиковас
Пас отдал
Э. Бассан
70'
57'
Замена
И. Кофи
️️️️
К. Нинга
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эрзурумспор
30
Fabien Farnolle
ВР
26
Кан Канак
ЦЗ
20
Петрус Бумаль
ОП
12
Ибрагим Акдаг
ЦП
17
Эмрах Бассан
ЦП
10
Рашад Мухаммед
ЦП
11
Арвидас Новиковас
ЦП
99
Cenk Ahmet Alkılıç
ЦФ
30
Adolphe Teikeu
ЦФ
5
Hasan Hatipoğlu
ЦФ
4
Gabriel Obertan
ЦФ
Главный тренер
Серкан Эзбалта
Сивасспор
30
Мамаду Самасса
ВР
58
Зийя Эрдал
ЦЗ
14
Самба Камара
ЦЗ
88
Джанер Османпаша
ЦЗ
76
Файкал Файр
ЦП
37
Хакан Арслан
ЦП
10
Макс Градель
ЦП
7
Ясин Озтекин
ЦП
9
Мустафа Ятабаре
ЦФ
17
Эрдоган Йесилюрт
ЦФ
29
Касимир Нинга
ЦФ
Главный тренер
Месут Баккал
Эрзурумспор
44
Arturo Mina
ЦЗ
12
Махамаду Ба
ОП
20
Mitchell Donald
ЦП
53
Mücahit Albayrak
ЦФ
33
Kayacan Erdoğan
ЦФ
88
Osman Çelik
ЦФ
4
Muhammed Gonulacar
ЦФ
10
Jugurtha Hamroun
ЦФ
3
Ibrahim Sissoko
ЦФ
7
Ömer Şişmanoğlu
ЦФ
Сивасспор
35
Али Сасал Вурал
ВР
25
Муаммер Йилдырым
ВР
3
Угур Чифтци
ЦЗ
26
Барыш Ярдымджи
ЦЗ
5
Исаак Кофи
ЦП
6
Клаудемир
ЦП
20
Керем Атакан Кесгин
ЦП
6
Робин Ялчин
ЦП
7
Хорхе Феликс
ЦФ
2
Аруна Коне
ЦФ
1-1-4-4
30
26
Канак
20
Бумаль
12
Акдаг
10
Мухаммед
11
Новиковас
17
Бассан
99
4
5
30
3-4-3
30
Самасса
58
Эрдал
14
Камара
88
Османпаша
37
Арслан
10
Градель
7
Озтекин
76
Файр
29
Нинга
17
Йесилюрт
9
Ятабаре
26
Канак
53
53
26
Канак
17
Бассан
10
10
17
Бассан
4
3
3
4
10
Мухаммед
7
7
10
Мухаммед
76
Файр
7
Феликс
7
Феликс
76
Файр
10
Градель
3
Чифтци
3
Чифтци
10
Градель
29
Нинга
5
Кофи
5
Кофи
29
Нинга
7
Озтекин
2
Коне
2
Коне
7
Озтекин
Остались в запасе
Эрзурумспор
Сивасспор
33
Kayacan Erdoğan
ЦФ
12
Махамаду Ба
ОП
88
Osman Çelik
ЦФ
4
Muhammed Gonulacar
ЦФ
44
Arturo Mina
ЦЗ
20
Mitchell Donald
ЦП
Главный тренер
Серкан Эзбалта
35
Али Сасал Вурал
ВР
25
Муаммер Йилдырым
ВР
26
Барыш Ярдымджи
ЦЗ
6
Клаудемир
ЦП
20
Керем Атакан Кесгин
ЦП
6
Робин Ялчин
ЦП
Главный тренер
Месут Баккал
Остались в запасе
33
Kayacan Erdoğan
ЦФ
12
Махамаду Ба
ОП
88
Osman Çelik
ЦФ
4
Muhammed Gonulacar
ЦФ
44
Arturo Mina
ЦЗ
20
Mitchell Donald
ЦП
Остались в запасе
35
Али Сасал Вурал
ВР
25
Муаммер Йилдырым
ВР
26
Барыш Ярдымджи
ЦЗ
6
Клаудемир
ЦП
20
Керем Атакан Кесгин
ЦП
6
Робин Ялчин
ЦП
Главный тренер
Серкан Эзбалта
Главный тренер
Месут Баккал
Статистика матча Эрзурумспор - Сивасспор
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Эрзурумспор
Турция. Суперлига, 13 тур
Фенербахче
- : -
29.11.2026
Эрзурумспор
Турция. Суперлига, 12 тур
Эрзурумспор
0 : 1
22.11.2026
Гезтепе
Турция. Суперлига, 11 тур
Ризеспор
2 : 1
08.11.2026
Эрзурумспор
Турция. Суперлига, 10 тур
Эрзурумспор
1 : 3
31.10.2026
Чорум
Турция. Суперлига, 9 тур
Газиантеп
1 : 3
24.10.2026
Эрзурумспор
Турция. Суперлига, 8 тур
Эрзурумспор
2 : 0
17.10.2026
Эюпспор
Сивасспор
Турция. Суперлига, 38 тур
Аланьяспор
2 : 0
31.05.2025
Сивасспор
Турция. Суперлига, 36 тур
Самсунспор
1 : 0
18.05.2025
Сивасспор
Турция. Суперлига, 35 тур
Сивасспор
0 : 0
11.05.2025
Бодрум
Турция. Суперлига, 34 тур
Галатасарай
4 : 1
03.05.2025
Сивасспор
Турция. Суперлига, 33 тур
Сивасспор
2 : 0
26.04.2025
Антальяспор
Информация о матче
Стадион:
Сивас 4 Эйлюл
Новости команд
Все
Эрзурумспор
Сивасспор
«Эрзурумспор» – «Гезтепе»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
22 ноября
Суперлига: шансы «Эрзурумспора» и «Гезтепе» на победу в матче 12-го тура
21 ноября
Суперлига: шансы «Ризеспора» и «Эрзурумспора» на победу в матче 11 тура
7 ноября
Суперлига Турции: шансы «Газиантепа» и «Эрзурумспора» на победу в матче 9-го тура
23 октября
«Эрзурумспор» – «Самсунспор»: кто победит в матче Суперлиги 2026/2027
19 сентября
«Эрзурумспор» – «Гезтепе»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
22 ноября
Суперлига: шансы «Эрзурумспора» и «Гезтепе» на победу в матче 12-го тура
21 ноября
Суперлига: шансы «Ризеспора» и «Эрзурумспора» на победу в матче 11 тура
7 ноября
Суперлига Турции: шансы «Газиантепа» и «Эрзурумспора» на победу в матче 9-го тура
23 октября
«Эрзурумспор» – «Самсунспор»: кто победит в матче Суперлиги 2026/2027
19 сентября
Бывший вингер «Краснодара» перешел в московский клуб
13 августа
2
Прогноз на точный счет матча «Сивасспор» – «Бодрум»: Турция Суперлига, 11 мая 2025
2025.05.10 12:52
«Галатасарай» – «Сивасспор»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 мая 2025
2025.05.03 17:50
Прогноз на точный счет матча «Галатасарай» – «Сивасспор»: Суперлига, 3 мая 2025
2025.05.02 11:33
«Сивасспор» – «Антальяспор»: прогноз и ставки на матч 26 апреля 2025 с коэффициентом 2.10
2025.04.25 14:45
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+