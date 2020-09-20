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Расписание матчей
Дания. Суперлига
Рандерс - Орхус
Рандерс - Орхус: обзор матча 20 сентября 2020
Рандерс
20.09.2020, воскресенье, 17:00
Дания. Суперлига, 2 тур
1 : 1
Завершен
Орхус
87'
А. Камара
90+1'
П. Мортенсен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Рандерс - Орхус
Желтая карточка
М. Каллесе
90'
+2
90'
+1
ГОЛ! 1:1!
П. Мортенсен
Пас отдал
J. Juelsgaard
89'
Замена
С. Тенгстедт
️️️️
А. Гренбек
89'
Замена
Н. Хелениус
️️️️
К. Хойер
ГОЛ! 1:0!
А. Камара
Пас отдал
В. Хаммершой-Мистрати
87'
Желтая карточка
В. Хаммершой-Мистрати
86'
Замена
Б. Копплин
️️️️
Й. Лауридсен
84'
Желтая карточка
М. Греве
83'
71'
Желтая карточка
W. Eskelinen
Замена
Т. Клюснер
️️️️
М. Эго
66'
61'
Замена
Б. Блуме
️️️️
B. Hvidt
61'
Замена
J. Juelsgaard
️️️️
N. Backman
Замена
M. Nielsen
️️️️
С. Пизингер
46'
Замена
А. Камара
️️️️
Ф. Лауэнборг
46'
Желтая карточка
Ф. Лауэнборг
39'
Желтая карточка
С. Пизингер
26'
Желтая карточка
М. Эго
8'
5'
Замена
N. Backman
️️️️
Й. Дагур Торстейнссон
2'
Красная карточка
С. Хауснер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рандерс
8
Симон Пизингер
ЦЗ
28
Симон Гравес
ЦЗ
17
Йеспер Лауридсен
ЦЗ
7
Миккель Каллесе
ЦП
17
Матиас Греве
ЦП
28
Андре Ремер
ЦП
14
Фредерик Лауэнборг
ЦП
10
Вито Хаммершой-Мистрати
ЦП
17
Эмиль Риис
ЦФ
45
Марвин Эго
ЦФ
30
Патрик Карльгрен
ЦФ
Главный тренер
Колин Тодд
Орхус
3
Александер Мунксгор
ЦЗ
20
Себастьян Хауснер
ЦЗ
5
Фредерик Тингагер
ЦЗ
5
Каспер Хойер
ЦЗ
33
Patrick Olsen
ЦП
6
Николай Поульсен
ЦП
22
B. Hvidt
ЦП
11
Альберт Гренбек
ЦП
1
William Eskelinen
ЦФ
23
Йон Дагур Торстейнссон
ЦФ
9
Патрик Мортенсен
ЦФ
Главный тренер
Глен Риддерсхолм
Рандерс
0
M. Nielsen
ЦЗ
15
Бьорн Копплин
ЦЗ
24
Исса Салу
ЦП
20
Тобиас Клюснер
ЦП
40
Bundgaard Filip Kristensen
ЦФ
45
Альхаджи Камара
ЦФ
25
Йонас Дакир
ЦФ
Орхус
3
Niklas Backman
ЦЗ
18
Jesper Juelsgaard
ЦЗ
10
Брор Блуме
ЦП
11
Magnus Kaastrup Larsen
ЦФ
31
Kasper Kristensen
ЦФ
9
Никлас Хелениус
ЦФ
10
Серен Тенгстедт
ЦФ
3-5-3
8
Пизингер
28
Гравес
17
Лауридсен
17
Греве
28
Ремер
14
Лауэнборг
10
Хаммершой-Мистрати
7
Каллесе
30
Карльгрен
45
Эго
17
Риис
4-4-3
20
Хауснер
5
Тингагер
5
Хойер
3
Мунксгор
6
Поульсен
22
11
Гренбек
33
9
Мортенсен
23
Торстейнссон
1
8
Пизингер
0
0
8
Пизингер
17
Лауридсен
15
Копплин
15
Копплин
17
Лауридсен
45
Эго
20
Клюснер
20
Клюснер
45
Эго
14
Лауэнборг
45
Камара
45
Камара
14
Лауэнборг
23
Торстейнссон
3
3
23
Торстейнссон
18
18
22
10
Блуме
10
Блуме
22
5
Хойер
9
Хелениус
9
Хелениус
5
Хойер
11
Гренбек
10
Тенгстедт
10
Тенгстедт
11
Гренбек
Остались в запасе
Рандерс
Орхус
40
Bundgaard Filip Kristensen
ЦФ
24
Исса Салу
ЦП
25
Йонас Дакир
ЦФ
Главный тренер
Колин Тодд
11
Magnus Kaastrup Larsen
ЦФ
31
Kasper Kristensen
ЦФ
Главный тренер
Глен Риддерсхолм
Остались в запасе
40
Bundgaard Filip Kristensen
ЦФ
24
Исса Салу
ЦП
25
Йонас Дакир
ЦФ
Остались в запасе
11
Magnus Kaastrup Larsen
ЦФ
31
Kasper Kristensen
ЦФ
Главный тренер
Колин Тодд
Главный тренер
Глен Риддерсхолм
Статистика матча Рандерс - Орхус
6
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
6
1
Матчи команд
Рандерс
Дания. Суперлига, 16 тур
Рандерс
- : -
29.11.2026
Хорсенс
Дания. Суперлига, 15 тур
Виборг
0 : 0
22.11.2026
Рандерс
Дания. Суперлига, 14 тур
Рандерс
1 : 6
08.11.2026
Нордшелланд
Дания. Суперлига, 13 тур
Люнгбю
2 : 1
30.10.2026
Рандерс
Дания. Суперлига, 12 тур
Рандерс
1 : 3
23.10.2026
Брондбю
Дания. Суперлига, 11 тур
Хорсенс
0 : 0
16.10.2026
Рандерс
Орхус
Лига конференций, 4 тур
Бранн
- : -
26.11.2026
Орхус
Дания. Суперлига, 15 тур
Орхус
2 : 1
20.11.2026
Люнгбю
Дания. Суперлига, 14 тур
Орхус
2 : 0
08.11.2026
Хорсенс
Лига конференций, 3 тур
Орхус
0 : 0
05.11.2026
Брага
Дания. Суперлига, 13 тур
Брондбю
2 : 0
01.11.2026
Орхус
Дания. Суперлига, 12 тур
Орхус
2 : 1
25.10.2026
Виборг
Информация о матче
Стадион:
АутоСи Парк
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