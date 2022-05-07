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Расписание матчей
Австрия. Бундеслига
Адмира Ваккер - Тироль
Адмира Ваккер - Тироль: обзор матча 07 мая 2022
Адмира Ваккер
07.05.2022, суббота, 18:00
Австрия. Бундеслига, группа B, 8 тур
1 : 1
Завершен
Тироль
88'
L.
80'
K. Schulz
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Адмира Ваккер - Тироль
90'
+1
Замена
M. Wallner
️️️️
Д. Вриони
ГОЛ! 1:1!
L.
88'
Замена
V. Nikolov
️️️️
Т. Эбнер
86'
Замена
Ф. Шмидль
️️️️
С. Звиршитц
85'
80'
ГОЛ! 0:1!
K. Schulz
Пас отдал
Ж. Рогель
Замена
Л. Малишек
️️️️
M. Ostrzolek
74'
Замена
О. Бабуску
️️️️
F. Ristanic
71'
69'
Замена
С. Огринец
️️️️
Б. Блуме
69'
Замена
Ш. Скрбо
️️️️
Ю. Эртльталер
Желтая карточка
L.
68'
65'
Желтая карточка
Ю. Эртльталер
60'
Замена
Т. Прица
️️️️
Т. Забитцер
47'
Желтая карточка
Ф. Бахер
43'
Желтая карточка
Д. Вриони
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Адмира Ваккер
1
Andreas Leitner
ВР
47
Леонардо Лукачевич
ЛЗ
15
Стефан Звиршитц
ЦЗ
2
Вильхельм Ворсагер
ЦЗ
25
Томас Эбнер
ЦЗ
33
Luan
ЦЗ
77
Ян Водганел
ЛП
86
Стефано Сурданович
ЦП
84
Matthias Ostrzolek
ЦФ
7
Angelo Gattermayer
ЦФ
22
Filip Ristanic
ЦФ
Главный тренер
Звонимир Сольдо
Тироль
25
Фердинанд Освальд
ВР
20
Феликс Бахер
ЦЗ
26
Dominik Stumberger
ЦЗ
24
Фабиан Кох
ПЗ
44
Kofi Schulz
ЦП
5
Валентино Мюллер
ЦП
10
Брор Блуме
ЦП
21
Жан Рогель
ПП
10
Томас Забитцер
ЦФ
9
Джакомо Вриони
ЦФ
7
Юлиус Эртльталер
ЦФ
Главный тренер
Томас Зильберсбергер
Адмира Ваккер
3
Филипп Шмидль
ЦЗ
4
Лукас Малишек
ОП
19
Sámuel Major
ЦП
10
Илай Элмкиес
ЦП
30
Онурхан Бабуску
АП
31
Осман Хаджикич
ЦФ
10
Vladimir Nikolov
ЦФ
Тироль
13
B. Ozegovic
ВР
22
Mario Andric
ЦЗ
7
Штефан Скрбо
ЛП
14
Alexander Ranacher
ЦП
98
Санди Огринец
ЦФ
27
Markus Wallner
ЦФ
22
Тим Прица
ЦФ
3-2-2-3
1
2
Ворсагер
25
Эбнер
33
47
Лукачевич
15
Звиршитц
77
Водганел
86
Сурданович
22
7
84
3-4-3
25
Освальд
24
Кох
26
20
Бахер
21
Рогель
5
Мюллер
10
Блуме
44
7
Эртльталер
9
Вриони
10
Забитцер
15
Звиршитц
3
Шмидль
3
Шмидль
15
Звиршитц
84
4
Малишек
4
Малишек
84
22
30
Бабуску
30
Бабуску
22
25
Эбнер
10
10
25
Эбнер
7
Эртльталер
7
Скрбо
7
Скрбо
7
Эртльталер
10
Блуме
98
Огринец
98
Огринец
10
Блуме
9
Вриони
27
27
9
Вриони
10
Забитцер
22
Прица
22
Прица
10
Забитцер
Остались в запасе
Адмира Ваккер
Тироль
19
Sámuel Major
ЦП
10
Илай Элмкиес
ЦП
31
Осман Хаджикич
ЦФ
Главный тренер
Звонимир Сольдо
13
B. Ozegovic
ВР
22
Mario Andric
ЦЗ
14
Alexander Ranacher
ЦП
Главный тренер
Томас Зильберсбергер
Остались в запасе
19
Sámuel Major
ЦП
10
Илай Элмкиес
ЦП
31
Осман Хаджикич
ЦФ
Остались в запасе
13
B. Ozegovic
ВР
22
Mario Andric
ЦЗ
14
Alexander Ranacher
ЦП
Главный тренер
Звонимир Сольдо
Главный тренер
Томас Зильберсбергер
Статистика матча Адмира Ваккер - Тироль
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Адмира Ваккер
Австрия. Бундеслига, 10 тур
ЛАСК
3 : 1
20.05.2022
Адмира Ваккер
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Адмира Ваккер
0 : 3
14.05.2022
Альтах
Австрия. Бундеслига, 8 тур
Адмира Ваккер
1 : 1
07.05.2022
Тироль
Австрия. Бундеслига, 7 тур
Рид
1 : 1
26.04.2022
Адмира Ваккер
Австрия. Бундеслига, 6 тур
Адмира Ваккер
1 : 3
23.04.2022
Хартберг
Тироль
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Штурм
- : -
29.11.2026
Тироль
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Тироль
0 : 1
21.11.2026
Аустрия Л
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Тироль
1 : 1
08.11.2026
Аустрия
Австрия. Бундеслига, 11 тур
ЛАСК
2 : 1
31.10.2026
Тироль
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Тироль
1 : 1
24.10.2026
Грацер
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Вольфсберг
0 : 2
18.10.2026
Тироль
Информация о матче
Стадион:
Тиволи Ной
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