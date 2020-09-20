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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Заря - Шахтер
Заря - Шахтер: обзор матча 20 сентября 2020
Заря
20.09.2020, воскресенье, 17:00
Украина. Премьер-лига, 3 тур
2 : 2
Завершен
Шахтер
20'
В. Кочергин
28'
В. Юрченко (П)
17'
Марлос
49'
С. Кривцов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Заря - Шахтер
Желтая карточка
В. Кочергин
90'
+3
Замена
М. Перович
️️️️
А. Громов
90'
+2
87'
Замена
Фернандо
️️️️
А. Мораес
Замена
А. Гладкий
️️️️
В. Кабаев
86'
82'
Замена
М. Антонио
️️️️
А. Патрик
Желтая карточка
М. Гречкин
81'
81'
Замена
Е. Коноплянка
️️️️
Марлос
Замена
Л. Квек
️️️️
В. Юрченко
78'
Замена
М. Гречкин
️️️️
А. Цыганик
78'
Желтая карточка
Д. Фаворов
73'
73'
Замена
Тете
️️️️
М. Соломон
57'
Желтая карточка
Т. Степаненко
49'
ГОЛ! 2:2!
С. Кривцов
44'
Желтая карточка
С. Кривцов
30'
Желтая карточка
Марлос
29'
Желтая карточка
Додо
ГОЛ с пенальти! 2:1!
В. Юрченко
28'
ГОЛ! 1:1!
В. Кочергин
Пас отдал
В. Кабаев
20'
17'
ГОЛ! 0:1!
Марлос
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Заря
30
Никита Шевченко
ВР
4
Йель Абу Ханна
ЦЗ
45
Денис Фаворов
ЦЗ
15
Виталий Вернидуб
ЦЗ
80
Владлен Юрченко
ЦП
29
Егор Назарина
ЦП
10
Владислав Кочергин
ЦП
21
Дмитрий Иванисеня
ЦП
22
Владислав Кабаев
АП
14
Андрей Цыганик
ЦФ
28
Артем Громов
ЦФ
Главный тренер
Виктор Скрипник
Шахтер
12
Анатолий Трубин
ВР
9
Виктор Корниенко
ЛЗ
22
Николай Матвиенко
ЦЗ
27
Сергей Кривцов
ЦЗ
2
Додо
ПЗ
10
Манор Соломон
ЛВ
27
Тарас Степаненко
ОП
10
Алан Патрик
АП
10
Марлос
ПВ
18
Алуизио Мораес
ЦФ
11
Тайсон
ЦФ
Главный тренер
Луиш Каштру
Заря
22
Никола Васили
ВР
3
Максим Гречкин
ЦЗ
40
Ловро Квек
ОП
4
Игорь Чайковский
ОП
27
Tymofii Sukhar
ЦФ
77
D. Yanakov
ЦФ
9
Михайло Перович
ЦФ
20
Александр Гладкий
ЦФ
Шахтер
30
Андрей Пятов
ВР
5
Валерий Бондарь
ЦЗ
50
Сергей Болбат
ПЗ
22
Евгений Коноплянка
ЛВ
8
Майкон
ЦП
8
Маркос Антонио
ЦП
21
Виктор Коваленко
АП
11
Тете
ПВ
11
Фернандо
ЦФ
3-4-1-2
30
Шевченко
4
Ханна
45
Фаворов
15
Вернидуб
80
Юрченко
10
Кочергин
21
Иванисеня
29
Назарина
22
Кабаев
28
Громов
14
Цыганик
4-1-3-2
12
Трубин
2
Додо
22
Матвиенко
27
Кривцов
9
Корниенко
27
Степаненко
10
Марлос
10
Патрик
10
Соломон
11
Тайсон
18
Мораес
14
Цыганик
3
Гречкин
3
Гречкин
14
Цыганик
80
Юрченко
40
Квек
40
Квек
80
Юрченко
28
Громов
9
Перович
9
Перович
28
Громов
22
Кабаев
20
Гладкий
20
Гладкий
22
Кабаев
10
Соломон
11
Тете
11
Тете
10
Соломон
18
Мораес
11
Фернандо
11
Фернандо
18
Мораес
10
Патрик
8
Антонио
8
Антонио
10
Патрик
10
Марлос
22
Коноплянка
22
Коноплянка
10
Марлос
Остались в запасе
Заря
Шахтер
27
Tymofii Sukhar
ЦФ
77
D. Yanakov
ЦФ
22
Никола Васили
ВР
4
Игорь Чайковский
ОП
Главный тренер
Виктор Скрипник
50
Сергей Болбат
ПЗ
30
Андрей Пятов
ВР
5
Валерий Бондарь
ЦЗ
8
Майкон
ЦП
21
Виктор Коваленко
АП
Главный тренер
Луиш Каштру
Остались в запасе
27
Tymofii Sukhar
ЦФ
77
D. Yanakov
ЦФ
22
Никола Васили
ВР
4
Игорь Чайковский
ОП
Остались в запасе
50
Сергей Болбат
ПЗ
30
Андрей Пятов
ВР
5
Валерий Бондарь
ЦЗ
8
Майкон
ЦП
21
Виктор Коваленко
АП
Главный тренер
Виктор Скрипник
Главный тренер
Луиш Каштру
Статистика матча Заря - Шахтер
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Заря
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Оболонь
- : -
28.11.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Карпаты
1 : 0
21.11.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Заря
1 : 2
08.11.2026
ЛНЗ
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Заря
1 : 0
02.11.2026
Эпицентр
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Шахтер
0 : 0
24.10.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Заря
2 : 1
17.10.2026
Черноморец
Шахтер
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
- : -
25.11.2026
Фенербахче
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Шахтер
1 : 1
20.11.2026
Левый берег
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
Динамо К
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
0 : 1
03.11.2026
Спортинг
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Шахтер
2 : 0
30.10.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Шахтер
0 : 0
24.10.2026
Заря
Информация о матче
Стадион:
Славутич-Арена
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