Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Австрия. Бундеслига
Адмира Ваккер - Альтах
Адмира Ваккер - Альтах: обзор матча 14 мая 2022
Адмира Ваккер
14.05.2022, суббота, 18:00
Австрия. Бундеслига, группа B, 9 тур
0 : 3
Завершен
Альтах
70'
А. Нухиу
90'
Д. Райтер
90+6'
Ш. Хаудум
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Адмира Ваккер - Альтах
90'
+6
ГОЛ! 0:3!
Ш. Хаудум
90'
Желтая карточка
Д. Райтер
90'
ГОЛ! 0:2!
Д. Райтер
Пас отдал
А. Нухиу
Замена
Ф. Шмидль
️️️️
С. Звиршитц
86'
Замена
J. Ganda
️️️️
С. Сурданович
86'
85'
Желтая карточка
Д. Гаудино
83'
Замена
Ш. Хаудум
️️️️
Й. Тартаротти
83'
Замена
P. Netzer
️️️️
П. Ндиайе
82'
Желтая карточка
Я. Звишенбрюггер
Замена
F. Ristanic
️️️️
Л. Малишек
76'
72'
Желтая карточка
Й. Тартаротти
70'
ГОЛ! 0:1!
А. Нухиу
66'
Замена
Д. Райтер
️️️️
К. Моншейн
Замена
V. Nikolov
️️️️
Я. Водганел
59'
58'
Замена
Н. Эдокполор
️️️️
Э. Шрайнер
58'
Замена
C. Bukta
️️️️
Ф. Штраус
Желтая карточка
В. Ворсагер
43'
32'
Желтая карточка
М. Нанизаямо
30'
Желтая карточка
Б. Нимага
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Адмира Ваккер
1
Andreas Leitner
ВР
47
Леонардо Лукачевич
ЛЗ
2
Вильхельм Ворсагер
ЦЗ
15
Стефан Звиршитц
ЦЗ
33
Luan
ЦЗ
4
Себастьян Бауэр
ЦЗ
25
Томас Эбнер
ЦЗ
77
Ян Водганел
ЛП
4
Лукас Малишек
ОП
86
Стефано Сурданович
ЦП
7
Angelo Gattermayer
ЦФ
Главный тренер
Звонимир Сольдо
Альтах
16
Tino Casali
ВР
5
Пап-Алиун Ндиайе
ЦЗ
18
Ян Звишенбрюггер
ЦЗ
37
Микаэль Нанизаямо
ЦЗ
4
Феликс Штраус
ОП
16
Эмануэль Шрайнер
ЦП
20
Йоханнес Тартаротти
ЦП
10
Джанлука Гаудино
ЦП
29
Бакари Нимага
ЦП
14
Кристоф Моншейн
ЦФ
9
Атдхе Нухиу
ЦФ
Адмира Ваккер
3
Филипп Шмидль
ЦЗ
19
Sámuel Major
ЦП
22
Filip Ristanic
ЦФ
31
Осман Хаджикич
ЦФ
84
Matthias Ostrzolek
ЦФ
97
Josef Ganda
ЦФ
10
Vladimir Nikolov
ЦФ
Альтах
37
Носа Эдокполор
ЛЗ
14
Samuel Mischitz
ЦЗ
19
Себастьян Айгнер
ОП
29
Доминик Райтер
ЦП
8
Lukas Parger
ЦП
27
Штефан Хаудум
ЦП
33
Csaba Bukta
ЦФ
99
Jakob Odehnal
ЦФ
5
Philipp Netzer
ЦФ
3-3-2-1
1
33
4
Бауэр
25
Эбнер
47
Лукачевич
4
Малишек
15
Звиршитц
77
Водганел
86
Сурданович
7
3-1-4-2
16
5
Ндиайе
18
Звишенбрюггер
37
Нанизаямо
4
Штраус
20
Тартаротти
10
Гаудино
29
Нимага
16
Шрайнер
9
Нухиу
14
Моншейн
15
Звиршитц
3
Шмидль
3
Шмидль
15
Звиршитц
4
Малишек
22
22
4
Малишек
86
Сурданович
97
97
86
Сурданович
77
Водганел
10
10
77
Водганел
16
Шрайнер
37
Эдокполор
37
Эдокполор
16
Шрайнер
14
Моншейн
29
Райтер
29
Райтер
14
Моншейн
20
Тартаротти
27
Хаудум
27
Хаудум
20
Тартаротти
4
Штраус
33
33
4
Штраус
5
Ндиайе
5
5
5
Ндиайе
Остались в запасе
Адмира Ваккер
Альтах
19
Sámuel Major
ЦП
31
Осман Хаджикич
ЦФ
84
Matthias Ostrzolek
ЦФ
Главный тренер
Звонимир Сольдо
14
Samuel Mischitz
ЦЗ
19
Себастьян Айгнер
ОП
8
Lukas Parger
ЦП
99
Jakob Odehnal
ЦФ
Остались в запасе
19
Sámuel Major
ЦП
31
Осман Хаджикич
ЦФ
84
Matthias Ostrzolek
ЦФ
Остались в запасе
14
Samuel Mischitz
ЦЗ
19
Себастьян Айгнер
ОП
8
Lukas Parger
ЦП
99
Jakob Odehnal
ЦФ
Главный тренер
Звонимир Сольдо
Статистика матча Адмира Ваккер - Альтах
1
6
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
6
Матчи команд
Адмира Ваккер
Австрия. Бундеслига, 10 тур
ЛАСК
3 : 1
20.05.2022
Адмира Ваккер
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Адмира Ваккер
0 : 3
14.05.2022
Альтах
Австрия. Бундеслига, 8 тур
Адмира Ваккер
1 : 1
07.05.2022
Тироль
Австрия. Бундеслига, 7 тур
Рид
1 : 1
26.04.2022
Адмира Ваккер
Австрия. Бундеслига, 6 тур
Адмира Ваккер
1 : 3
23.04.2022
Хартберг
Альтах
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Грацер
- : -
27.11.2026
Альтах
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Альтах
1 : 0
22.11.2026
Штурм
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Хартберг
3 : 0
08.11.2026
Альтах
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Альтах
1 : 1
31.10.2026
Рид
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Альтах
2 : 1
23.10.2026
Аустрия
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Зальцбург
3 : 0
18.10.2026
Альтах
Информация о матче
Стадион:
Кэшпоинт Арена
Новости команд
Все
Адмира Ваккер
Альтах
Австрийский клуб выиграл первый трофей за 61 год
4 мая
Чемпион мира Клозе возглавил девятую команду Австрии
2022.06.17 19:55
Товарищеский матч. Гол Ахметова принес ЦСКА победу над «Адмирой»
2021.07.09 19:48
Товарищеские матчи. «Динамо» обыграло «Аполлон», а «Арсенал» – «Ваккер»
2019.06.29 20:06
«Зенит» на первом сборе встретится с «Ваккером», «Левски» и «Црвеной Звездой»
2019.06.11 13:29
5
Товарищеский матч. Гол Ахметова принес ЦСКА победу над «Адмирой»
2021.07.09 19:48
Товарищеские матчи. «Динамо» обыграло «Аполлон», а «Арсенал» – «Ваккер»
2019.06.29 20:06
«Зенит» на первом сборе встретится с «Ваккером», «Левски» и «Црвеной Звездой»
2019.06.11 13:29
5
«Динамо» сыграет в Австрии с чемпионами Азербайджана, Болгарии, Албании и дублем «Баварии»
2017.06.12 08:55
Австрийский клуб выиграл первый трофей за 61 год
4 мая
Чемпион мира Клозе возглавил девятую команду Австрии
2022.06.17 19:55
Лига Европы.«Белененсеш» – последний участник группового этапа
2015.08.28 01:24
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+