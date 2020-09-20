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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
РБ Лейпциг - Майнц
РБ Лейпциг - Майнц: обзор матча 20 сентября 2020
РБ Лейпциг
20.09.2020, воскресенье, 16:30
Германия. Бундеслига, 1 тур
3 : 1
Завершен
Майнц
17'
Э. Форсберг (П)
21'
Ю. Поульсен
51'
А. Айдара
48'
Ж. Матета
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол РБ Лейпциг - Майнц
Замена
Н. Мукиэле
️️️️
А. Айдара
90'
+2
90'
+1
Замена
П. Небель
️️️️
Ж. Матета
87'
Замена
И. Абасс
️️️️
К. Онисиво
86'
Замена
Н. Тауэр
️️️️
Д. Латца
Замена
К. Нкунку
️️️️
Э. Форсберг
77'
Замена
Б. Хенрикс
️️️️
К. Кампль
77'
Замена
Х. Хванг
️️️️
Д. Ольмо
69'
68'
Замена
Л. Озтюнали
️️️️
Ж. Буркардт
68'
Замена
Ж. Бутьюс
️️️️
Р. Квайсон
Желтая карточка
Ю. Поульсен
64'
58'
Желтая карточка
Д. Латца
ГОЛ! 3:1!
А. Айдара
Пас отдал
Э. Форсберг
51'
48'
ГОЛ! 2:1!
Ж. Матета
Пас отдал
Р. Квайсон
30'
Желтая карточка
Ж. Матета
ГОЛ! 2:0!
Ю. Поульсен
Пас отдал
Д. Ольмо
21'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Э. Форсберг
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
РБ Лейпциг
25
Петер Гулачи
ВР
17
Анхелиньо
ЛЗ
23
Марцель Хальстенберг
ЛЗ
2
Дайот Упамекано
ЦЗ
16
Лукас Клостерманн
ЦЗ
10
Эмиль Форсберг
ЛВ
10
Тайлер Адамс
ОП
21
Амаду Айдара
ЦП
44
Кевин Кампль
ЦП
20
Дани Ольмо
АП
15
Юссуф Поульсен
ЦФ
Главный тренер
Юлиан Нагельсман
Майнц
27
Робин Центнер
ВР
13
Мусса Ниахате
ЦЗ
6
Джерри Сент-Джуст
ЦЗ
18
Даниель Бросински
ПЗ
17
Боте Баку
ПЗ
46
Данни Латца
ЦП
18
Леандро Баррейро
ЦП
14
Жан-Филипп Матета
ЦФ
9
Жонатан Буркардт
ЦФ
19
Робин Квайсон
ЦФ
9
Карим Онисиво
ЦФ
Главный тренер
Ахим Байерлорцер
РБ Лейпциг
33
Филипп Чаунер
ВР
4
Вилли Орбан
ЦЗ
20
Норди Мукиэле
ПЗ
39
Бенджамин Хенрикс
ПЗ
20
Марсель Забитцер
ЦП
10
Лазар Самарджич
АП
28
Кристофер Нкунку
ЦФ
11
Адемола Лукман
ЦФ
7
Хи-Чан Хванг
ЦФ
Майнц
1
Финн Дамен
ВР
4
Димитри Лавале
ЦЗ
15
Лука Килиан
ЦЗ
2
Филипп Мвене
ПЗ
7
Исса Абасс
ЛВ
5
Никлас Тауэр
ОП
14
Жан-Поль Бутьюс
АП
21
Левин Озтюнали
ПП
8
Пауль Небель
ПВ
4-1-2-2-1
25
Гулачи
23
Хальстенберг
2
Упамекано
16
Клостерманн
17
Анхелиньо
10
Адамс
21
Айдара
44
Кампль
10
Форсберг
20
Ольмо
15
Поульсен
4-2-4
27
Центнер
17
Баку
13
Ниахате
6
Сент-Джуст
18
Бросински
46
Латца
18
Баррейро
9
Онисиво
19
Квайсон
9
Буркардт
14
Матета
21
Айдара
20
Мукиэле
20
Мукиэле
21
Айдара
10
Форсберг
28
Нкунку
28
Нкунку
10
Форсберг
44
Кампль
39
Хенрикс
39
Хенрикс
44
Кампль
20
Ольмо
7
Хванг
7
Хванг
20
Ольмо
9
Онисиво
7
Абасс
7
Абасс
9
Онисиво
14
Матета
8
Небель
8
Небель
14
Матета
19
Квайсон
14
Бутьюс
14
Бутьюс
19
Квайсон
46
Латца
5
Тауэр
5
Тауэр
46
Латца
9
Буркардт
21
Озтюнали
21
Озтюнали
9
Буркардт
Остались в запасе
РБ Лейпциг
Майнц
10
Лазар Самарджич
АП
11
Адемола Лукман
ЦФ
33
Филипп Чаунер
ВР
4
Вилли Орбан
ЦЗ
20
Марсель Забитцер
ЦП
Главный тренер
Юлиан Нагельсман
2
Филипп Мвене
ПЗ
1
Финн Дамен
ВР
4
Димитри Лавале
ЦЗ
15
Лука Килиан
ЦЗ
Главный тренер
Ахим Байерлорцер
Остались в запасе
10
Лазар Самарджич
АП
11
Адемола Лукман
ЦФ
33
Филипп Чаунер
ВР
4
Вилли Орбан
ЦЗ
20
Марсель Забитцер
ЦП
Остались в запасе
2
Филипп Мвене
ПЗ
1
Финн Дамен
ВР
4
Димитри Лавале
ЦЗ
15
Лука Килиан
ЦЗ
Главный тренер
Юлиан Нагельсман
Главный тренер
Ахим Байерлорцер
Статистика матча РБ Лейпциг - Майнц
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
РБ Лейпциг
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
- : -
24.11.2026
Ланс
Германия. Бундеслига, 10 тур
Унион
1 : 5
21.11.2026
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 9 тур
РБ Лейпциг
5 : 2
07.11.2026
Аугсбург
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Германия. Бундеслига, 8 тур
Шальке-04
0 : 2
31.10.2026
РБ Лейпциг
Германия. Кубок, 1/16 финала
Рот-Вайсс
1 : 2
27.10.2026
РБ Лейпциг
Майнц
Германия. Бундеслига, 11 тур
Майнц
- : -
28.11.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 10 тур
Аугсбург
3 : 1
22.11.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Эльверсберг
4 : 1
30.10.2026
Майнц
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бохум
2 : 0
27.10.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2 : 3
24.10.2026
Вердер
Информация о матче
Стадион:
Ред Булл Арена
Где смотреть матч:
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