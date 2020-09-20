Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Австрия. Бундеслига
Адмира Ваккер - Санкт-Пельтен
Адмира Ваккер - Санкт-Пельтен: обзор матча 20 сентября 2020
Адмира Ваккер
20.09.2020, воскресенье, 15:30
Австрия. Бундеслига, 2 тур
0 : 5
Завершен
Санкт-Пельтен
16'
А. Шмидт
29'
А. Шмидт
39'
L.
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Адмира Ваккер - Санкт-Пельтен
90'
+2
Желтая карточка
M. Steinwender
80'
Замена
M. Steinwender
️️️️
K. Schulz
68'
Замена
D. Drescher
️️️️
P. Pokorný
59'
Замена
D. Luxbacher
️️️️
D. Schutz
Замена
М. Бройниг
️️️️
E. Hoffer
57'
Замена
M. Hausjell
️️️️
C. Gartner
57'
Замена
C. Schosswendter
️️️️
P. Petlach
46'
39'
ГОЛ! 0:3!
L.
36'
Желтая карточка
P. Pokorný
29'
ГОЛ! 0:2!
А. Шмидт
Замена
Л. Лукачевич
️️️️
Л. Малишек
29'
Желтая карточка
Р. Кершбаум
20'
16'
ГОЛ! 0:1!
А. Шмидт
Пас отдал
Р. Любичич
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Адмира Ваккер
1
Andreas Leitner
ВР
4
Себастьян Бауэр
ЦЗ
23
Pascal Petlach
ЦЗ
4
Эмануэль Айву
ЦЗ
32
Александар Чиркович
ЛВ
4
Лукас Малишек
ОП
22
Marcus Maier
ЦП
5
Роман Кершбаум
ЦП
70
Мухаммед Чам
ЦП
21
Christian Gartner
ЦФ
16
Erwin Hoffer
ЦФ
Главный тренер
Звонимир Сольдо
Санкт-Пельтен
33
Luan
ЦЗ
17
Ахмет Мухамедбегович
ЦЗ
5
Майкл Блауэнштайнер
ПЗ
44
Kofi Schulz
ЦП
20
Daniel Schutz
ЦП
10
Роберт Любичич
ЦП
13
Armin Gremsl
ЦФ
24
Dor Hugy
ЦФ
12
Marcel Tanzmayr
ЦФ
3
Peter Pokorný
ЦФ
13
Александер Шмидт
ЦФ
Адмира Ваккер
31
Осман Хаджикич
ВР
47
Леонардо Лукачевич
ЦЗ
6
Christoph Schosswendter
ЦЗ
23
Мортен Юльманн
ЦП
14
Максимилиан Бройниг
ЦФ
24
Marco Hausjell
ЦФ
0
S. Maierhofer
ЦФ
Санкт-Пельтен
23
Kilian Kretschmer
ВР
29
Daniel Drescher
ЦЗ
15
Michael Steinwender
ЦЗ
15
Manuel Maranda
ЦФ
24
Valentin Lamprecht
ЦФ
10
Daniel Luxbacher
ЦФ
0
N. Meister
ЦФ
3-1-3-1-2
1
4
Бауэр
23
4
Айву
4
Малишек
22
5
Кершбаум
70
Чам
32
Чиркович
16
21
3-3-5
5
Блауэнштайнер
17
Мухамедбегович
33
44
20
10
Любичич
13
13
Шмидт
3
12
24
16
14
Бройниг
14
Бройниг
16
21
24
24
21
4
Малишек
47
Лукачевич
47
Лукачевич
4
Малишек
23
6
6
23
3
29
29
3
44
15
15
44
20
10
10
20
Остались в запасе
Адмира Ваккер
Санкт-Пельтен
31
Осман Хаджикич
ВР
23
Мортен Юльманн
ЦП
0
S. Maierhofer
ЦФ
Главный тренер
Звонимир Сольдо
15
Manuel Maranda
ЦФ
24
Valentin Lamprecht
ЦФ
23
Kilian Kretschmer
ВР
0
N. Meister
ЦФ
Остались в запасе
31
Осман Хаджикич
ВР
23
Мортен Юльманн
ЦП
0
S. Maierhofer
ЦФ
Остались в запасе
15
Manuel Maranda
ЦФ
24
Valentin Lamprecht
ЦФ
23
Kilian Kretschmer
ВР
0
N. Meister
ЦФ
Главный тренер
Звонимир Сольдо
Статистика матча Адмира Ваккер - Санкт-Пельтен
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Адмира Ваккер
Австрия. Бундеслига, 10 тур
ЛАСК
3 : 1
20.05.2022
Адмира Ваккер
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Адмира Ваккер
0 : 3
14.05.2022
Альтах
Австрия. Бундеслига, 8 тур
Адмира Ваккер
1 : 1
07.05.2022
Тироль
Австрия. Бундеслига, 7 тур
Рид
1 : 1
26.04.2022
Адмира Ваккер
Австрия. Бундеслига, 6 тур
Адмира Ваккер
1 : 3
23.04.2022
Хартберг
Санкт-Пельтен
Австрия. Бундеслига
Санкт-Пельтен
0 : 1
29.05.2021
Аустрия К
Австрия. Бундеслига
Аустрия К
4 : 0
26.05.2021
Санкт-Пельтен
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Санкт-Пельтен
0 : 1
21.05.2021
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Аустрия
2 : 1
15.05.2021
Санкт-Пельтен
Австрия. Бундеслига, 8 тур
Санкт-Пельтен
3 : 3
11.05.2021
Альтах
Новости команд
Все
Адмира Ваккер
Санкт-Пельтен
Товарищеский матч. «Рубин» потерпел четвертое поражение подряд, играя в большинстве
2024.02.09 17:59
2
Товарищеский матч. Гол Ахметова принес ЦСКА победу над «Адмирой»
2021.07.09 19:48
Товарищеские матчи. «Динамо» обыграло «Аполлон», а «Арсенал» – «Ваккер»
2019.06.29 20:06
«Зенит» на первом сборе встретится с «Ваккером», «Левски» и «Црвеной Звездой»
2019.06.11 13:29
5
«Динамо» сыграет в Австрии с чемпионами Азербайджана, Болгарии, Албании и дублем «Баварии»
2017.06.12 08:55
Товарищеский матч. Гол Ахметова принес ЦСКА победу над «Адмирой»
2021.07.09 19:48
Товарищеские матчи. «Динамо» обыграло «Аполлон», а «Арсенал» – «Ваккер»
2019.06.29 20:06
«Зенит» на первом сборе встретится с «Ваккером», «Левски» и «Црвеной Звездой»
2019.06.11 13:29
5
«Динамо» сыграет в Австрии с чемпионами Азербайджана, Болгарии, Албании и дублем «Баварии»
2017.06.12 08:55
Товарищеский матч. «Рубин» потерпел четвертое поражение подряд, играя в большинстве
2024.02.09 17:59
2
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+