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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Гранада - Алавес
Гранада - Алавес: обзор матча 20 сентября 2020
Гранада
20.09.2020, воскресенье, 19:30
Испания. Примера, 2 тур
2 : 1
Завершен
Алавес
7'
Р. Сольдадо
79'
Д. Мачис
22'
Хоселу
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Гранада - Алавес
Замена
В. Диас
️️️️
Л. Милья
90'
88'
Замена
Д. Гуидетти
️️️️
Э. Мендес
Замена
Х. Молина
️️️️
Р. Сольдадо
84'
Замена
Х. Санчес
️️️️
Д. Мачис
84'
ГОЛ! 2:1!
Д. Мачис
79'
72'
Замена
Б. Сайнс
️️️️
Л. Риоха
Замена
Р. Кенеди
️️️️
Я. Эррера
64'
Замена
А. Монторо
️️️️
А. Пуэртас
64'
49'
Желтая карточка
Ф. Лежен
46'
Замена
Х. Наварро
️️️️
Р. Эли
46'
Замена
Р. Дуарте
️️️️
А. Махмуд
26'
Желтая карточка
Р. Батталья
24'
Желтая карточка
Э. Мендес
22'
ГОЛ! 1:1!
Хоселу
ГОЛ! 1:0!
Р. Сольдадо
Пас отдал
Д. Мачис
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гранада
1
Руй Силва
ВР
21
Карлос Нева
ЛЗ
24
Хесус Вальехо
ЦЗ
22
Домингуш Дуарте
ЦЗ
20
Димитри Фулкье
ПЗ
11
Дарвин Мачис
ЛВ
25
Максим Гоналон
ОП
6
Луис Милья
ЦП
21
Янхель Эррера
ЦП
7
Антонио Пуэртас
ПВ
9
Роберто Сольдадо
ЦФ
Главный тренер
Диего Мартинес
Алавес
1
Фернандо Пачеко
ВР
5
Виктор Лагвардия
ЦЗ
19
Родриго Эли
ЦЗ
24
Флориан Лежен
ЦЗ
11
Луис Риоха
ЛВ
8
Пере Понс
ОП
17
Абдаллахи Махмуд
ЦП
6
Родриго Батталья
ЦП
7
Эдгар Мендес
ПП
16
Дейверсон
ЦФ
13
Хоселу
ЦФ
Главный тренер
Асьер Гаритано
Гранада
24
Жоау Кошта
ВР
13
Аарон Эскандель
ВР
5
Херман Санчес
ЦЗ
16
Виктор Диас
ПЗ
17
Куини
ПЗ
29
Роберт Кенеди
ЛВ
19
Анхель Монторо
ЦП
12
Рамон Азиз
ЦП
19
Феде Вико
АП
29
Альберто Соро
ПВ
19
Хорхе Молина
ЦФ
70
Антонин
ЦФ
Алавес
31
Ариц Кастро
ВР
1
Антонио Сивера
ВР
16
Хави Лопес
ЛЗ
5
Рубен Дуарте
ЛЗ
20
Мартин Агиррегабирия
ПЗ
23
Химо Наварро
ПЗ
17
Борха Сайнс
ЛВ
28
Пепе Бланко
ЦП
18
Серхи Гарсия
ЦП
11
Джон Гуидетти
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Силва
21
Нева
24
Вальехо
22
Дуарте
20
Фулкье
25
Гоналон
6
Милья
21
Эррера
11
Мачис
7
Пуэртас
9
Сольдадо
3-1-3-1-2
1
Пачеко
5
Лагвардия
19
Эли
24
Лежен
8
Понс
7
Мендес
6
Батталья
17
Махмуд
11
Риоха
13
Хоселу
16
Дейверсон
21
Эррера
29
Кенеди
29
Кенеди
21
Эррера
6
Милья
16
Диас
16
Диас
6
Милья
11
Мачис
5
Санчес
5
Санчес
11
Мачис
7
Пуэртас
19
Монторо
19
Монторо
7
Пуэртас
9
Сольдадо
19
Молина
19
Молина
9
Сольдадо
11
Риоха
17
Сайнс
17
Сайнс
11
Риоха
17
Махмуд
5
Дуарте
5
Дуарте
17
Махмуд
19
Эли
23
Наварро
23
Наварро
19
Эли
7
Мендес
11
Гуидетти
11
Гуидетти
7
Мендес
Остались в запасе
Гранада
Алавес
29
Альберто Соро
ПВ
24
Жоау Кошта
ВР
13
Аарон Эскандель
ВР
17
Куини
ПЗ
12
Рамон Азиз
ЦП
19
Феде Вико
АП
70
Антонин
ЦФ
Главный тренер
Диего Мартинес
20
Мартин Агиррегабирия
ПЗ
16
Хави Лопес
ЛЗ
28
Пепе Бланко
ЦП
18
Серхи Гарсия
ЦП
31
Ариц Кастро
ВР
1
Антонио Сивера
ВР
Главный тренер
Асьер Гаритано
Остались в запасе
29
Альберто Соро
ПВ
24
Жоау Кошта
ВР
13
Аарон Эскандель
ВР
17
Куини
ПЗ
12
Рамон Азиз
ЦП
19
Феде Вико
АП
70
Антонин
ЦФ
Остались в запасе
20
Мартин Агиррегабирия
ПЗ
16
Хави Лопес
ЛЗ
28
Пепе Бланко
ЦП
18
Серхи Гарсия
ЦП
31
Ариц Кастро
ВР
1
Антонио Сивера
ВР
Главный тренер
Диего Мартинес
Главный тренер
Асьер Гаритано
Статистика матча Гранада - Алавес
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Гранада
Испания. Сегунда, 16 тур
Гранада
- : -
29.11.2026
Сеута
Испания. Сегунда, 15 тур
Сабадель
1 : 1
21.11.2026
Гранада
Испания. Сегунда, 14 тур
Гранада
1 : 0
15.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 12 тур
Эльденсе
0 : 2
01.11.2026
Гранада
Испания. Сегунда, 11 тур
Гранада
2 : 1
23.10.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 10 тур
Гранада
2 : 0
18.10.2026
Кадис
Алавес
Испания. Примера, 14 тур
Реал
- : -
28.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 13 тур
Алавес
3 : 1
21.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Алавес
1 : 1
23.10.2026
Малага
Испания. Примера, 9 тур
Сельта
2 : 1
18.10.2026
Алавес
Информация о матче
Главный судья:
Карлос Дель Серро Гранде
(Мадрид)
Стадион:
Лос Карменес
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