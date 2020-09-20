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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Арсенал - Сочи
Арсенал - Сочи: обзор матча 20 сентября 2020
Арсенал
20.09.2020, воскресенье, 14:00
Россия. Премьер-лига, 8 тур
3 : 2
Завершен
Сочи
20'
С. Ткачев
45+3'
Э. Кангва
71'
С. Ткачев
10'
К. Нобоа (П)
65'
М. Мевля
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Арсенал - Сочи
84'
Замена
Д. Пруцев
️️️️
А. Юсупов
Замена
М. Кадири
️️️️
С. Ткачев
84'
Замена
Д. Хлусевич
️️️️
Ю. Ковалев
78'
Замена
И. Горбатенко
️️️️
Г. Костадинов
77'
75'
Замена
А. Заболотный
️️️️
И. Цаллагов
ГОЛ! 3:2!
С. Ткачев
Пас отдал
Ю. Ковалев
71'
69'
Желтая карточка
И. Цаллагов
65'
ГОЛ! 2:2!
М. Мевля
Пас отдал
Э. Набиуллин
55'
Желтая карточка
К. Заика
46'
Замена
К. Заика
️️️️
Т. Маргасов
ГОЛ! 2:1!
Э. Кангва
Пас отдал
К. Кангва
45'
+3
Замена
В. Громыко
️️️️
Е. Луценко
37'
29'
Желтая карточка
Т. Маргасов
ГОЛ! 1:1!
С. Ткачев
20'
Желтая карточка
Э. Кангва
17'
10'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
К. Нобоа
Желтая карточка
Е. Луценко
9'
Желтая карточка
А. Сокол
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арсенал
36
Михаил Левашов
ВР
90
Тарас Бурлак
ЦЗ
6
Максим Беляев
ЦЗ
88
Артем Сокол
ЦЗ
10
Эванс Кангва
ЛП
4
Роберт Бауэр
ЦП
70
Георгий Костадинов
ЦП
42
Кингс Кангва
ЦП
11
Сергей Ткачев
ЦП
17
Юрий Ковалев
ПП
48
Евгений Луценко
ЦФ
Главный тренер
Сергей Подпалый
Сочи
35
Сослан Джанаев
ВР
32
Сергей Терехов
ЛЗ
3
Эльмир Набиуллин
ЛЗ
2
Эмануэль Маммана
ЦЗ
32
Миха Мевля
ЦЗ
34
Тимофей Маргасов
ПЗ
22
Жоаозиньо
ЛП
15
Ибрагим Цаллагов
ОП
4
Артур Юсупов
ЦП
16
Кристиан Нобоа
ЦП
18
Никита Бурмистров
ПВ
Главный тренер
Владимир Федотов
Арсенал
25
Артур Нигматуллин
ВР
56
Александр Довбня
ЦЗ
88
Гиа Григалава
ЦЗ
14
Анри Хагуш
ПЗ
9
Кирилл Комбаров
ПЗ
26
Даниил Хлусевич
ПЗ
83
Владислав Пантелеев
ЦП
6
Мохаммед Кадири
ЦП
23
Горан Чаушич
ЦП
55
Валерий Громыко
АП
23
Игорь Горбатенко
АП
17
Гурам Аджоев
ЦФ
Сочи
12
Николай Заболотный
ВР
27
Кирилл Заика
ЛАЗ
45
Иван Миладинович
ЦЗ
20
Игорь Юрганов
ЦЗ
19
Александр Руденко
ЛВ
22
Анатолий Немченко
ЦП
10
Никита Колдунов
ЦП
25
Данил Пруцев
ЦП
91
Антон Заболотный
ЦФ
3-5-1-1
36
Левашов
90
Бурлак
6
Беляев
88
Сокол
10
Кангва
70
Костадинов
42
Кангва
11
Ткачев
17
Ковалев
4
Бауэр
48
Луценко
3-3-3-1
35
Джанаев
32
Терехов
2
Маммана
32
Мевля
34
Маргасов
15
Цаллагов
3
Набиуллин
4
Юсупов
16
Нобоа
22
Жоаозиньо
18
Бурмистров
48
Луценко
55
Громыко
55
Громыко
48
Луценко
17
Ковалев
26
Хлусевич
26
Хлусевич
17
Ковалев
11
Ткачев
6
Кадири
6
Кадири
11
Ткачев
70
Костадинов
23
Горбатенко
23
Горбатенко
70
Костадинов
34
Маргасов
27
Заика
27
Заика
34
Маргасов
4
Юсупов
25
Пруцев
25
Пруцев
4
Юсупов
15
Цаллагов
91
Заболотный
91
Заболотный
15
Цаллагов
Остались в запасе
Арсенал
Сочи
25
Артур Нигматуллин
ВР
56
Александр Довбня
ЦЗ
88
Гиа Григалава
ЦЗ
14
Анри Хагуш
ПЗ
9
Кирилл Комбаров
ПЗ
83
Владислав Пантелеев
ЦП
23
Горан Чаушич
ЦП
17
Гурам Аджоев
ЦФ
Главный тренер
Сергей Подпалый
22
Анатолий Немченко
ЦП
12
Николай Заболотный
ВР
45
Иван Миладинович
ЦЗ
20
Игорь Юрганов
ЦЗ
10
Никита Колдунов
ЦП
19
Александр Руденко
ЛВ
Главный тренер
Владимир Федотов
Остались в запасе
25
Артур Нигматуллин
ВР
56
Александр Довбня
ЦЗ
88
Гиа Григалава
ЦЗ
14
Анри Хагуш
ПЗ
9
Кирилл Комбаров
ПЗ
83
Владислав Пантелеев
ЦП
23
Горан Чаушич
ЦП
17
Гурам Аджоев
ЦФ
Остались в запасе
22
Анатолий Немченко
ЦП
12
Николай Заболотный
ВР
45
Иван Миладинович
ЦЗ
20
Игорь Юрганов
ЦЗ
10
Никита Колдунов
ЦП
19
Александр Руденко
ЛВ
Главный тренер
Сергей Подпалый
Главный тренер
Владимир Федотов
Статистика матча Арсенал - Сочи
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Урал
- : -
26.11.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Текстильщик
2 : 2
21.11.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нижний Новгород
4 : 0
30.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Арсенал
4 : 3
24.10.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Уфа
2 : 0
17.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Арсенал
3 : 2
09.10.2026
Спартак К
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Арсенал
- : -
30.11.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Сочи
2 : 2
21.11.2026
Велес
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Сочи
0 : 0
15.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Енисей
3 : 0
08.11.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Сочи
0 : 2
01.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Текстильщик
1 : 3
24.10.2026
Сочи
Информация о матче
Главный судья:
Евгений Кукуляк
(Калуга)
Помощники судьи:
Валерий Данченко
Роман Милюченко
Дополнительные помощники:
VAR - Станислав Васильев AVAR - Валентин Мурашов
Резервный судья:
Сергей Куликов
Инспектор:
Александр Колобаев
Стадион:
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