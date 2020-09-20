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Расписание матчей
Дания. Суперлига
Вайле - Сендерийск
Вайле - Сендерийск: обзор матча 20 сентября 2020
Вайле
20.09.2020, воскресенье, 19:00
Дания. Суперлига, 2 тур
4 : 1
Завершен
Сендерийск
45+2'
А. Соуза (П)
62'
А. Соуза (П)
52'
А. Якобсен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вайле - Сендерийск
90'
+3
Желтая карточка
Х. Райт
Желтая карточка
С. Эзатолахи
87'
Замена
Р. Двамена
️️️️
В. Фагир
77'
76'
Замена
J. Absalonsen
️️️️
С. Гартенманн
76'
Замена
Х. Райт
️️️️
R. Hassan
67'
Замена
Э. Фредериксен
️️️️
V. Ekani
66'
Замена
P. Buch Christiansen
️️️️
Ю. Эскесен
ГОЛ с пенальти! 2:1!
А. Соуза
62'
Замена
А. Милошевич
️️️️
Ю. Ояла
60'
53'
Желтая карточка
А. Якобсен
52'
ГОЛ! 1:1!
А. Якобсен
ГОЛ с пенальти! 1:0!
А. Соуза
45'
+2
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вайле
18
Мальте Амундсен
ЛАЗ
40
Юхани Ояла
ЦЗ
6
Саид Эзатолахи
ЦП
10
Аллан Соуза
ПВ
21
Indy Groothuizen
ЦФ
15
Mads Greve
ЦФ
17
Lucas Jensen
ЦФ
20
Jacob Schoop
ЦФ
34
Lundrim Hetemi
ЦФ
14
Thomas Gundelund Nielsen
ЦФ
19
Вахид Фагир
ЦФ
Главный тренер
Петер Соренсен
Сендерийск
20
Лоуренс Томас
ВР
3
Стефан Гартенманн
ЦЗ
5
Marc Dal Hende
ЦЗ
26
Patrick Banggaard
ЦЗ
27
Pierre Kanstrup
ЦЗ
18
Александер Бах
ПЗ
34
Юлиус Эскесен
ЦП
29
Victor Ekani
ЦП
17
Mads Albaek
ЦП
77
Rilwan Hassan
ЦФ
18
Андерс Якобсен
ЦФ
Главный тренер
Ларс Сондергаард
Вайле
30
Александер Брунст
ВР
37
Александер Милошевич
ЦЗ
3
Вильорнур Давидсен
ЦЗ
20
Юльбер Рамадани
ЦП
7
Рафаэль Двамена
ЦФ
19
Arbnor Mucolli
ЦФ
10
Diego Montiel
ЦФ
Сендерийск
5
Исак Оли Олафссон
ЦЗ
22
Эмиль Фредериксен
ЦП
0
J. Absalonsen
ЦП
17
Roni Arabaci
ЦФ
1
Nikolai Flø
ЦФ
11
Хаджи Райт
ЦФ
20
Peter Buch Christiansen
ЦФ
1-1-1-1-5
40
Ояла
18
Амундсен
6
Эзатолахи
10
Соуза
20
19
Фагир
14
34
17
3-2-3-2
20
Томас
5
26
27
18
Бах
3
Гартенманн
34
Эскесен
29
17
18
Якобсен
77
40
Ояла
37
Милошевич
37
Милошевич
40
Ояла
19
Фагир
7
Двамена
7
Двамена
19
Фагир
29
22
Фредериксен
22
Фредериксен
29
3
Гартенманн
0
0
3
Гартенманн
77
11
Райт
11
Райт
77
34
Эскесен
20
20
34
Эскесен
Остались в запасе
Вайле
Сендерийск
30
Александер Брунст
ВР
3
Вильорнур Давидсен
ЦЗ
19
Arbnor Mucolli
ЦФ
10
Diego Montiel
ЦФ
20
Юльбер Рамадани
ЦП
Главный тренер
Петер Соренсен
17
Roni Arabaci
ЦФ
1
Nikolai Flø
ЦФ
5
Исак Оли Олафссон
ЦЗ
Главный тренер
Ларс Сондергаард
Остались в запасе
30
Александер Брунст
ВР
3
Вильорнур Давидсен
ЦЗ
19
Arbnor Mucolli
ЦФ
10
Diego Montiel
ЦФ
20
Юльбер Рамадани
ЦП
Остались в запасе
17
Roni Arabaci
ЦФ
1
Nikolai Flø
ЦФ
5
Исак Оли Олафссон
ЦЗ
Главный тренер
Петер Соренсен
Главный тренер
Ларс Сондергаард
Статистика матча Вайле - Сендерийск
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Вайле
Дания. Суперлига, 32 тур
Оденсе
0 : 1
17.05.2026
Вайле
Дания. Суперлига, 31 тур
Вайле
2 : 0
10.05.2026
Фредерисия
Дания. Суперлига, 30 тур
Рандерс
1 : 0
03.05.2026
Вайле
Дания. Суперлига, 29 тур
Копенгаген
3 : 0
27.04.2026
Вайле
Дания. Суперлига, 28 тур
Вайле
1 : 2
22.04.2026
Силькеборг
Сендерийск
Дания. Суперлига, 16 тур
Сендерийск
- : -
27.11.2026
Брондбю
Дания. Суперлига, 15 тур
Сендерийск
1 : 2
22.11.2026
Оденсе
Дания. Суперлига, 14 тур
Мидтьюлланд
2 : 2
08.11.2026
Сендерийск
Дания. Суперлига, 13 тур
Сендерийск
0 : 2
02.11.2026
Копенгаген
Дания. Суперлига, 12 тур
Хорсенс
5 : 1
25.10.2026
Сендерийск
Дания. Суперлига, 11 тур
Сендерийск
4 : 0
18.10.2026
Силькеборг
Информация о матче
Стадион:
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Сендерийск
«Спартаку» предложили российского форварда из чемпионата Дании
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2025.03.18 08:23
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2025.06.12 12:14
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2025.03.18 08:23
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