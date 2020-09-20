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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Тондела - Риу Аве
Тондела - Риу Аве: обзор матча 20 сентября 2020
Тондела
20.09.2020, воскресенье, 23:00
Португалия. Примейра, 1 тур
1 : 1
Завершен
Риу Аве
9'
R. Alves
90+3'
R. Meshino
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Тондела - Риу Аве
90'
+3
ГОЛ! 1:1!
R. Meshino
Желтая карточка
T. Strkalj
88'
86'
Замена
R. Meshino
️️️️
T.
Замена
J.
️️️️
Ж. Педру
84'
74'
Замена
Габриэлзиньо
️️️️
Н. Монте
73'
Замена
Ч. Жеральдеш
️️️️
Ж. Дала
Замена
R. Barbosa
️️️️
С. Агра
71'
46'
Замена
B. Moreira
️️️️
Л. Пиазон
ГОЛ! 1:0!
R. Alves
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тондела
30
Бабакар Ниасс
ВР
20
Филипе Феррейра
ЦЗ
34
Ricardo Alves
ЦЗ
23
Yohan Tavares
ЦЗ
2
Bebeto
ЦЗ
16
Хауме Грау
ЦП
8
Жоау Педру
ЦП
5
JoÃ£o Jaquite
ЦП
28
Педро Аугусто
ЦП
7
Сальвадор Агра
ЦФ
19
Tomislav Strkalj
ЦФ
Риу Аве
1
Pawel Kieszek
ВР
20
Нельсон Монте
ЦЗ
21
Тони Боревкович
ЦЗ
33
Адерлан Сантос
ЦЗ
24
Педру Амарал
ЦЗ
21
Никола Ямбор
ОП
8
Tarantini
ЦП
20
Diego Lopes
ЦФ
20
Карлос Манэ
ЦФ
12
Лукас Пиазон
ЦФ
10
Желсон Дала
ЦФ
Главный тренер
Жозе Гомеш
Тондела
88
Pedro Trigueira
ВР
19
Тиагу Алмейда
ЦЗ
10
Жоау Мендеш
ЦП
4
Jota
ЦФ
10
Rafael Barbosa
ЦФ
99
Rúben Fonseca
ЦФ
18
Тельмо Арканджо
РФ
Риу Аве
4
Нандо Пиджнакер
ЦЗ
20
Коштинья
ПЗ
11
Габриэлзиньо
ЛВ
12
Чику Жеральдеш
ЦП
6
Филипе Аугусто
ЦП
27
Rúben Gonçalves
ЦФ
22
LÃ©o
ЦФ
8
Ryotaro Meshino
ЦФ
9
Bruno Moreira
ЦФ
4-4-2
30
Ниасс
20
Феррейра
23
2
34
16
Грау
5
28
Аугусто
8
Педру
19
7
Агра
4-1-1-4
1
21
Боревкович
33
Сантос
24
Амарал
20
Монте
21
Ямбор
8
10
Дала
12
Пиазон
20
Карлос Манэ
20
8
Педру
4
4
8
Педру
7
Агра
10
10
7
Агра
20
Монте
11
Габриэлзиньо
11
Габриэлзиньо
20
Монте
8
8
8
8
10
Дала
12
Жеральдеш
12
Жеральдеш
10
Дала
12
Пиазон
9
9
12
Пиазон
Остались в запасе
Тондела
Риу Аве
18
Тельмо Арканджо
РФ
10
Жоау Мендеш
ЦП
88
Pedro Trigueira
ВР
19
Тиагу Алмейда
ЦЗ
99
Rúben Fonseca
ЦФ
27
Rúben Gonçalves
ЦФ
22
LÃ©o
ЦФ
20
Коштинья
ПЗ
4
Нандо Пиджнакер
ЦЗ
6
Филипе Аугусто
ЦП
Главный тренер
Жозе Гомеш
Остались в запасе
18
Тельмо Арканджо
РФ
10
Жоау Мендеш
ЦП
88
Pedro Trigueira
ВР
19
Тиагу Алмейда
ЦЗ
99
Rúben Fonseca
ЦФ
Остались в запасе
27
Rúben Gonçalves
ЦФ
22
LÃ©o
ЦФ
20
Коштинья
ПЗ
4
Нандо Пиджнакер
ЦЗ
6
Филипе Аугусто
ЦП
Главный тренер
Жозе Гомеш
Статистика матча Тондела - Риу Аве
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Тондела
Португалия. Примейра, 34 тур
Арука
3 : 1
16.05.2026
Тондела
Португалия. Примейра, 33 тур
Тондела
2 : 0
11.05.2026
Морейренcе
Португалия. Примейра, 32 тур
Каза Пиа
0 : 1
03.05.2026
Тондела
Португалия. Примейра, 26 тур
Спортинг
2 : 2
29.04.2026
Тондела
Португалия. Примейра, 31 тур
Тондела
0 : 2
25.04.2026
Насьональ
Риу Аве
Португалия. Примейра, 12 тур
Арука
- : -
28.11.2026
Риу Аве
Португалия. Примейра, 11 тур
Риу Аве
0 : 1
08.11.2026
Брага
Португалия. Примейра, 10 тур
Академика де Визеу
2 : 1
01.11.2026
Риу Аве
Португалия. Примейра, 9 тур
Риу Аве
0 : 4
25.10.2026
Фамаликан
Португалия. Примейра, 8 тур
Риу Аве
3 : 2
11.10.2026
Насьональ
Португалия. Примейра, 7 тур
Алверка
1 : 0
19.09.2026
Риу Аве
Информация о матче
Стадион:
Жоао Кардосо
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