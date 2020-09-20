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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Рубин - Спартак
Рубин - Спартак: обзор матча 20 сентября 2020
Рубин
20.09.2020, воскресенье, 16:30
Россия. Премьер-лига, 8 тур
0 : 2
Завершен
Спартак
4'
Д. Ларссон
21'
М. Меркулов (АГ)
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Рубин - Спартак
Желтая карточка
Д. Йевтич
90'
+4
Желтая карточка
Д. Макаров
90'
+2
Желтая карточка
Ф. Уремович
90'
88'
Замена
А. Соболев
️️️️
Э. Понсе
81'
Желтая карточка
О. Урунов
Замена
С. Бакаев
️️️️
К. Старфельт
77'
77'
Замена
А. Ещенко
️️️️
Н. Умяров
76'
Замена
О. Урунов
️️️️
З. Бакаев
Замена
И. Игнатьев
️️️️
А. Зуев
67'
62'
Замена
И. Гапонов
️️️️
Д. Ларссон
61'
Желтая карточка
А. Максименко
61'
Вторая желтая
П. Маслов
Замена
Ф. Уремович
️️️️
М. Меркулов
53'
Желтая карточка
М. Меркулов
47'
30'
Желтая карточка
П. Маслов
Желтая карточка
О. Абильдгор
29'
Желтая карточка
Х. Кварацхелия
24'
21'
ГОЛ в свои ворота! 0:2!
М. Меркулов
4'
ГОЛ! 0:1!
Д. Ларссон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рубин
30
Никита Медведев
ВР
3
Михаил Меркулов
ЛЗ
2
Силвие Бегич
ЦЗ
15
Карл Старфельт
ЦЗ
17
Александр Зуев
ЛВ
7
Хвича Кварацхелия
ЛВ
28
Оливер Абильдгор
ОП
7
Дарко Йевтич
ЦП
27
Олег Шатов
ПП
77
Денис Макаров
ПВ
21
Джордже Деспотович
ЦФ
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Спартак
98
Александр Максименко
ВР
6
Айртон
ЛЗ
14
Георгий Джикия
ЦЗ
2
Илья Кутепов
ЦЗ
39
Павел Маслов
ПЗ
33
Алекс Крал
ОП
18
Наиль Умяров
ОП
47
Роман Зобнин
ЦП
7
Зелимхан Бакаев
АП
17
Джордан Ларссон
ЦФ
9
Эсекьель Понсе
ЦФ
Главный тренер
Доменико Тедеско
Рубин
32
Иван Коновалов
ВР
71
Илья Самошников
ЛЗ
22
Филип Уремович
ЦЗ
31
Георгий Зотов
ПЗ
23
Дмитрий Тарасов
ОП
17
Игорь Коновалов
ЦП
28
Павел Могилевец
ЦП
17
Солтмурад Бакаев
ПВ
22
Кирилл Косарев
ЦФ
18
Иван Игнатьев
ЦФ
Спартак
32
Артем Ребров
ВР
61
Илья Голосов
ЛЗ
95
Илья Гапонов
ЦЗ
38
Андрей Ещенко
ПЗ
8
Дмитрий Маркитесов
ЦП
11
Остон Урунов
АП
9
Александр Кокорин
ЦФ
7
Александр Соболев
ЦФ
3-1-2-3-1
30
Медведев
3
Меркулов
15
Старфельт
2
Бегич
28
Абильдгор
7
Йевтич
27
Шатов
7
Кварацхелия
17
Зуев
77
Макаров
21
Деспотович
4-2-1-1-2
98
Максименко
39
Маслов
14
Джикия
2
Кутепов
6
Айртон
33
Крал
18
Умяров
47
Зобнин
7
Бакаев
9
Понсе
17
Ларссон
3
Меркулов
22
Уремович
22
Уремович
3
Меркулов
15
Старфельт
17
Бакаев
17
Бакаев
15
Старфельт
17
Зуев
18
Игнатьев
18
Игнатьев
17
Зуев
17
Ларссон
95
Гапонов
95
Гапонов
17
Ларссон
18
Умяров
38
Ещенко
38
Ещенко
18
Умяров
7
Бакаев
11
Урунов
11
Урунов
7
Бакаев
9
Понсе
7
Соболев
7
Соболев
9
Понсе
Остались в запасе
Рубин
Спартак
32
Иван Коновалов
ВР
71
Илья Самошников
ЛЗ
31
Георгий Зотов
ПЗ
23
Дмитрий Тарасов
ОП
17
Игорь Коновалов
ЦП
28
Павел Могилевец
ЦП
22
Кирилл Косарев
ЦФ
Главный тренер
Леонид Слуцкий
8
Дмитрий Маркитесов
ЦП
61
Илья Голосов
ЛЗ
32
Артем Ребров
ВР
9
Александр Кокорин
ЦФ
Главный тренер
Доменико Тедеско
Остались в запасе
32
Иван Коновалов
ВР
71
Илья Самошников
ЛЗ
31
Георгий Зотов
ПЗ
23
Дмитрий Тарасов
ОП
17
Игорь Коновалов
ЦП
28
Павел Могилевец
ЦП
22
Кирилл Косарев
ЦФ
Остались в запасе
8
Дмитрий Маркитесов
ЦП
61
Илья Голосов
ЛЗ
32
Артем Ребров
ВР
9
Александр Кокорин
ЦФ
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Главный тренер
Доменико Тедеско
Статистика матча Рубин - Спартак
6
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
6
3
Матчи команд
Рубин
Россия. Кубок, 6 тур
Рубин
- : -
25.11.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
3 : 1
21.11.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Рубин
1 : 0
31.10.2026
Факел
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Рубин
0 : 2
24.10.2026
Крылья Советов
Спартак
Россия. Кубок, 6 тур
Оренбург
- : -
26.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо Мх
1 : 1
22.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Спартак
2 : 1
08.11.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Информация о матче
Главный судья:
Кирилл Левников
(Санкт-Петербург)
Помощники судьи:
Егор Болховитин
Рашид Абусуев
Дополнительные помощники:
VAR - Виталий Мешков AVAR - Константин Шаламберидзе
Резервный судья:
Иван Сиденков
Инспектор:
Игорь Синер
Стадион:
Ак Барс Банк Арена
Где смотреть матч:
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