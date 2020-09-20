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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Коритиба - Васко да Гама
Коритиба - Васко да Гама: обзор матча 20 сентября 2020
Коритиба
20.09.2020, воскресенье, 22:00
Бразилия. Серия А, 11 тур
1 : 0
Завершен
Васко да Гама
90'
Робсон (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Коритиба - Васко да Гама
90'
+1
Замена
L. Santos
️️️️
Т. Магно
Замена
R. Martinez
️️️️
У. Моура
90'
+1
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Робсон
90'
Пенальти не реализован!
S.
87'
86'
Желтая карточка
Я. Пикачу
Замена
G.
️️️️
G. Augusto
75'
74'
Замена
Ф. Бастос
️️️️
B. Gomes
74'
Замена
L. Santos
️️️️
B. César
73'
Замена
G. Parede
️️️️
Y. Catatau
Замена
T. Lopes
️️️️
М. Буэно
63'
Замена
Y. Sasse
️️️️
M. Sarrafiore
46'
Желтая карточка
M. Sarrafiore
41'
34'
Желтая карточка
Y. Catatau
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Коритиба
2
Вилльям Матеус
ЦЗ
2
Натанаэл
ПАЗ
95
Матеус Салес
ОП
5
Уго Моура
ОП
8
Матеус Буэно
ЦП
10
Giovanni Augusto
ЦФ
84
Wilson
ЦФ
3
Rodolfo
ЦФ
35
Sabino
ЦФ
30
Martin Sarrafiore
ЦФ
30
Робсон
ЦФ
Главный тренер
Маркиньос Сантос
Васко да Гама
30
Нето Боржес
ЛЗ
33
Марсело Алвес
ЦЗ
35
Миранда
ЦЗ
11
Таллес Магно
ЛВ
22
Яго Пикачу
ПП
14
Герман Кано
ЦФ
16
Fernando Miguel
ЦФ
15
Bruno Gomes
ЦФ
33
Marcos Júnior
ЦФ
38
Ygor Catatau
ЦФ
7
Bruno César
ЦФ
Главный тренер
Доривал "Дорива" Гвидони Жуниор
Коритиба
29
Гилерме Биро
ЛЗ
31
Yan Sasse
ЦП
23
Alex Muralha
ЦФ
44
Rhodolfo
ЦФ
13
Jonathan
ЦФ
56
Henrique Vermudt
ЦФ
14
Thiago Lopes
ЦФ
20
Matheus Galdezani
ЦФ
27
Gabriel
ЦФ
28
Luiz Henrique
ЦФ
27
Ramon Martinez
ЦФ
9
Натан Фогаса
ЦФ
Васко да Гама
30
Лукао
ВР
17
Энрике
ЛЗ
4
Улиссес Роша
ЦЗ
8
Феллипе Бастос
ЦП
11
Lucas Santos
ЦП
77
Габриэл Пек
ПВ
23
Tiago Reis
ЦФ
12
Riquelme
ЦФ
41
Cayo Tenório
ЦФ
3
Werley
ЦФ
77
Guilherme Parede
ЦФ
0
L. Santos
ЦФ
1-3-1-5
2
Матеус
95
Салес
5
Моура
2
Натанаэл
8
Буэно
3
30
Робсон
30
35
84
3-1-1-5
33
Алвес
35
Миранда
30
Боржес
22
Пикачу
11
Магно
16
7
38
33
15
8
Буэно
14
14
8
Буэно
10
27
27
10
5
Моура
27
27
5
Моура
30
31
31
30
38
77
77
38
15
8
Бастос
8
Бастос
15
7
0
0
7
Остались в запасе
Коритиба
Васко да Гама
29
Гилерме Биро
ЛЗ
23
Alex Muralha
ЦФ
44
Rhodolfo
ЦФ
13
Jonathan
ЦФ
56
Henrique Vermudt
ЦФ
20
Matheus Galdezani
ЦФ
28
Luiz Henrique
ЦФ
9
Натан Фогаса
ЦФ
Главный тренер
Маркиньос Сантос
23
Tiago Reis
ЦФ
30
Лукао
ВР
17
Энрике
ЛЗ
4
Улиссес Роша
ЦЗ
12
Riquelme
ЦФ
41
Cayo Tenório
ЦФ
3
Werley
ЦФ
77
Габриэл Пек
ПВ
11
Lucas Santos
ЦП
Главный тренер
Доривал "Дорива" Гвидони Жуниор
Остались в запасе
29
Гилерме Биро
ЛЗ
23
Alex Muralha
ЦФ
44
Rhodolfo
ЦФ
13
Jonathan
ЦФ
56
Henrique Vermudt
ЦФ
20
Matheus Galdezani
ЦФ
28
Luiz Henrique
ЦФ
9
Натан Фогаса
ЦФ
Остались в запасе
23
Tiago Reis
ЦФ
30
Лукао
ВР
17
Энрике
ЛЗ
4
Улиссес Роша
ЦЗ
12
Riquelme
ЦФ
41
Cayo Tenório
ЦФ
3
Werley
ЦФ
77
Габриэл Пек
ПВ
11
Lucas Santos
ЦП
Главный тренер
Маркиньос Сантос
Главный тренер
Доривал "Дорива" Гвидони Жуниор
Статистика матча Коритиба - Васко да Гама
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Коритиба
Бразилия. Серия А, 37 тур
Коритиба
- : -
29.11.2026
Фламенго
Бразилия. Серия А, 36 тур
Баия
0 : 1
21.11.2026
Коритиба
Бразилия. Серия А, 35 тур
Коритиба
0 : 1
19.11.2026
Сантос
Бразилия. Серия А, 34 тур
Интернасьонал
1 : 0
04.11.2026
Коритиба
Бразилия. Серия А, 33 тур
Коритиба
2 : 0
31.10.2026
Витория
Бразилия. Серия А, 32 тур
Коритиба
0 : 1
27.10.2026
Гремио
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 36 тур
Брагантино
1 : 0
23.11.2026
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 36 тур
Брагантино
1 : 0
23.11.2026
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 35 тур
Васко да Гама
2 : 1
20.11.2026
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 21 тур
Шапекоэнсе
0 : 2
15.11.2026
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 34 тур
Атлетико Паранаэнсе
1 : 3
05.11.2026
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 33 тур
Васко да Гама
1 : 4
30.10.2026
Фламенго
Информация о матче
Стадион:
Коуто Перейра
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