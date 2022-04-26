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Расписание матчей
Австрия. Бундеслига
Рид - Адмира Ваккер
Рид - Адмира Ваккер: обзор матча 26 апреля 2022
Рид
26.04.2022, вторник, 19:30
Австрия. Бундеслига, группа B, 7 тур
1 : 1
Завершен
Адмира Ваккер
70'
А. Байич
90'
М. Мустафа (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Рид - Адмира Ваккер
90'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
М. Мустафа
Замена
Д. Оффенбахер
️️️️
С. Нутц
85'
82'
Замена
V. Nikolov
️️️️
С. Сурданович
78'
Желтая карточка
С. Бауэр
Замена
С. Шабби
️️️️
А. Байич
74'
73'
Замена
В. Ворсагер
️️️️
Я. Водганел
73'
Замена
F. Ristanic
️️️️
Л. Малишек
Замена
Л. Микич
️️️️
Д. Нене
71'
ГОЛ! 1:0!
А. Байич
Пас отдал
М. Зигль
70'
69'
Желтая карточка
Т. Эбнер
57'
Желтая карточка
М. Мустафа
Желтая карточка
М. Зигль
28'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рид
1
Самуэль Радлингер
ВР
25
Феликс Зивальд
ЛЗ
23
Йозеф Вебербауэр
ЦЗ
55
Лука Мейсль
ЦЗ
6
Маркус Лакнер
ЦП
4
Марсель Зигль
ЦП
22
Стефан Нутц
ЦП
12
Анте Байич
ПП
37
Nikola Stosic
ЦФ
45
Доржель Нене
ЦФ
17
Филипп Помер
ЦФ
Главный тренер
Роберт Ибертсбергер
Адмира Ваккер
1
Andreas Leitner
ВР
47
Леонардо Лукачевич
ЛЗ
3
Филипп Шмидль
ЦЗ
4
Себастьян Бауэр
ЦЗ
25
Томас Эбнер
ЦЗ
33
Luan
ЦЗ
77
Ян Водганел
ЛП
4
Лукас Малишек
ОП
86
Стефано Сурданович
ЦП
7
Angelo Gattermayer
ЦФ
9
Марлон Мустафа
ЦФ
Главный тренер
Звонимир Сольдо
Рид
1
Jonas Wendlinger
ВР
30
Милош Йовичич
ЦЗ
8
Даниэль Оффенбахер
ЦП
11
Murat Satin
ЦФ
8
Marcel Canadi
ЦФ
9
Лео Микич
ЦФ
9
Сейфедин Шабби
ЦФ
Адмира Ваккер
2
Вильхельм Ворсагер
ЦЗ
19
Sámuel Major
ЦП
31
Осман Хаджикич
ЦФ
84
Matthias Ostrzolek
ЦФ
22
Filip Ristanic
ЦФ
10
Vladimir Nikolov
ЦФ
7
Dominik Starkl
ЦФ
3-4-3
1
Радлингер
25
Зивальд
55
Мейсль
23
Вебербауэр
6
Лакнер
4
Зигль
22
Нутц
12
Байич
17
Помер
45
Нене
37
3-3-2-2
1
4
Бауэр
25
Эбнер
33
3
Шмидль
4
Малишек
47
Лукачевич
86
Сурданович
77
Водганел
9
Мустафа
7
22
Нутц
8
Оффенбахер
8
Оффенбахер
22
Нутц
45
Нене
9
Микич
9
Микич
45
Нене
12
Байич
9
Шабби
9
Шабби
12
Байич
77
Водганел
2
Ворсагер
2
Ворсагер
77
Водганел
4
Малишек
22
22
4
Малишек
86
Сурданович
10
10
86
Сурданович
Остались в запасе
Рид
Адмира Ваккер
1
Jonas Wendlinger
ВР
30
Милош Йовичич
ЦЗ
11
Murat Satin
ЦФ
8
Marcel Canadi
ЦФ
Главный тренер
Роберт Ибертсбергер
19
Sámuel Major
ЦП
31
Осман Хаджикич
ЦФ
84
Matthias Ostrzolek
ЦФ
7
Dominik Starkl
ЦФ
Главный тренер
Звонимир Сольдо
Остались в запасе
1
Jonas Wendlinger
ВР
30
Милош Йовичич
ЦЗ
11
Murat Satin
ЦФ
8
Marcel Canadi
ЦФ
Остались в запасе
19
Sámuel Major
ЦП
31
Осман Хаджикич
ЦФ
84
Matthias Ostrzolek
ЦФ
7
Dominik Starkl
ЦФ
Главный тренер
Роберт Ибертсбергер
Главный тренер
Звонимир Сольдо
Статистика матча Рид - Адмира Ваккер
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Рид
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Рид
- : -
29.11.2026
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Вольфсберг
1 : 2
22.11.2026
Рид
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Рид
2 : 4
07.11.2026
ЛАСК
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Альтах
1 : 1
31.10.2026
Рид
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Штурм
2 : 2
25.10.2026
Рид
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Рид
3 : 2
17.10.2026
Аустрия
Адмира Ваккер
Австрия. Бундеслига, 10 тур
ЛАСК
3 : 1
20.05.2022
Адмира Ваккер
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Адмира Ваккер
0 : 3
14.05.2022
Альтах
Австрия. Бундеслига, 8 тур
Адмира Ваккер
1 : 1
07.05.2022
Тироль
Австрия. Бундеслига, 7 тур
Рид
1 : 1
26.04.2022
Адмира Ваккер
Австрия. Бундеслига, 6 тур
Адмира Ваккер
1 : 3
23.04.2022
Хартберг
Информация о матче
Стадион:
Кайне Сорген Арена
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Рид
Адмира Ваккер
Последний вратарь-легионер РПЛ нашел новый клуб
29 сентября
Товарищеский матч. Гол Ахметова принес ЦСКА победу над «Адмирой»
2021.07.09 19:48
Товарищеские матчи. «Динамо» обыграло «Аполлон», а «Арсенал» – «Ваккер»
2019.06.29 20:06
«Зенит» на первом сборе встретится с «Ваккером», «Левски» и «Црвеной Звездой»
2019.06.11 13:29
5
«Динамо» сыграет в Австрии с чемпионами Азербайджана, Болгарии, Албании и дублем «Баварии»
2017.06.12 08:55
Последний вратарь-легионер РПЛ нашел новый клуб
29 сентября
«Рид» – «Цюрих». Гол Кержакова
2016.01.25 20:37
Товарищеский матч. Гол Ахметова принес ЦСКА победу над «Адмирой»
2021.07.09 19:48
Товарищеские матчи. «Динамо» обыграло «Аполлон», а «Арсенал» – «Ваккер»
2019.06.29 20:06
«Зенит» на первом сборе встретится с «Ваккером», «Левски» и «Црвеной Звездой»
2019.06.11 13:29
5
«Динамо» сыграет в Австрии с чемпионами Азербайджана, Болгарии, Албании и дублем «Баварии»
2017.06.12 08:55
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