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Расписание матчей
Норвегия. Элитсериен
Русенборг - Хаугесунд
Русенборг - Хаугесунд: обзор матча 20 сентября 2020
Русенборг
20.09.2020, воскресенье, 19:00
Норвегия. Элитсериен, 18 тур
2 : 1
Завершен
Хаугесунд
50'
Д. Исламович
80'
В. Хеденстад
10'
К. Вельде
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Русенборг - Хаугесунд
Желтая карточка
Д. Исламович
90'
+3
ГОЛ! 2:1!
В. Хеденстад
Пас отдал
К. Закариассен
80'
Замена
P. AndrÃ© Helland
️️️️
Г. Осен
73'
ГОЛ! 1:1!
Д. Исламович
Пас отдал
Э. Тагсет
50'
Замена
В. Хеденстад
️️️️
Э. Даль Рейтан
46'
Замена
S. Adegbenro
️️️️
Э. Сейде
46'
Замена
Э. Тагсет
️️️️
П. Скьельбред
34'
Желтая карточка
Х. Орн Ейхолфссон
22'
18'
Желтая карточка
Ф. Кнудсен
10'
ГОЛ! 0:1!
К. Вельде
Пас отдал
А. Столас
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Русенборг
1
Андре Хансен
ВР
29
Эрленд Даль Рейтан
ЦЗ
22
Па Конате
ЦЗ
15
Холмар Орн Ейхолфссон
ЦЗ
3
Эвен Ховланд
ЦЗ
16
Кристоффер Закариассен
ЦП
5
Пер-Сильян Скьельбред
ЦП
23
Гьермунд Осен
ЦП
19
Карло Хольс
ЦФ
9
Дино Исламович
ЦФ
35
Эмиль Сейде
ЦФ
Хаугесунд
23
Александер Столас
ЛЗ
16
Бенжамин Хансен
ЦЗ
3
Фредрик-Паллесен Кнудсен
ЦЗ
23
Торе Педерсен
ПЗ
3
Миккел Деслер
ПЗ
99
Кристоффер Вельде
ЛВ
16
Бруну Лейте
ЦП
23
Никлас Сандберг
ПВ
25
Ибраима Ваджи
ЦФ
7
Christian Grindheim
ЦФ
12
Helge Sandvik
ЦФ
Главный тренер
Йостейн Гриндхауг
Русенборг
1
Юлиан Лунд
ВР
38
Миккель Конрадсен Сейде
ЦЗ
6
Вегар Хеденстад
ЦЗ
71
Густав Вальсвик
ЦЗ
12
Варрен Каманци
ПЗ
20
Эдвард Тагсет
ЦП
10
PÃ¥l AndrÃ© Helland
ЦФ
24
Samuel Adegbenro
ЦФ
19
Торгейр Бервен
ЦФ
Хаугесунд
18
Кевин-Мартин Кригард
ОП
27
Мадс Санде
ЦП
12
Luděk Vejmola
ЦФ
12
Ulrik Tillung Fredriksen
ЦФ
13
Kristoff Gunnarshaug
ЦФ
38
Alexander Ballegaard Ammitzboll
ЦФ
35
Andreas Endresen
ЦФ
28
Ибрахима Коне
ЦФ
4-3-3
1
Хансен
29
Рейтан
15
Орн Ейхолфссон
3
Ховланд
22
Конате
16
Закариассен
5
Скьельбред
23
Осен
35
Сейде
9
Исламович
19
Хольс
3-2-1-2-3
23
Педерсен
16
Хансен
3
Кнудсен
3
Деслер
23
Столас
16
Лейте
23
Сандберг
99
Вельде
12
7
25
Ваджи
5
Скьельбред
20
Тагсет
20
Тагсет
5
Скьельбред
29
Рейтан
6
Хеденстад
6
Хеденстад
29
Рейтан
23
Осен
10
10
23
Осен
35
Сейде
24
24
35
Сейде
Остались в запасе
Русенборг
Хаугесунд
1
Юлиан Лунд
ВР
12
Варрен Каманци
ПЗ
38
Миккель Конрадсен Сейде
ЦЗ
71
Густав Вальсвик
ЦЗ
19
Торгейр Бервен
ЦФ
12
Luděk Vejmola
ЦФ
12
Ulrik Tillung Fredriksen
ЦФ
13
Kristoff Gunnarshaug
ЦФ
18
Кевин-Мартин Кригард
ОП
27
Мадс Санде
ЦП
38
Alexander Ballegaard Ammitzboll
ЦФ
35
Andreas Endresen
ЦФ
28
Ибрахима Коне
ЦФ
Главный тренер
Йостейн Гриндхауг
Остались в запасе
1
Юлиан Лунд
ВР
12
Варрен Каманци
ПЗ
38
Миккель Конрадсен Сейде
ЦЗ
71
Густав Вальсвик
ЦЗ
19
Торгейр Бервен
ЦФ
Остались в запасе
12
Luděk Vejmola
ЦФ
12
Ulrik Tillung Fredriksen
ЦФ
13
Kristoff Gunnarshaug
ЦФ
18
Кевин-Мартин Кригард
ОП
27
Мадс Санде
ЦП
38
Alexander Ballegaard Ammitzboll
ЦФ
35
Andreas Endresen
ЦФ
28
Ибрахима Коне
ЦФ
Главный тренер
Йостейн Гриндхауг
Статистика матча Русенборг - Хаугесунд
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Русенборг
- : -
28.11.2026
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Олесунн
2 : 2
22.11.2026
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Русенборг
4 : 1
07.11.2026
Старт
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Фредрикстад
0 : 3
31.10.2026
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
ХамКам
0 : 3
24.10.2026
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Сарпсборг 08
0 : 3
18.10.2026
Русенборг
Хаугесунд
Норвегия. Элитсериен, 30 тур
Хаугесунд
1 : 4
30.11.2025
Брюне
Норвегия. Элитсериен, 29 тур
ХамКам
5 : 0
23.11.2025
Хаугесунд
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Хаугесунд
0 : 2
09.11.2025
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
КФУМ-Камератене
1 : 4
02.11.2025
Хаугесунд
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Хаугесунд
2 : 3
26.10.2025
Тромсе
Информация о матче
Стадион:
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