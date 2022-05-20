Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Австрия. Бундеслига
ЛАСК - Адмира Ваккер
ЛАСК - Адмира Ваккер: обзор матча 20 мая 2022
ЛАСК
20.05.2022, пятница, 20:00
Австрия. Бундеслига, группа B, 10 тур
3 : 1
Завершен
Адмира Ваккер
14'
Х. Балич
19'
Х. Балич
33'
Т. Гойгингер
56'
Л. Лукачевич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол ЛАСК - Адмира Ваккер
Желтая карточка
А. Шмидт
90'
75'
Замена
D. Starkl
️️️️
Ф. Шмидль
Замена
Д. Холланд
️️️️
П. Филипович
75'
71'
Желтая карточка
V. Nikolov
Замена
Ф. Флеккер
️️️️
М. Поцман
70'
Замена
А. Шмидт
️️️️
С. Хорват
65'
Замена
А. Грубер
️️️️
Х. Балич
65'
64'
Замена
S. Major
️️️️
L.
56'
ГОЛ! 3:1!
Л. Лукачевич
46'
Замена
V. Nikolov
️️️️
С. Бауэр
46'
Замена
Ф. Шмидль
️️️️
М. Мустафа
Замена
Я. Боллер
️️️️
У. Сако
46'
40'
Желтая карточка
L.
34'
Замена
С. Сурданович
️️️️
Я. Водганел
33'
Желтая карточка
Л. Малишек
ГОЛ! 3:0!
Т. Гойгингер
Пас отдал
К. Накамура
33'
Желтая карточка
У. Сако
30'
22'
Желтая карточка
Я. Водганел
ГОЛ! 2:0!
Х. Балич
Пас отдал
С. Хорват
19'
ГОЛ! 1:0!
Х. Балич
Пас отдал
Р. Реннер
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ЛАСК
30
Александер Шлагер
ВР
3
Умар Сако
ЦЗ
11
Кеито Накамура
ЛВ
32
Бранко Йовичич
ОП
5
Петар Филипович
ЦП
36
Рене Реннер
ЦП
20
Хен-Сок Хонг
ЦП
30
Саша Хорват
АП
36
Томас Гойгингер
ЦФ
18
Хусейн Балич
ЦФ
19
Марвин Поцман
ЦФ
Главный тренер
Доминик Талхаммер
Адмира Ваккер
1
Andreas Leitner
ВР
47
Леонардо Лукачевич
ЛЗ
4
Себастьян Бауэр
ЦЗ
25
Томас Эбнер
ЦЗ
33
Luan
ЦЗ
15
Стефан Звиршитц
ЦЗ
77
Ян Водганел
ЛП
4
Лукас Малишек
ОП
84
Matthias Ostrzolek
ЦФ
7
Angelo Gattermayer
ЦФ
9
Марлон Мустафа
ЦФ
Главный тренер
Звонимир Сольдо
ЛАСК
36
Томас Гебауэр
ВР
34
Ян Боллер
ЦЗ
8
Джеймс Холланд
ОП
34
Петер Михорль
ЦП
29
Флориан Флеккер
ПВ
9
Андреас Грубер
ЦФ
13
Александер Шмидт
ЦФ
Адмира Ваккер
3
Филипп Шмидль
ЦЗ
19
Sámuel Major
ЦП
86
Стефано Сурданович
ЦП
31
Осман Хаджикич
ЦФ
38
Yannick Brugger
ЦФ
7
Dominik Starkl
ЦФ
10
Vladimir Nikolov
ЦФ
1-1-3-2-3
30
Шлагер
3
Сако
32
Йовичич
5
Филипович
36
Реннер
20
Хонг
11
Накамура
30
Хорват
19
Поцман
18
Балич
36
Гойгингер
3-3-1-3
1
25
Эбнер
33
15
Звиршитц
4
Бауэр
4
Малишек
47
Лукачевич
77
Водганел
9
Мустафа
7
84
19
Поцман
29
Флеккер
29
Флеккер
19
Поцман
3
Сако
34
Боллер
34
Боллер
3
Сако
5
Филипович
8
Холланд
8
Холланд
5
Филипович
18
Балич
9
Грубер
9
Грубер
18
Балич
30
Хорват
13
Шмидт
13
Шмидт
30
Хорват
9
Мустафа
3
Шмидль
3
Шмидль
9
Мустафа
33
19
19
33
77
Водганел
86
Сурданович
86
Сурданович
77
Водганел
Шмидль
7
7
Шмидль
4
Бауэр
10
10
4
Бауэр
Остались в запасе
ЛАСК
Адмира Ваккер
36
Томас Гебауэр
ВР
34
Петер Михорль
ЦП
Главный тренер
Доминик Талхаммер
31
Осман Хаджикич
ЦФ
38
Yannick Brugger
ЦФ
Главный тренер
Звонимир Сольдо
Остались в запасе
36
Томас Гебауэр
ВР
34
Петер Михорль
ЦП
Остались в запасе
31
Осман Хаджикич
ЦФ
38
Yannick Brugger
ЦФ
Главный тренер
Доминик Талхаммер
Главный тренер
Звонимир Сольдо
Статистика матча ЛАСК - Адмира Ваккер
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
ЛАСК
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Зальцбург
- : -
29.11.2026
ЛАСК
Лига чемпионов, Общий этап
Буде-Глимт
1 : 0
24.11.2026
ЛАСК
Австрия. Бундеслига, 13 тур
ЛАСК
2 : 1
21.11.2026
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Рид
2 : 4
07.11.2026
ЛАСК
Лига чемпионов, Общий этап
ЛАСК
4 : 0
03.11.2026
Слован
Австрия. Бундеслига, 11 тур
ЛАСК
2 : 1
31.10.2026
Тироль
Адмира Ваккер
Австрия. Бундеслига, 10 тур
ЛАСК
3 : 1
20.05.2022
Адмира Ваккер
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Адмира Ваккер
0 : 3
14.05.2022
Альтах
Австрия. Бундеслига, 8 тур
Адмира Ваккер
1 : 1
07.05.2022
Тироль
Австрия. Бундеслига, 7 тур
Рид
1 : 1
26.04.2022
Адмира Ваккер
Австрия. Бундеслига, 6 тур
Адмира Ваккер
1 : 3
23.04.2022
Хартберг
Информация о матче
Стадион:
Линцер Гугл
Новости команд
Все
ЛАСК
Адмира Ваккер
Лига чемпионов. «Галатасарай» выиграл у «Астон Виллы» (1:0), забив сразу после замены Батракова
24 ноября
5
«Буде-Глимт» – «ЛАСК»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 24 ноября 2026
24 ноября
«Буде-Глимт» – «ЛАСК» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 24 ноября 2026
23 ноября
Батраков – среди претендентов на звание игрока недели в Лиге чемпионов
5 ноября
2
ЛАСК – «Слован»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 3 ноября 2026
3 ноября
Лига чемпионов. «Галатасарай» выиграл у «Астон Виллы» (1:0), забив сразу после замены Батракова
24 ноября
5
«Буде-Глимт» – «ЛАСК»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 24 ноября 2026
24 ноября
«Буде-Глимт» – «ЛАСК» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 24 ноября 2026
23 ноября
Батраков – среди претендентов на звание игрока недели в Лиге чемпионов
5 ноября
2
ЛАСК – «Слован»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 3 ноября 2026
3 ноября
Товарищеский матч. Гол Ахметова принес ЦСКА победу над «Адмирой»
2021.07.09 19:48
Товарищеские матчи. «Динамо» обыграло «Аполлон», а «Арсенал» – «Ваккер»
2019.06.29 20:06
«Зенит» на первом сборе встретится с «Ваккером», «Левски» и «Црвеной Звездой»
2019.06.11 13:29
5
«Динамо» сыграет в Австрии с чемпионами Азербайджана, Болгарии, Албании и дублем «Баварии»
2017.06.12 08:55
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+