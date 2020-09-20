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Расписание матчей
Чехия. Шанс Лига
Спарта - Фастав
Спарта - Фастав: обзор матча 20 сентября 2020
Спарта
20.09.2020, воскресенье, 19:00
Чехия. Синот Лига, 4 тур
3 : 1
Завершен
Фастав
50'
А. Гложек
88'
P. Jiráček (АГ)
90+4'
Л. Юлиш
19'
Y. Drame
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Спарта - Фастав
Замена
Я. Фортельный
️️️️
Б. Докал
90'
+5
ГОЛ! 3:1!
Л. Юлиш
Пас отдал
А. Гложек
90'
+4
Пенальти не реализован!
Б. Докал
88'
ГОЛ в свои ворота! 2:1!
P. Jiráček
88'
87'
Желтая карточка
В. Прохазка
Замена
М. Травник
️️️️
Ф. Соучек
76'
Замена
М. Минчев
️️️️
М. Ганоушек
75'
Желтая карточка
Ф. Соучек
67'
Замена
Д. Моберг-Карлссон
️️️️
Д. Плехаты
60'
ГОЛ! 1:1!
А. Гложек
Пас отдал
Б. Докал
50'
49'
Вторая желтая
Л. Джаво
Желтая карточка
Д. Лишка
23'
19'
ГОЛ! 0:1!
Y. Drame
18'
Желтая карточка
Т. Пожнар
3'
Желтая карточка
Л. Джаво
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спарта
29
Милан Хеча
ВР
33
Ондржей Челустка
ЦЗ
4
Доминик Плехаты
ЦЗ
23
Мацей Ганоушек
ЦЗ
27
Давид Лишка
ЦЗ
61
Михал Сачек
ПЗ
7
Ладислав Крейчи
ЦП
10
Филип Соучек
ЦП
9
Борек Докал
ЦП
39
Лукаш Юлиш
ЦФ
10
Адам Гложек
ЦФ
Главный тренер
Андреа Страмаччони
Фастав
3
Petr Buchta
ЦЗ
2
Dominik Simersky
ЦЗ
26
Вацлав Прохазка
ЦЗ
8
Petr Jiráček
ЦП
44
Шейк Конде
ЦП
7
Вахтанг Чантуришвили
ЦП
27
Y. Drame
ЦФ
17
Stanislav Dostal
ЦФ
15
Антонин Фантис
ЦФ
44
Ламин Джаво
ЦФ
88
Томаш Пожнар
ЦФ
Главный тренер
Богумил Паник
Спарта
30
Доминик Холек
ВР
21
Матей Полидар
ЦЗ
17
Мартин Минчев
ЦП
9
Адам Карабец
ЦП
10
Михал Травник
ЦП
8
Ян Фортельный
ЦФ
10
Давид Моберг-Карлссон
ЦФ
Фастав
88
Marek Hlinka
ЦЗ
18
Мартин Чедидла
ЦП
68
Якуб Янецки
ЦП
0
P. Martinez
ЦП
1
Matej Rakovan
ЦФ
3-2-3-2
29
Хеча
4
Плехаты
23
Ганоушек
27
Лишка
33
Челустка
61
Сачек
7
Крейчи
10
Соучек
9
Докал
10
Гложек
39
Юлиш
3-3-5
3
2
26
Прохазка
8
44
Конде
7
Чантуришвили
27
88
Пожнар
44
Джаво
15
Фантис
17
9
Докал
8
Фортельный
8
Фортельный
9
Докал
23
Ганоушек
17
Минчев
17
Минчев
23
Ганоушек
10
Соучек
10
Травник
10
Травник
10
Соучек
4
Плехаты
10
Моберг-Карлссон
10
Моберг-Карлссон
4
Плехаты
Остались в запасе
Спарта
Фастав
30
Доминик Холек
ВР
21
Матей Полидар
ЦЗ
9
Адам Карабец
ЦП
Главный тренер
Андреа Страмаччони
88
Marek Hlinka
ЦЗ
18
Мартин Чедидла
ЦП
68
Якуб Янецки
ЦП
0
P. Martinez
ЦП
1
Matej Rakovan
ЦФ
Главный тренер
Богумил Паник
Остались в запасе
30
Доминик Холек
ВР
21
Матей Полидар
ЦЗ
9
Адам Карабец
ЦП
Остались в запасе
88
Marek Hlinka
ЦЗ
18
Мартин Чедидла
ЦП
68
Якуб Янецки
ЦП
0
P. Martinez
ЦП
1
Matej Rakovan
ЦФ
Главный тренер
Андреа Страмаччони
Главный тренер
Богумил Паник
Статистика матча Спарта - Фастав
2
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Спарта
Лига Европы, 5 тур
Спарта
- : -
26.11.2026
АЗ Алкмаар
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Спарта
1 : 3
22.11.2026
Слован
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Виктория
1 : 1
08.11.2026
Спарта
Лига Европы, 4 тур
Спарта
1 : 3
05.11.2026
Борнмут
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Богемианс 1905
0 : 0
01.11.2026
Спарта
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Спарта
5 : 1
25.10.2026
Словацко
Фастав
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Фастав
- : -
29.11.2026
Спарта
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Млада Болеслав
1 : 0
21.11.2026
Фастав
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Фастав
0 : 1
07.11.2026
Словацко
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Артис
2 : 2
31.10.2026
Фастав
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Фастав
1 : 1
24.10.2026
Сигма
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Пардубице
3 : 0
17.10.2026
Фастав
Информация о матче
Стадион:
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