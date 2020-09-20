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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Нант - Сент-Этьен
Нант - Сент-Этьен: обзор матча 20 сентября 2020
Нант
20.09.2020, воскресенье, 18:00
Франция. Лига 1, 4 тур
2 : 2
Завершен
Сент-Этьен
71'
М. Саймон
86'
Р. Эмон
2'
А. Аушиш
66'
И. Масон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Нант - Сент-Этьен
Желтая карточка
К. Бамба
90'
ГОЛ! 2:2!
Р. Эмон
86'
Замена
Р. Эмон
️️️️
Л. Бляс
86'
Замена
А. Туре
️️️️
М. Абид
86'
85'
Желтая карточка
А. Сидибе
81'
Замена
А. Сидибе
️️️️
И. Нею
78'
Замена
М. Ривера
️️️️
Д. Буанга
77'
Замена
К. Монне-Паке
️️️️
А. Аушиш
ГОЛ! 1:2!
М. Саймон
Пас отдал
Д. Аппиа
71'
Желтая карточка
Н. Паллуа
68'
66'
ГОЛ! 0:2!
И. Масон
Пас отдал
А. Аушиш
Замена
К. Бамба
️️️️
М. Коко
66'
59'
Замена
Л. Гурна
️️️️
З. Юссуф
59'
Замена
Р. Амума
️️️️
А. Норден
42'
Желтая карточка
Э. Муэффек
2'
ГОЛ! 0:1!
А. Аушиш
Пас отдал
И. Нею
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нант
40
Альбан Лафон
ВР
5
Андрей Жиротто
ЦЗ
5
Николас Паллуа
ЦЗ
8
Деннис Аппиа
ПЗ
2
Фабио
ПЗ
27
Мозес Саймон
ЛВ
4
Педро Чиривелья
ОП
17
Мехди Абид
ЦП
10
Людовик Бляс
АП
97
Маркус Коко
ПВ
9
Рандаль Коло Муани
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Гуркюфф
Сент-Этьен
40
Жесси Мулен
ВР
97
Иванн Масон
ЛЗ
15
Тимоти Колоджейчак
ЦЗ
2
Ароль Мукуди
ЦЗ
17
Эмен Муэффек
ПЗ
99
Денис Буанга
ЛВ
70
Арно Норден
ЛВ
91
Иван Нею
ОП
28
Зеду Юссуф
ЦП
45
Махди Камара
ЦП
24
Адиль Аушиш
АП
Главный тренер
Оливье Далл'Оглио
Нант
1
Денис Петрич
ВР
22
Шарль Траоре
ЛЗ
21
Жан-Чарльз Кастеллетто
ЦЗ
7
Абдулайе Туре
ОП
8
Самуэль Мутуссами
ЦП
10
Роли Перейра де Са
АП
17
Кадер Бамба
ПВ
11
Бридж Ндилю
ЦФ
9
Рено Эмон
ЦФ
Сент-Этьен
23
Стефан Баич
ВР
4
Сайду Соу
ЦЗ
58
Альфа Сиссоко
ПЗ
36
Абдулайе Сидибе
ЛВ
29
Люка Гурна
ОП
7
Максенс Ривера
ПВ
17
Ромен Амума
ЦФ
11
Жан-Филипп Крассо
ЦФ
22
Кевин Монне-Паке
ЦФ
4-1-1-3-1
40
Лафон
8
Аппиа
5
Жиротто
5
Паллуа
2
Фабио
4
Чиривелья
17
Абид
27
Саймон
10
Бляс
97
Коко
9
Муани
4-1-2-3
40
Мулен
17
Муэффек
15
Колоджейчак
2
Мукуди
97
Масон
91
Нею
28
Юссуф
45
Камара
99
Буанга
24
Аушиш
70
Норден
97
Коко
17
Бамба
17
Бамба
97
Коко
17
Абид
7
Туре
7
Туре
17
Абид
10
Бляс
9
Эмон
9
Эмон
10
Бляс
91
Нею
36
Сидибе
36
Сидибе
91
Нею
70
Норден
17
Амума
17
Амума
70
Норден
99
Буанга
7
Ривера
7
Ривера
99
Буанга
28
Юссуф
29
Гурна
29
Гурна
28
Юссуф
24
Аушиш
22
Монне-Паке
22
Монне-Паке
24
Аушиш
Остались в запасе
Нант
Сент-Этьен
22
Шарль Траоре
ЛЗ
10
Роли Перейра де Са
АП
11
Бридж Ндилю
ЦФ
1
Денис Петрич
ВР
21
Жан-Чарльз Кастеллетто
ЦЗ
8
Самуэль Мутуссами
ЦП
Главный тренер
Кристиан Гуркюфф
11
Жан-Филипп Крассо
ЦФ
58
Альфа Сиссоко
ПЗ
23
Стефан Баич
ВР
4
Сайду Соу
ЦЗ
Главный тренер
Оливье Далл'Оглио
Остались в запасе
22
Шарль Траоре
ЛЗ
10
Роли Перейра де Са
АП
11
Бридж Ндилю
ЦФ
1
Денис Петрич
ВР
21
Жан-Чарльз Кастеллетто
ЦЗ
8
Самуэль Мутуссами
ЦП
Остались в запасе
11
Жан-Филипп Крассо
ЦФ
58
Альфа Сиссоко
ПЗ
23
Стефан Баич
ВР
4
Сайду Соу
ЦЗ
Главный тренер
Кристиан Гуркюфф
Главный тренер
Оливье Далл'Оглио
Статистика матча Нант - Сент-Этьен
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Нант
Франция. Лига 2, 13 тур
Нант
- : -
23.11.2026
Гренобль
Франция. Лига 2, 12 тур
По
0 : 2
07.11.2026
Нант
Франция. Лига 2, 11 тур
Нант
1 : 1
30.10.2026
Клермон
Франция. Лига 2, 10 тур
Сент-Этьен
1 : 0
24.10.2026
Нант
Франция. Лига 2, 9 тур
Нант
2 : 3
17.10.2026
Дюнкерк
Франция. Лига 2, 8 тур
Нант
0 : 0
10.10.2026
Реймс
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 14 тур
Сент-Этьен
- : -
05.12.2026
Нанси
Франция. Лига 2, 13 тур
Реймс
0 : 1
21.11.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 12 тур
Сент-Этьен
2 : 0
07.11.2026
Лаваль
Франция. Лига 2, 11 тур
Генгам
3 : 0
31.10.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 10 тур
Сент-Этьен
1 : 0
24.10.2026
Нант
Франция. Лига 2, 9 тур
Ред Стар
0 : 1
17.10.2026
Сент-Этьен
Информация о матче
Главный судья:
Энтони Готье
(Секлин)
Стадион:
Ля Божуар - Луи Фонтено
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