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    Джорджо Контини

    Тренер
    Имя Джорджо
    Фамилия Контини
    Гражданство Швейцария
    Дата рождения 1 апреля 1974
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Вадуц 6 3 0 3
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    21.07.2022 Копер 0 : 1 Вадуц
    28.07.2022 Вадуц 1 : 1 Копер
    04.08.2022 Вадуц 1 : 1 Коньяспор
    11.08.2022 Коньяспор 2 : 4 Вадуц
    18.08.2022 Вадуц 1 : 1 Рапид
    25.08.2022 Рапид 0 : 1 Вадуц
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