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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Гремио - Палмейрас
Гремио - Палмейрас: обзор матча 20 сентября 2020
Гремио
20.09.2020, воскресенье, 22:00
Бразилия. Серия А, 11 тур
1 : 1
Завершен
Палмейрас
90+2'
Феррейра
71'
Р. Вейга
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Гремио - Палмейрас
ГОЛ! 1:1!
Феррейра
90'
+2
Желтая карточка
Алиссон
90'
87'
Замена
В. Уго
️️️️
Р. Вейга
82'
Желтая карточка
М. Винья
Замена
G. Azevedo
️️️️
R.
80'
Замена
I.
️️️️
Дарлан
75'
71'
ГОЛ! 0:1!
Р. Вейга
68'
Замена
Уэсли
️️️️
R.
68'
Замена
Л. Адриано
️️️️
Виллиан
Замена
Феррейра
️️️️
Л. Силва
64'
60'
Замена
Г. Верон
️️️️
Рони
49'
Желтая карточка
Ф. Мело
46'
Замена
B. Henrique
️️️️
Г. Менино
Желтая карточка
V. Ferraz
22'
14'
Желтая карточка
Г. Менино
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гремио
16
Диого Барбоза
ЛЗ
28
Пауло Миранда
ЦЗ
44
Давид Брас
ЦЗ
16
Лукас Силва
ОП
37
Дарлан
ОП
25
Алиссон
ЦП
19
Robinho
ЦП
2
Матеузиньо
ЦП
4
Victor Ferraz
ЦФ
1
Vanderlei
ЦФ
7
Diego Souza
ЦФ
Главный тренер
Ренато Гаушо
Палмейрас
1
Вевертон
ВР
6
Матиас Винья
ЛЗ
15
Густаво Гомес
ЦЗ
14
Маркос Роша
ПЗ
33
Рони
ЛВ
8
Данило
ОП
30
Фелипе Мело
ОП
25
Габриэль Менино
ЦП
23
Рафаэль Вейга
АП
11
Виллиан
ЦФ
18
Ramires
ЦФ
Главный тренер
Луис Фелипе Сколари
Гремио
10
Пауло Виктор
ВР
4
Руан
ЦЗ
28
Луис Орехуэла
ЦЗ
97
Tonhão Rodrigues
ЦЗ
33
Бруно Кортес
ЦЗ
11
Феррейра
ЛВ
37
Рилдо
АП
23
Фабрисио
ЦФ
39
Guilherme Azevedo
ЦФ
77
Lucas Araujo
ЦФ
46
Isaque
ЦФ
26
Marcelo Oliveira
ЦФ
Палмейрас
14
Витор Уго
ЦЗ
13
Луан
ЦЗ
12
Майке
ПЗ
21
Уэсли
ЛВ
10
Густаво Скарпа
АП
27
Габриэль Верон
ПВ
4
Луис Адриано
ЦФ
8
Bruno Henrique
ЦФ
20
Emerson Santos
ЦФ
25
Vinicius Silvestre
ЦФ
42
Jailson
ЦФ
3-2-3-3
16
Барбоза
44
Брас
28
Миранда
16
Силва
37
Дарлан
25
Алиссон
19
2
Матеузиньо
7
1
4
3-2-1-2-2
1
Вевертон
14
Роша
15
Гомес
6
Винья
8
Данило
30
Мело
25
Менино
23
Вейга
33
Рони
18
11
Виллиан
19
39
39
19
16
Силва
11
Феррейра
11
Феррейра
16
Силва
37
Дарлан
46
46
37
Дарлан
11
Виллиан
4
Адриано
4
Адриано
11
Виллиан
33
Рони
27
Верон
27
Верон
33
Рони
18
21
Уэсли
21
Уэсли
18
25
Менино
8
8
25
Менино
23
Вейга
14
Уго
14
Уго
23
Вейга
Остались в запасе
Гремио
Палмейрас
23
Фабрисио
ЦФ
37
Рилдо
АП
77
Lucas Araujo
ЦФ
26
Marcelo Oliveira
ЦФ
4
Руан
ЦЗ
10
Пауло Виктор
ВР
28
Луис Орехуэла
ЦЗ
97
Tonhão Rodrigues
ЦЗ
33
Бруно Кортес
ЦЗ
Главный тренер
Ренато Гаушо
10
Густаво Скарпа
АП
20
Emerson Santos
ЦФ
13
Луан
ЦЗ
12
Майке
ПЗ
25
Vinicius Silvestre
ЦФ
42
Jailson
ЦФ
Главный тренер
Луис Фелипе Сколари
Остались в запасе
23
Фабрисио
ЦФ
37
Рилдо
АП
77
Lucas Araujo
ЦФ
26
Marcelo Oliveira
ЦФ
4
Руан
ЦЗ
10
Пауло Виктор
ВР
28
Луис Орехуэла
ЦЗ
97
Tonhão Rodrigues
ЦЗ
33
Бруно Кортес
ЦЗ
Остались в запасе
10
Густаво Скарпа
АП
20
Emerson Santos
ЦФ
13
Луан
ЦЗ
12
Майке
ПЗ
25
Vinicius Silvestre
ЦФ
42
Jailson
ЦФ
Главный тренер
Ренато Гаушо
Главный тренер
Луис Фелипе Сколари
Статистика матча Гремио - Палмейрас
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Гремио
Бразилия. Серия А, 36 тур
Сантос
- : -
24.11.2026
Гремио
Бразилия. Серия А, 35 тур
Гремио
0 : 0
19.11.2026
Баия
Бразилия. Серия А, 34 тур
Фламенго
3 : 1
05.11.2026
Гремио
Бразилия. Серия А, 33 тур
Гремио
2 : 0
30.10.2026
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 32 тур
Коритиба
0 : 1
27.10.2026
Гремио
Бразилия. Серия А, 31 тур
Гремио
2 : 4
18.10.2026
Крузейро
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 37 тур
Шапекоэнсе
- : -
25.11.2026
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 36 тур
Палмейрас
1 : 1
21.11.2026
Фламенго
Бразилия. Серия А, 35 тур
Крузейро
2 : 1
19.11.2026
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 34 тур
Палмейрас
6 : 1
06.11.2026
Ремо
Бразилия. Серия А, 33 тур
Сантос
0 : 0
29.10.2026
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 32 тур
Палмейрас
2 : 0
25.10.2026
Брагантино
Информация о матче
Стадион:
Арена Гремио
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Гремио
Палмейрас
Серия A: шансы «Палмейраса» и «Фламенго» на победу в матче 36-го тура
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