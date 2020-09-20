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Расписание матчей
МЛС 2026
Атланта Юнайтед - Интер Майами
Атланта Юнайтед - Интер Майами: обзор матча 20 сентября 2020
Атланта Юнайтед
20.09.2020, воскресенье, 02:00
США. МЛС, Общий этап
1 : 2
Завершен
Интер Майами
5'
Д. Галлахер
2'
J. Agudelo
11'
Б. Ши
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Атланта Юнайтед - Интер Майами
90'
+3
Желтая карточка
L. Robles
90'
+1
Замена
М. Пеллегрини
️️️️
Б. Ши
90'
+1
Замена
R. Torres
️️️️
Л. Морган
79'
Замена
В. Трапп
️️️️
Р. Писарро
Замена
M. Castro
️️️️
Д. Галлахер
77'
69'
Замена
Д. Неалис
️️️️
Х. Николас Фигаль
Замена
E. Hyndman
️️️️
Э. Ремеди
68'
66'
Желтая карточка
А. Рейес
Замена
E. Torres
️️️️
A. Jahn
60'
Замена
Б. Леннон
️️️️
Д. Малрейни
60'
Желтая карточка
Ф. Эскобар
17'
11'
ГОЛ! 1:2!
Б. Ши
Пас отдал
Р. Писарро
ГОЛ! 1:1!
Д. Галлахер
Пас отдал
Д. Белло
5'
2'
ГОЛ! 0:1!
J. Agudelo
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атланта Юнайтед
1
Брэд Гьюзан
ВР
2
Джордж Белло
ЛЗ
24
Франко Эскобар
ЦЗ
12
Майлз Робинсон
ЦЗ
5
Матеус Россетто
ЦП
18
Jeff Larentowicz
ЦП
5
Эрик Ремеди
ЦП
11
Джейк Малрейни
ПВ
0
A. Walkes
ЦФ
0
A. Jahn
ЦФ
17
Джон Галлахер
ЦФ
Главный тренер
Франк де Бур
Интер Майами
31
Luis Robles
ВР
4
Хорхе Николас Фигаль
ЦЗ
14
Leandro Gonzalez Pirez
ЦЗ
20
Брек Ши
ЦП
90
Льюис Морган
ЦП
8
Блейз Матюиди
ЦП
13
Виктор Ульоа
ЦП
44
Бен Свит
ЦП
15
Андрес Рейес
ЦП
7
Родолфо Писарро
ЦФ
0
J. Agudelo
ЦФ
Главный тренер
Диего Алонсо
Атланта Юнайтед
1
Alec Kann
ВР
11
Брукс Леннон
ПЗ
16
Тайлер Вольфф
ПВ
31
Erick Torres
ЦФ
11
M. Castro
ЦФ
16
L. Wyke
ЦФ
19
Edgar Castillo
ЦФ
6
F. Meza
ЦФ
16
Emerson Hyndman
ЦФ
Интер Майами
77
Джон МакКартни
ВР
33
Mikey Ambrose
ЦЗ
29
Róman Torres
ЦЗ
20
A.J. DeLaGarza
ЦЗ
12
Дилан Неалис
ПЗ
20
Вил Трапп
ЦП
14
Jay Chapman
ЦП
11
Матиас Пеллегрини
ЦФ
3-3-1-3
1
Гьюзан
2
Белло
12
Робинсон
24
Эскобар
5
Россетто
18
5
Ремеди
11
Малрейни
17
Галлахер
0
0
2-5-1-2
31
4
Фигаль
14
90
Морган
13
Ульоа
44
Свит
15
Рейес
8
Матюиди
20
Ши
0
7
Писарро
0
31
31
0
17
Галлахер
11
11
17
Галлахер
11
Малрейни
11
Леннон
11
Леннон
11
Малрейни
5
Ремеди
16
16
5
Ремеди
4
Фигаль
12
Неалис
12
Неалис
4
Фигаль
90
Морган
29
29
90
Морган
7
Писарро
20
Трапп
20
Трапп
7
Писарро
20
Ши
11
Пеллегрини
11
Пеллегрини
20
Ши
Остались в запасе
Атланта Юнайтед
Интер Майами
16
Тайлер Вольфф
ПВ
16
L. Wyke
ЦФ
19
Edgar Castillo
ЦФ
6
F. Meza
ЦФ
1
Alec Kann
ВР
Главный тренер
Франк де Бур
77
Джон МакКартни
ВР
33
Mikey Ambrose
ЦЗ
20
A.J. DeLaGarza
ЦЗ
14
Jay Chapman
ЦП
Главный тренер
Диего Алонсо
Остались в запасе
16
Тайлер Вольфф
ПВ
16
L. Wyke
ЦФ
19
Edgar Castillo
ЦФ
6
F. Meza
ЦФ
1
Alec Kann
ВР
Остались в запасе
77
Джон МакКартни
ВР
33
Mikey Ambrose
ЦЗ
20
A.J. DeLaGarza
ЦЗ
14
Jay Chapman
ЦП
Главный тренер
Франк де Бур
Главный тренер
Диего Алонсо
Статистика матча Атланта Юнайтед - Интер Майами
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Атланта Юнайтед
США. МЛС, 35 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
3 : 0
08.11.2026
Атланта Юнайтед
США. МЛС, 34 тур
Атланта Юнайтед
3 : 1
02.11.2026
Торонто
США. МЛС, 33 тур
Нью-Йорк Сити
2 : 1
29.10.2026
Атланта Юнайтед
США. МЛС, 32 тур
Атланта Юнайтед
2 : 3
25.10.2026
Чикаго Файр
США. МЛС, 31 тур
Атланта Юнайтед
1 : 3
18.10.2026
Интер Майами
Интер Майами
США. МЛС, 1/8 финала
Коламбус
- : -
28.11.2026
Интер Майами
США. МЛС, 1/8 финала
Интер Майами
0 : 3
22.11.2026
Коламбус
США. МЛС, 35 тур
Интер Майами
3 : 3
08.11.2026
Шарлотт
США. МЛС, 34 тур
Нью-Инглэнд Революшн
1 : 2
02.11.2026
Интер Майами
США. МЛС, 33 тур
Интер Майами
2 : 2
29.10.2026
Цинциннати
США. МЛС, 32 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
2 : 0
25.10.2026
Интер Майами
Информация о матче
Стадион:
Мерседес-Бенц
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