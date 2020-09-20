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Расписание матчей
МЛС 2026
Коламбус - Нэшвилл
Коламбус - Нэшвилл: обзор матча 20 сентября 2020
Коламбус
20.09.2020, воскресенье, 02:30
США. МЛС, Общий этап
2 : 0
Завершен
Нэшвилл
50'
П. Сантуш
90+3'
Г. Зардес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Коламбус - Нэшвилл
ГОЛ! 2:0!
Г. Зардес
Пас отдал
Артур
90'
+3
Замена
H. Jimenez
️️️️
П. Сантуш
90'
+1
78'
Замена
️️️️
А. Годой
76'
Желтая карточка
А. Годой
Замена
Д. Этьенн
️️️️
Л. Диас
76'
71'
Желтая карточка
А. Мьюил
63'
Замена
Д. Риос
️️️️
A. Winn
Желтая карточка
A. Keita
57'
ГОЛ! 1:0!
П. Сантуш
Пас отдал
Г. Зардес
50'
37'
Желтая карточка
Д. Ловиц
Желтая карточка
П. Сантуш
27'
Желтая карточка
F. Alashe
26'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Коламбус
89
Элой Ром
ВР
25
Харрисон Аффул
ЦЗ
6
Джонатан Менса
ЦЗ
47
Aboubacar Keita
ЦЗ
16
Милтон Валенсуэла
ЦЗ
14
Луис Диас
ЛВ
7
Педру Сантуш
ЦП
0
Y. Mokhtar
ЦП
6
Артур
ЦП
27
Fatai Alashe
ЦП
9
Гьяси Зардес
ЦФ
Главный тренер
Калеб Портер
Нэшвилл
1
Joe Willis
ВР
2
Даниэль Ловиц
ЦЗ
25
Уокер Циммерман
ЦЗ
4
Dave Romney
ЦЗ
2
Алистер Джонстон
ПЗ
13
Дакс МакКарти
ЦП
20
Анибал Годой
ЦП
10
Хани Мухтар
ЦП
19
Алекс Мьюил
ЦП
0
A. Winn
ЦФ
14
Доминик Баджи
ЦФ
Главный тренер
Гэри Смит
Коламбус
13
Эндрю Тарбелл
ВР
6
Себастьян Берхальтер
ЦП
11
Деррик Этьенн
ЦП
10
Лукас Зелараян
ЦП
28
Крис Кадден
ЦП
14
Waylon Francis
ЦФ
25
Grant Lillard
ЦФ
16
H. Jimenez
ЦФ
9
Jordan Hamilton
ЦФ
Нэшвилл
23
Тэйлор Вашингтон
ЛАЗ
3
Jalil Anibaba
ЦЗ
15
Эрик Миллер
ЦЗ
55
Brayan Beckeles
ЦЗ
21
Derrick Jones
ЦП
30
Elliot Panicco
ЦФ
22
Matt LaGrassa
ЦФ
27
Tah Anunga
ЦФ
14
Даниэль Риос
ЦФ
4-4-1-1
89
Ром
25
Аффул
47
16
Валенсуэла
6
Менса
7
Сантуш
6
Артур
27
0
14
Диас
9
Зардес
4-4-2
1
2
Джонстон
25
Циммерман
4
2
Ловиц
20
Годой
10
Мухтар
19
Мьюил
13
МакКарти
14
Баджи
0
7
Сантуш
16
16
7
Сантуш
14
Диас
11
Этьенн
11
Этьенн
14
Диас
0
14
Риос
14
Риос
0
Остались в запасе
Коламбус
Нэшвилл
14
Waylon Francis
ЦФ
25
Grant Lillard
ЦФ
9
Jordan Hamilton
ЦФ
6
Себастьян Берхальтер
ЦП
13
Эндрю Тарбелл
ВР
10
Лукас Зелараян
ЦП
28
Крис Кадден
ЦП
Главный тренер
Калеб Портер
30
Elliot Panicco
ЦФ
22
Matt LaGrassa
ЦФ
27
Tah Anunga
ЦФ
23
Тэйлор Вашингтон
ЛАЗ
3
Jalil Anibaba
ЦЗ
15
Эрик Миллер
ЦЗ
55
Brayan Beckeles
ЦЗ
21
Derrick Jones
ЦП
Главный тренер
Гэри Смит
Остались в запасе
14
Waylon Francis
ЦФ
25
Grant Lillard
ЦФ
9
Jordan Hamilton
ЦФ
6
Себастьян Берхальтер
ЦП
13
Эндрю Тарбелл
ВР
10
Лукас Зелараян
ЦП
28
Крис Кадден
ЦП
Остались в запасе
30
Elliot Panicco
ЦФ
22
Matt LaGrassa
ЦФ
27
Tah Anunga
ЦФ
23
Тэйлор Вашингтон
ЛАЗ
3
Jalil Anibaba
ЦЗ
15
Эрик Миллер
ЦЗ
55
Brayan Beckeles
ЦЗ
21
Derrick Jones
ЦП
Главный тренер
Калеб Портер
Главный тренер
Гэри Смит
Статистика матча Коламбус - Нэшвилл
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Коламбус
США. МЛС, 1/8 финала
Коламбус
- : -
28.11.2026
Интер Майами
США. МЛС, 1/8 финала
Интер Майами
0 : 3
22.11.2026
Коламбус
США. МЛС, 35 тур
Чикаго Файр
3 : 4
08.11.2026
Коламбус
США. МЛС, 34 тур
Коламбус
3 : 0
31.10.2026
Ди Си Юнайтед
США. МЛС, 33 тур
Даллас
0 : 2
29.10.2026
Коламбус
США. МЛС, 32 тур
Коламбус
4 : 2
24.10.2026
Торонто
Нэшвилл
США. МЛС, 1/8 финала
Цинциннати
- : -
29.11.2026
Нэшвилл
США. МЛС, 1/8 финала
Нэшвилл
0 : 1
23.11.2026
Цинциннати
США. МЛС, 35 тур
Цинциннати
0 : 2
08.11.2026
Нэшвилл
США. МЛС, 34 тур
Нэшвилл
3 : 2
02.11.2026
Нью-Йорк Ред Буллз
США. МЛС, 33 тур
Нэшвилл
0 : 0
29.10.2026
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 32 тур
Монреаль
0 : 2
24.10.2026
Нэшвилл
Информация о матче
Стадион:
Коламбус Крю Стэдиум
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