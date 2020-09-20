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Расписание матчей
МЛС 2026
Лос-Анджелес Гэлакси - Колорадо
Лос-Анджелес Гэлакси - Колорадо: обзор матча 20 сентября 2020
Лос-Анджелес Гэлакси
20.09.2020, воскресенье, 05:30
США. МЛС, Общий этап
0 : 2
Завершен
Колорадо
40'
К. Бассетт
78'
J. Lewis
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лос-Анджелес Гэлакси - Колорадо
83'
Замена
Н. Мескида
️️️️
А. Синъясики
Замена
G. GonzÃ¡lez
️️️️
J. Corona
81'
81'
Замена
N. Benezet
️️️️
J. Lewis
78'
ГОЛ! 0:2!
J. Lewis
Пас отдал
Б. Галван
Вторая желтая
Х. Араухо
75'
Замена
E. Cuello
️️️️
Э. Альварес
73'
Желтая карточка
Х. Араухо
72'
Желтая карточка
Н. ДеПуй
63'
61'
Замена
Б. Галван
️️️️
Ю. Намли
58'
Замена
О. Трасти
️️️️
Д. Уилсон
Замена
Чичарито
️️️️
E. Zubak
54'
Замена
Джонатан
️️️️
P. Kitchen
54'
40'
ГОЛ! 0:1!
К. Бассетт
Пас отдал
С. Винс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лос-Анджелес Гэлакси
22
Давид Бингхэм
ВР
20
Ник ДеПуй
ЦЗ
5
Даниэль Стерес
ЦЗ
22
Хулиан Араухо
ПЗ
8
Себастьян Ллетгет
ЦП
10
Эфраин Альварес
АП
11
Ethan Zubak
ЦФ
7
Кристиан Павон
ЦФ
15
Joe Corona
ЦФ
2
Perry Kitchen
ЦФ
3
Emiliano Insúa
ЦФ
Главный тренер
Гильермо Скелотто
Колорадо
23
Вилльям Ярброу
ВР
27
Данни Уилсон
ЦЗ
5
Лалас Абубакар
ЦЗ
23
Сэм Винс
ЦЗ
2
Keegan Rosenberry
ЦЗ
11
Андре Синъясики
ЦП
17
Коул Бассетт
ЦП
7
Юнес Намли
ЦП
3
Келлин Акоста
ЦП
19
Jack Price
ЦП
14
Jonathan Lewis
ЦФ
Главный тренер
Робин Фрейзер
Лос-Анджелес Гэлакси
33
Джонатан Клинсман
ВР
6
Джонатан
ЦП
21
Giancarlo GonzÃ¡lez
ЦФ
16
Sacha Kljestan
ЦФ
27
Emil Cuello
ЦФ
19
Diedie Traore
ЦФ
31
Gordon Wild
ЦФ
70
Cameron Dunbar
ЦФ
14
Чичарито
ЦФ
Колорадо
1
Clint Irwin
ВР
6
Остон Трасти
ЦЗ
3
Drew Moor
ЦЗ
20
Николас Мескида
ЦП
16
Брайан Галван
ПВ
19
Jeremy Kelly
ЦФ
32
Collen Warner
ЦФ
99
Nicolas Benezet
ЦФ
11
Диего Рубио
ЦФ
3-1-1-5
22
Бингхэм
20
ДеПуй
5
Стерес
22
Араухо
8
Ллетгет
10
Альварес
7
Павон
3
2
15
11
4-5-1
23
Ярброу
5
Абубакар
23
Винс
2
27
Уилсон
11
Синъясики
7
Намли
3
Акоста
19
17
Бассетт
14
15
21
21
15
10
Альварес
27
27
10
Альварес
2
6
Джонатан
6
Джонатан
2
11
14
Чичарито
14
Чичарито
11
27
Уилсон
6
Трасти
6
Трасти
27
Уилсон
14
99
99
14
7
Намли
16
Галван
16
Галван
7
Намли
11
Синъясики
20
Мескида
20
Мескида
11
Синъясики
Остались в запасе
Лос-Анджелес Гэлакси
Колорадо
16
Sacha Kljestan
ЦФ
19
Diedie Traore
ЦФ
31
Gordon Wild
ЦФ
70
Cameron Dunbar
ЦФ
33
Джонатан Клинсман
ВР
Главный тренер
Гильермо Скелотто
19
Jeremy Kelly
ЦФ
32
Collen Warner
ЦФ
1
Clint Irwin
ВР
3
Drew Moor
ЦЗ
11
Диего Рубио
ЦФ
Главный тренер
Робин Фрейзер
Остались в запасе
16
Sacha Kljestan
ЦФ
19
Diedie Traore
ЦФ
31
Gordon Wild
ЦФ
70
Cameron Dunbar
ЦФ
33
Джонатан Клинсман
ВР
Остались в запасе
19
Jeremy Kelly
ЦФ
32
Collen Warner
ЦФ
1
Clint Irwin
ВР
3
Drew Moor
ЦЗ
11
Диего Рубио
ЦФ
Главный тренер
Гильермо Скелотто
Главный тренер
Робин Фрейзер
Статистика матча Лос-Анджелес Гэлакси - Колорадо
2
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Лос-Анджелес Гэлакси
США. МЛС, 35 тур
Реал Солт-Лейк
2 : 1
08.11.2026
Лос-Анджелес Гэлакси
США. МЛС, 34 тур
Лос-Анджелес Гэлакси
4 : 1
01.11.2026
Остин
США. МЛС, 32 тур
Лос-Анджелес
2 : 2
26.10.2026
Лос-Анджелес Гэлакси
США. МЛС, 31 тур
Лос-Анджелес Гэлакси
2 : 2
18.10.2026
Сан-Диего
США. МЛС, 30 тур
Лос-Анджелес Гэлакси
2 : 0
15.10.2026
Портленд
Колорадо
США. МЛС, 35 тур
Даллас
3 : 1
08.11.2026
Колорадо
США. МЛС, 34 тур
Колорадо
2 : 4
01.11.2026
Чикаго Файр
США. МЛС, 33 тур
Сан-Хосе
2 : 2
29.10.2026
Колорадо
США. МЛС, 32 тур
Колорадо
1 : 0
25.10.2026
Ванкувер Уайткепс
США. МЛС, 31 тур
Портленд
0 : 0
18.10.2026
Колорадо
Информация о матче
Стадион:
Дигнити Хелс Спортс Парк
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