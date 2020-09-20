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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Страсбур - Дижон
Страсбур - Дижон: обзор матча 20 сентября 2020
Страсбур
20.09.2020, воскресенье, 16:00
Франция. Лига 1, 4 тур
1 : 0
Завершен
Дижон
81'
С. Митрович
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Страсбур - Дижон
86'
Замена
Р. Филипп
️️️️
Б. Целина
85'
Замена
В. Юнусса
️️️️
Ж. Мари
ГОЛ! 1:0!
С. Митрович
Пас отдал
Д. Ленар
81'
Замена
С. Прсич
️️️️
А. Джику
78'
Замена
И. Саади
️️️️
А. Томассон
77'
Замена
М. Шахири
️️️️
М. Уорис
68'
66'
Замена
В. Лаутоа
️️️️
Э. Эбимбе
61'
Замена
М. Шуиар
️️️️
Ф. Саммаритано
Замена
Л. Кароль
️️️️
А. Каси
59'
Замена
Д. Ленар
️️️️
Ж. Беллегард
58'
33'
Желтая карточка
Ф. Саммаритано
Желтая карточка
Л. Ажорк
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Страсбур
21
Бингуру Камара
ВР
19
Антони Каси
ЛЗ
3
Мохамед Симакан
ЦЗ
23
Стефан Митрович
ЦЗ
4
Александер Джику
ЦЗ
70
Кенни Лала
ПЗ
28
Ибраима Сиссоко
ОП
27
Жан-Рикне Беллегард
ЦП
28
Адриен Томассон
АП
20
Маджид Уорис
ЦФ
19
Людовик Ажорк
ЦФ
Главный тренер
Тьерри Лоре
Дижон
1
Альфред Гомис
ВР
16
Анибал Чала
ЛЗ
4
Джонатан Панцо
ЦЗ
5
Бруно Экюэль-Манга
ЦЗ
26
Фуад Чафик
ПЗ
22
Дидье Ндонг
ЦП
14
Жордан Мари
ЦП
43
Берсант Целина
АП
7
Фредерик Саммаритано
АП
29
Эрик Эбимбе
ПВ
21
Орельен Шедлер
ЦФ
Главный тренер
Стефан Жобар
Страсбур
1
Эиджи Кавашима
ВР
23
Лионель Кароль
ЛЗ
44
Исмаэль Аанеба
ПЗ
11
Мехди Шахири
ЛВ
17
Бенжамен Бешич
ЦП
14
Димитри Ленар
ЦП
14
Санин Прсич
ЦП
9
Идрисс Саади
ЦФ
9
Кевин Зохи
ЦФ
Дижон
63
Леви Нтумба
ВР
25
Нгонда Музинга
ЛЗ
6
Весли Лаутоа
ЦЗ
6
Ахмад Нгуямса
ПЗ
29
Алекс Добре
ЛВ
8
Мунир Шуиар
ЛВ
23
Вилитти Юнусса
ОП
9
Райан Филипп
ЦП
31
Амир Арли
АП
3-3-1-1-2
21
Камара
3
Симакан
23
Митрович
4
Джику
19
Каси
28
Сиссоко
70
Лала
27
Беллегард
28
Томассон
19
Ажорк
20
Уорис
4-2-3-1
1
Гомис
26
Чафик
4
Панцо
5
Экюэль-Манга
16
Чала
22
Ндонг
14
Мари
29
Эбимбе
7
Саммаритано
43
Целина
21
Шедлер
20
Уорис
11
Шахири
11
Шахири
20
Уорис
19
Каси
23
Кароль
23
Кароль
19
Каси
27
Беллегард
14
Ленар
14
Ленар
27
Беллегард
4
Джику
14
Прсич
14
Прсич
4
Джику
28
Томассон
9
Саади
9
Саади
28
Томассон
14
Мари
23
Юнусса
23
Юнусса
14
Мари
7
Саммаритано
8
Шуиар
8
Шуиар
7
Саммаритано
43
Целина
9
Филипп
9
Филипп
43
Целина
29
Эбимбе
6
Лаутоа
6
Лаутоа
29
Эбимбе
Остались в запасе
Страсбур
Дижон
44
Исмаэль Аанеба
ПЗ
17
Бенжамен Бешич
ЦП
1
Эиджи Кавашима
ВР
9
Кевин Зохи
ЦФ
Главный тренер
Тьерри Лоре
63
Леви Нтумба
ВР
25
Нгонда Музинга
ЛЗ
6
Ахмад Нгуямса
ПЗ
31
Амир Арли
АП
29
Алекс Добре
ЛВ
Главный тренер
Стефан Жобар
Остались в запасе
44
Исмаэль Аанеба
ПЗ
17
Бенжамен Бешич
ЦП
1
Эиджи Кавашима
ВР
9
Кевин Зохи
ЦФ
Остались в запасе
63
Леви Нтумба
ВР
25
Нгонда Музинга
ЛЗ
6
Ахмад Нгуямса
ПЗ
31
Амир Арли
АП
29
Алекс Добре
ЛВ
Главный тренер
Тьерри Лоре
Главный тренер
Стефан Жобар
Статистика матча Страсбур - Дижон
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Страсбур
Франция. Лига 1, 12 тур
Гавр
- : -
28.11.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 11 тур
Страсбур
0 : 1
21.11.2026
Брест
Франция. Лига 1, 10 тур
Тулуза
3 : 1
06.11.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 9 тур
Страсбур
5 : 1
01.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 8 тур
Ренн
3 : 0
25.10.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 7 тур
Страсбур
1 : 3
17.10.2026
ПСЖ
Дижон
Франция. Лига 2, 14 тур
Дижон
- : -
04.12.2026
Сошо
Франция. Лига 2, 13 тур
Нанси
1 : 0
20.11.2026
Дижон
Франция. Лига 2, 12 тур
Дижон
1 : 0
06.11.2026
Ред Стар
Франция. Лига 2, 11 тур
Гренобль
1 : 3
30.10.2026
Дижон
Франция. Лига 2, 10 тур
Дижон
1 : 2
24.10.2026
Родез
Франция. Лига 2, 9 тур
Реймс
4 : 2
16.10.2026
Дижон
Информация о матче
Главный судья:
Флоран Батта
Стадион:
Стад де ла Мено
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