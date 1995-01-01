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    Товарищеский матч. Гол Ахметова принес ЦСКА победу над «Адмирой»

    ЦСКА на сборе в Австрии обыграл местную «Адмиру». Единственный мяч во втором тайме забил полузащитник Ильзат Ахметов.

    Сезон РПЛ стартует 23 июля.

    Товарищеский матч

    Адмира (Австрия) – ЦСКА (Россия) – 0:1 (0:0)

    Гол: 0:1 – Ахметов, 51.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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