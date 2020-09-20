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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Касымпаша - Ризеспор
Касымпаша - Ризеспор: обзор матча 20 сентября 2020
Касымпаша
20.09.2020, воскресенье, 16:00
Турция. Суперлига, 2 тур
2 : 0
Завершен
Ризеспор
13'
К. Варга
60'
A. Cariús
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Касымпаша - Ризеспор
Красная карточка
A. Koç
87'
Желтая карточка
К. Варга
87'
Замена
М. Тирпа
️️️️
Х. Хайрадинович
85'
Желтая карточка
Т. Сербест
84'
74'
Желтая карточка
А. Дурак
70'
Замена
Л. Реми
️️️️
Т. Торун
65'
Замена
N. Çiftçi
️️️️
Б. Самудио
ГОЛ! 2:0!
A. Cariús
60'
Замена
A. Koç
️️️️
Ж. Жанвье
46'
41'
Замена
А. Дурак
️️️️
А. Ветрих
Желтая карточка
А. Кара
20'
ГОЛ! 1:0!
К. Варга
Пас отдал
А. Кара
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Касымпаша
1
Ramazan KÃ¶se
ВР
25
Томаш Бречка
ЦЗ
17
Жулиан Жанвье
ЦЗ
7
Кевин Варга
ЛВ
10
Харис Хайрадинович
ЦП
10
Юсуф Эрдоган
ЦП
8
Давид Павелка
ЦП
35
Айтач Кара
ЦП
15
Таркан Сербест
ЦП
24
Loret Sadiku
ЦФ
77
Alan Cariús
ЦФ
Главный тренер
Кемаль Оздеш
Ризеспор
23
Гекхан Аккан
ВР
55
Mykola Morozyuk
ЦЗ
17
Дарио Мельняк
ЦЗ
5
Яссин Мерья
ЦЗ
5
Селим Ай
ЦЗ
8
Тунай Торун
ЦП
4
Амедей Ветрих
ЦП
27
Фабрисио Байано
ЦП
10
Фернандо Болдрин
ЦП
7
Милан Шкода
ЦФ
81
Брайан Самудио
ЦФ
Главный тренер
Хикмет Караман
Касымпаша
1
Эртугрул Ташкыран
ВР
2
Ахмет Огуз
ЦЗ
23
Фейзи Йилдырым
ПЗ
25
Микаэль Тирпа
ЦП
71
Anıl Koç
ЦП
67
Mehmet Enes Sari
ЦФ
55
Yasin Dulger
ЦФ
Ризеспор
13
Tarik Ãetin
ВР
5
Димитриос Хацисаяс
ЦЗ
35
Alberk Koc
ЦЗ
3
Монтассар Тальби
ЦЗ
53
Orhan Ovacikli
ЦЗ
5
Абдуллах Дурак
ЦП
20
Engin Bekdemir
ЦФ
77
Конрад Михаляк
ЦФ
7
Nadir Çiftçi
ЦФ
14
Лоик Реми
ЦФ
2-5-1-2
1
25
Бречка
17
Жанвье
10
Эрдоган
8
Павелка
35
Кара
15
Сербест
10
Хайрадинович
7
Варга
77
24
4-4-2
23
Аккан
17
Мельняк
5
Мерья
5
Ай
55
4
Ветрих
27
Байано
10
Болдрин
8
Торун
81
Самудио
7
Шкода
10
Хайрадинович
25
Тирпа
25
Тирпа
10
Хайрадинович
17
Жанвье
71
71
17
Жанвье
4
Ветрих
5
Дурак
5
Дурак
4
Ветрих
81
Самудио
7
7
81
Самудио
8
Торун
14
Реми
14
Реми
8
Торун
Остались в запасе
Касымпаша
Ризеспор
67
Mehmet Enes Sari
ЦФ
23
Фейзи Йилдырым
ПЗ
55
Yasin Dulger
ЦФ
1
Эртугрул Ташкыран
ВР
2
Ахмет Огуз
ЦЗ
Главный тренер
Кемаль Оздеш
5
Димитриос Хацисаяс
ЦЗ
20
Engin Bekdemir
ЦФ
13
Tarik Ãetin
ВР
35
Alberk Koc
ЦЗ
3
Монтассар Тальби
ЦЗ
53
Orhan Ovacikli
ЦЗ
77
Конрад Михаляк
ЦФ
Главный тренер
Хикмет Караман
Остались в запасе
67
Mehmet Enes Sari
ЦФ
23
Фейзи Йилдырым
ПЗ
55
Yasin Dulger
ЦФ
1
Эртугрул Ташкыран
ВР
2
Ахмет Огуз
ЦЗ
Остались в запасе
5
Димитриос Хацисаяс
ЦЗ
20
Engin Bekdemir
ЦФ
13
Tarik Ãetin
ВР
35
Alberk Koc
ЦЗ
3
Монтассар Тальби
ЦЗ
53
Orhan Ovacikli
ЦЗ
77
Конрад Михаляк
ЦФ
Главный тренер
Кемаль Оздеш
Главный тренер
Хикмет Караман
Статистика матча Касымпаша - Ризеспор
3
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Касымпаша
Турция. Суперлига, 13 тур
Ризеспор
- : -
27.11.2026
Касымпаша
Турция. Суперлига, 12 тур
Касымпаша
2 : 1
22.11.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Газиантеп
0 : 2
06.11.2026
Касымпаша
Турция. Суперлига, 10 тур
Касымпаша
2 : 2
01.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 9 тур
Эюпспор
0 : 1
24.10.2026
Касымпаша
Турция. Суперлига, 8 тур
Касымпаша
4 : 1
18.10.2026
Самсунспор
Ризеспор
Турция. Суперлига, 13 тур
Ризеспор
- : -
27.11.2026
Касымпаша
Турция. Суперлига, 12 тур
Амед
0 : 2
21.11.2026
Ризеспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Ризеспор
2 : 1
08.11.2026
Эрзурумспор
Турция. Суперлига, 10 тур
Коджаэлиспор
0 : 0
31.10.2026
Ризеспор
Турция. Суперлига, 9 тур
Ризеспор
3 : 4
26.10.2026
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 8 тур
Чорум
2 : 1
16.10.2026
Ризеспор
Информация о матче
Стадион:
Тайип Эрдоган
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