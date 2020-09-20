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Расписание матчей
Швейцария. Суперлига
Базель - Вадуц
Базель - Вадуц: обзор матча 20 сентября 2020
Базель
20.09.2020, воскресенье, 17:00
Швейцария. Суперлига, 1 тур
2 : 2
Завершен
Вадуц
6'
А. Кабрал
38'
В. Штокер
29'
М. Суттер
79'
Н. Милинчану
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Базель - Вадуц
79'
ГОЛ! 2:2!
Н. Милинчану
Пас отдал
B. Prokopic
Замена
Я. ван дер Верфф
️️️️
Р. ван Вольфсвинкел
77'
67'
Замена
М. Гаич
️️️️
С. Визер
67'
Замена
S. Santin
️️️️
П. Дорн
Желтая карточка
Ф. Фрай
56'
Желтая карточка
О. Альдрете
40'
39'
Желтая карточка
С. Визер
ГОЛ! 2:1!
В. Штокер
Пас отдал
А. Пулулу
38'
29'
ГОЛ! 1:1!
М. Суттер
Пас отдал
Н. Милинчану
ГОЛ! 1:0!
А. Кабрал
Пас отдал
А. Пулулу
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Базель
1
Джордже Николич
ВР
5
Эрай Джемерт
ЦЗ
15
Омар Альдрете
ЦЗ
30
Силвэн Видмер
ПЗ
9
Афимико Пулулу
ЛВ
10
Самуэле Кампо
ЦП
20
Фабиан Фрай
ЦП
14
Валентин Штокер
ЦП
72
Andrea Padula
ЦФ
9
Рики ван Вольфсвинкел
ЦФ
19
Артур Кабрал
ЦФ
Главный тренер
Марсель Коллер
Вадуц
1
Бенджамин Бюхель
ВР
24
Седрик Гассер
ЦЗ
6
Денис Симани
ЦЗ
20
Пиус Дорн
ПЗ
8
Сандро Визер
ЦП
10
Тунахан Чичек
АП
9
Мануэль Суттер
ЦФ
0
B. Prokopic
ЦФ
25
Yannick Schmid
ЦФ
20
Николай Милинчану
ЦФ
Главный тренер
Джорджо Контини
Базель
13
Хайнц Линднер
ВР
15
Блас Риверос
ЦЗ
16
Яспер ван дер Верфф
ЦЗ
15
Альдо Калулу
ЦП
25
Оргес Буньяку
ЦП
81
Юлиан Фон Мос
ПВ
24
Тициан Туши
ЦФ
Вадуц
12
Юстин Оспельт
ВР
3
Максимилиан Гопель
ЦЗ
14
Милан Гаич
ЦП
0
S. Santin
ЦП
11
Маттео Ди Джусто
АП
22
Nico Hug
ЦФ
19
Деян Джокич
ЦФ
3-3-1-3
1
Николич
5
Джемерт
15
Альдрете
30
Видмер
10
Кампо
20
Фрай
14
Штокер
9
Пулулу
19
Кабрал
9
ван Вольфсвинкел
72
3-1-1-4
1
Бюхель
20
Дорн
6
Симани
24
Гассер
8
Визер
10
Чичек
20
Милинчану
25
0
9
Суттер
9
ван Вольфсвинкел
16
ван дер Верфф
16
ван дер Верфф
9
ван Вольфсвинкел
Шмид
22
22
Шмид
8
Визер
14
Гаич
14
Гаич
8
Визер
20
Дорн
0
0
20
Дорн
Остались в запасе
Базель
Вадуц
13
Хайнц Линднер
ВР
81
Юлиан Фон Мос
ПВ
24
Тициан Туши
ЦФ
15
Блас Риверос
ЦЗ
15
Альдо Калулу
ЦП
25
Оргес Буньяку
ЦП
Главный тренер
Марсель Коллер
12
Юстин Оспельт
ВР
3
Максимилиан Гопель
ЦЗ
19
Деян Джокич
ЦФ
11
Маттео Ди Джусто
АП
Главный тренер
Джорджо Контини
Остались в запасе
13
Хайнц Линднер
ВР
81
Юлиан Фон Мос
ПВ
24
Тициан Туши
ЦФ
15
Блас Риверос
ЦЗ
15
Альдо Калулу
ЦП
25
Оргес Буньяку
ЦП
Остались в запасе
12
Юстин Оспельт
ВР
3
Максимилиан Гопель
ЦЗ
19
Деян Джокич
ЦФ
11
Маттео Ди Джусто
АП
Главный тренер
Марсель Коллер
Главный тренер
Джорджо Контини
Статистика матча Базель - Вадуц
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Базель
Швейцария. Суперлига, 15 тур
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- : -
28.11.2026
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Базель
0 : 2
22.11.2026
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Тун
3 : 3
08.11.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 12 тур
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2 : 1
01.11.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Базель
0 : 0
25.10.2026
Грассхоппер
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Вадуц
3 : 0
11.10.2026
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Вадуц
- : -
28.11.2026
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2 : 2
22.11.2026
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Вадуц
0 : 4
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Грассхоппер
2 : 2
31.10.2026
Вадуц
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Серветт
2 : 1
24.10.2026
Вадуц
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Вадуц
3 : 0
11.10.2026
Базель
Информация о матче
Стадион:
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