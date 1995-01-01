Товарищеский матч. Гол Ахметова принес ЦСКА победу над «Адмирой»

ЦСКА на сборе в Австрии обыграл местную «Адмиру». Единственный мяч во втором тайме забил полузащитник Ильзат Ахметов.
Сезон РПЛ стартует 23 июля.
Товарищеский матч
Адмира (Австрия) – ЦСКА (Россия) – 0:1 (0:0)
Гол: 0:1 – Ахметов, 51.
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ЦСКА на сборе в Австрии обыграл местную «Адмиру». Единственный мяч во втором тайме забил полузащитник Ильзат Ахметов.
Сезон РПЛ стартует 23 июля.
Товарищеский матч
Адмира (Австрия) – ЦСКА (Россия) – 0:1 (0:0)
Гол: 0:1 – Ахметов, 51.