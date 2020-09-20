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Расписание матчей
Норвегия. Элитсериен
Викинг - Олесунн
Викинг - Олесунн: обзор матча 20 сентября 2020
Викинг
20.09.2020, воскресенье, 19:00
Норвегия. Элитсериен, 18 тур
5 : 2
Завершен
Олесунн
5'
З. Битики
65'
В. Бериша (П)
73'
З. Битики
75'
Р. Даниэль Викстоль
26'
С. Нордли (П)
82'
С. Хауген (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Викинг - Олесунн
Желтая карточка
И. Ибрахимай
82'
82'
ГОЛ с пенальти! 4:2!
С. Хауген
Замена
T. HÃ¸iland
️️️️
В. Бериша
79'
Замена
E. Ãstensen
️️️️
З. Битики
79'
79'
Замена
M. Karlsbakk
️️️️
С. Нордли
78'
Замена
I. Uzochukwu
️️️️
F. Carlsen
ГОЛ! 4:1!
Р. Даниэль Викстоль
75'
74'
Желтая карточка
С. Хауген
ГОЛ! 3:1!
З. Битики
73'
ГОЛ с пенальти! 2:1!
В. Бериша
65'
64'
Желтая карточка
Ненасс
Замена
Я. де Ланлай
️️️️
J. De Souza
62'
Желтая карточка
З. Битики
58'
Желтая карточка
Р. Даниэль Викстоль
32'
26'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
С. Нордли
ГОЛ! 1:0!
З. Битики
Пас отдал
J. De Souza
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Викинг
23
Рольф Даниэль Викстоль
ЛЗ
3
Вильяр Веватне
ЦЗ
5
Хенрик Хеггхейм
ЦЗ
11
Зимер Битики
ЛВ
8
Джо Белл
ОП
29
Ильдрен Ибрахимай
ПП
26
Jefferson De Souza
ЦФ
1
Iven AustbÃ¸
ЦФ
5
Axel Óskar Andrésson
ЦФ
9
Fredrik TorsteinbÃ¸
ЦФ
14
Ветон Бериша
ЦФ
Главный тренер
Къелл Йоневрет
Олесунн
20
Давид Кристьян Олафссон
ЛЗ
7
Симен Нордли
ЛВ
77
Парфе Бизоза
ОП
7
Ненасс
ЦП
25
Исак Дыбвик Мяяття
ПВ
1
Andreas Lie
ЦФ
6
Daan Klinkenberg
ЦФ
3
Ben Kantie Karamoko
ЦФ
19
Petter Orry Larsen
ЦФ
8
Fredrik Carlsen
ЦФ
9
Сигурд Хауген
ЦФ
Главный тренер
Тронд Фредриксен
Викинг
18
Сондре Бьорсхол
ПЗ
28
Себастьян Серас Себулонсен
ПЗ
8
Сондре Аукленд
АП
16
Even Ãstensen
ЦФ
13
Michael Crowe
ЦФ
10
Tommy HÃ¸iland
ЦФ
11
Янн-Эрик де Ланлай
ЦФ
Олесунн
8
Markus Karlsbakk
ЦФ
1
Gudmund Kongshavn
ЦФ
28
Breivik Hvard Mork
ЦФ
4
Jonas Gronner
ЦФ
32
Kristoffer Ødven
ЦФ
36
Vetle Fiskerstrand
ЦФ
30
Izunna Uzochukwu
ЦФ
3-1-1-1-5
23
Викстоль
5
Хеггхейм
3
Веватне
8
Белл
29
Ибрахимай
11
Битики
1
14
Бериша
9
5
26
1-1-1-2-5
20
Олафссон
77
Бизоза
7
Ненасс
25
Мяяття
7
Нордли
6
9
Хауген
8
19
3
11
Битики
16
16
11
Битики
14
Бериша
10
10
14
Бериша
26
11
де Ланлай
11
де Ланлай
26
7
Нордли
8
8
7
Нордли
8
30
30
8
Остались в запасе
Викинг
Олесунн
13
Michael Crowe
ЦФ
18
Сондре Бьорсхол
ПЗ
8
Сондре Аукленд
АП
28
Себастьян Серас Себулонсен
ПЗ
Главный тренер
Къелл Йоневрет
1
Gudmund Kongshavn
ЦФ
28
Breivik Hvard Mork
ЦФ
4
Jonas Gronner
ЦФ
32
Kristoffer Ødven
ЦФ
36
Vetle Fiskerstrand
ЦФ
Главный тренер
Тронд Фредриксен
Остались в запасе
13
Michael Crowe
ЦФ
18
Сондре Бьорсхол
ПЗ
8
Сондре Аукленд
АП
28
Себастьян Серас Себулонсен
ПЗ
Остались в запасе
1
Gudmund Kongshavn
ЦФ
28
Breivik Hvard Mork
ЦФ
4
Jonas Gronner
ЦФ
32
Kristoffer Ødven
ЦФ
36
Vetle Fiskerstrand
ЦФ
Главный тренер
Къелл Йоневрет
Главный тренер
Тронд Фредриксен
Статистика матча Викинг - Олесунн
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Викинг
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
- : -
25.11.2026
Викинг
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Тромсе
3 : 2
21.11.2026
Викинг
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Викинг
5 : 1
08.11.2026
КФУМ-Камератене
Лига чемпионов, Общий этап
Викинг
4 : 1
04.11.2026
Сабах
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Буде-Глимт
3 : 2
30.10.2026
Викинг
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Викинг
3 : 1
25.10.2026
Тромсе
Олесунн
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Фредрикстад
- : -
29.11.2026
Олесунн
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Олесунн
2 : 2
22.11.2026
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Лиллестрем
3 : 2
08.11.2026
Олесунн
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Олесунн
3 : 4
31.10.2026
Сандефьорд
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Сарпсборг 08
2 : 1
25.10.2026
Олесунн
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Кристиансунд
1 : 4
17.10.2026
Олесунн
Информация о матче
Стадион:
Викинг
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