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    Расписание матчей 27-09-2020

    август 2020
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6
    сентябрь 2020
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4
    октябрь 2020
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1
    Предыдущий день Следующий день
    Россия. ПФЛ. Группа 1 (2020/2021), 8 тур
    27 сентября, воскресенье
    00:00
    Туапсе
    Легион
    Перенесен на неопределенный срок
    27 сентября, воскресенье
    16:00
    Машук-КМВ
    3:1
    СКА
    Матч завершен
    27 сентября, воскресенье
    17:00
    Динамо
    3:1
    Биолог-Новокубанск
    Матч завершен
    27 сентября, воскресенье
    17:00
    Интер
    1:1
    Краснодар-3
    Матч завершен
    27 сентября, воскресенье
    17:00
    Форте
    1:2
    Дружба
    Матч завершен
    27 сентября, воскресенье
    18:00
    Кубань
    0:2
    Кубань Холдинг
    Матч завершен
    Бразилия. Серия А 2020, 12 тур
    27 сентября, воскресенье
    01:00
    Интернасьонал
    1:1
    Сан-Паулу
    Матч завершен
    27 сентября, воскресенье
    01:00
    Атлетико Паранаэнсе
    1:0
    Баия
    Матч завершен
    27 сентября, воскресенье
    17:00
    Васко да Гама
    1:1
    Брагантино
    Матч завершен
    27 сентября, воскресенье
    22:00
    Палмейрас
    1:1
    Фламенго
    Матч завершен
    27 сентября, воскресенье
    22:00
    Атлетико Минейро
    3:1
    Гремио
    Матч завершен
    США. МЛС 2020, группа e
    27 сентября, воскресенье
    02:00
    Нью-Йорк Сити
    4:0
    Цинциннати
    Матч завершен
    Россия. ПФЛ. Группа 2 (2020/2021), 8 тур
    27 сентября, воскресенье
    09:00
    Чита
    0:1
    Ленинградец
    Матч завершен
    27 сентября, воскресенье
    11:00
    Зенит
    1:0
    Динамо-2
    Матч завершен
    27 сентября, воскресенье
    13:00
    Луки-Энергия
    2:1
    Коломна
    Матч завершен
    27 сентября, воскресенье
    14:30
    Тверь
    0:0
    Звезда
    Матч завершен
    27 сентября, воскресенье
    16:00
    Смоленск
    1:1
    Знамя Труда
    Матч завершен
    27 сентября, воскресенье
    16:00
    Олимп-Долгопрудный
    2:1
    Зенит-2
    Матч завершен
    27 сентября, воскресенье
    16:00
    Торпедо Вл
    2:1
    Казанка
    Матч завершен
    Испания. Примера (2020/2021), 3 тур
    27 сентября, воскресенье
    13:00
    Осасуна
    1:3
    Леванте
    Матч завершен
    27 сентября, воскресенье
    15:00
    Эйбар
    1:2
    Атлетик
    Матч завершен
    27 сентября, воскресенье
    17:00
    Атлетико
    6:1
    Гранада
    Матч завершен
    27 сентября, воскресенье
    19:30
    Кадис
    1:3
    Севилья
    Матч завершен
    27 сентября, воскресенье
    19:30
    Вальядолид
    1:1
    Сельта
    Матч завершен
    27 сентября, воскресенье
    22:00
    Барселона
    4:0
    Вильярреал
    Матч завершен
    Россия. ФНЛ (2020/2021), 12 тур
    27 сентября, воскресенье
    13:00
    Енисей
    0:1
    Краснодар-2
    Матч завершен
    27 сентября, воскресенье
    13:00
    Томь
    3:0
    Шинник
    Тех. поражение
    27 сентября, воскресенье
    14:00
    Спартак-2
    1:0
    СКА-Хабаровск
    Матч завершен
    27 сентября, воскресенье
    14:00
    Иртыш
    1:0
    Факел
    Матч завершен
    27 сентября, воскресенье
    15:00
    Чертаново
    0:0
    Торпедо
    Матч завершен
    27 сентября, воскресенье
    16:00
    Оренбург
    2:2
    Балтика
    Матч завершен
    27 сентября, воскресенье
    16:00
    Пари НН
    3:0
    Акрон
    Матч завершен
    27 сентября, воскресенье
    17:00
    Алания
    3:1
    Текстильщик
    Матч завершен
    27 сентября, воскресенье
    17:00
    Динамо Бр
    0:1
    Волгарь
    Матч завершен
    27 сентября, воскресенье
    18:00
    Чайка
    0:2
    Велес
    Матч завершен
    27 сентября, воскресенье
    18:00
    Нефтехимик
    1:1
    Крылья Советов
    Матч завершен
    Казахстан. Премьер-лига 2020, 11 тур
    27 сентября, воскресенье
    13:00
    Окжетпес
    3:3
    Кайрат
    Матч завершен
    27 сентября, воскресенье
    15:15
    Астана
    3:0
    Жетысу
    Матч завершен
    Голландия. Эредивизие (2020/2021), 3 тур
    27 сентября, воскресенье
    13:15
    Фейеноорд
    4:2
    АДО Ден Хааг
    Матч завершен
    27 сентября, воскресенье
    15:30
    Утрехт
    3:1
    РКС Ваалвейк
    Матч завершен
    27 сентября, воскресенье
    17:45
    Хераклес
    1:1
    ПСВ
    Матч завершен
    27 сентября, воскресенье
    17:45
    Эммен
    1:1
    Виллем II
    Матч завершен
    Италия. Серия А (2020/2021), 2 тур
    27 сентября, воскресенье
    13:30
    Специя
    1:4
    Сассуоло
    Матч завершен
    27 сентября, воскресенье
    16:00
    Верона
    1:0
    Удинезе
    Матч завершен
    27 сентября, воскресенье
    19:00
    Кротоне
    0:2
    Милан
    Матч завершен
    27 сентября, воскресенье
    19:00
    Наполи
    6:0
    Дженоа
    Матч завершен
    27 сентября, воскресенье
    21:45
    Рома
    2:2
    Ювентус
    Матч завершен
    Турция. Суперлига (2020/2021), 3 тур
    27 сентября, воскресенье
    13:30
    Ризеспор
    1:1
    Аланьяспор
    Матч завершен
    27 сентября, воскресенье
    16:00
    Сивасспор
    0:0
    Анкарагюджю
    Матч завершен
    27 сентября, воскресенье
    16:00
    Коньяспор
    4:1
    Бешикташ
    Матч завершен
    27 сентября, воскресенье
    19:00
    Галатасарай
    0:0
    Фенербахче
    Матч завершен
    Англия. Премьер-лига (2020/2021), 3 тур
    27 сентября, воскресенье
    14:00
    Шеффилд Юнайтед
    0:1
    Лидс
    Матч завершен
    27 сентября, воскресенье
    16:00
    Тоттенхэм
    1:1
    Ньюкасл
    Матч завершен
    27 сентября, воскресенье
    18:30
    Манчестер Сити
    2:5
    Лестер
    Матч завершен
    27 сентября, воскресенье
    21:00
    Вест Хэм
    4:0
    Вулверхэмптон
    Матч завершен
    Украина. Премьер-лига (2020/2021), 4 тур
    27 сентября, воскресенье
    14:00
    Львов
    0:5
    Заря
    Матч завершен
    27 сентября, воскресенье
    17:00
    Шахтер
    2:0
    Олимпик
    Матч завершен
    27 сентября, воскресенье
    19:30
    Десна
    3:1
    Рух
    Матч завершен
    27 сентября, воскресенье
    19:30
    Колос
    0:0
    Ингулец
    Матч завершен
    Россия. Премьер-лига (2020/2021), 9 тур
    27 сентября, воскресенье
    14:00
    Арсенал
    2:3
    Ростов
    Матч завершен
    27 сентября, воскресенье
    16:30
    Ахмат
    2:0
    Урал
    Матч завершен
    27 сентября, воскресенье
    19:00
    Ротор
    1:3
    Рубин
    Матч завершен
    27 сентября, воскресенье
    19:00
    ЦСКА
    0:1
    Локомотив
    Матч завершен
    Шотландия. Премьер-лига (2020/2021), 9 тур
    27 сентября, воскресенье
    14:00
    Мазервелл
    1:5
    Рейнджерс
    Матч завершен
    27 сентября, воскресенье
    17:00
    Селтик
    3:0
    Хиберниан
    Матч завершен
    27 сентября, воскресенье
    17:00
    Росс Каунти
    0:3
    Абердин
    Матч завершен
    Франция. Лига 1 (2020/2021), 5 тур
    27 сентября, воскресенье
    14:00
    Бордо
    0:0
    Ницца
    Матч завершен
    27 сентября, воскресенье
    16:00
    Дижон
    2:2
    Монпелье
    Матч завершен
    27 сентября, воскресенье
    16:00
    Анжер
    3:2
    Брест
    Матч завершен
    27 сентября, воскресенье
    16:00
    Ним
    1:1
    Ланс
    Матч завершен
    27 сентября, воскресенье
    16:00
    Монако
    3:2
    Страсбур
    Матч завершен
    27 сентября, воскресенье
    18:00
    Лорьян
    1:1
    Лион
    Матч завершен
    27 сентября, воскресенье
    22:00
    Реймс
    0:2
    ПСЖ
    Матч завершен
    Бельгия. Про-Лига (2020/2021), 7 тур
    27 сентября, воскресенье
    14:30
    Стандард
    2:2
    Зюлте-Варегем
    Матч завершен
    27 сентября, воскресенье
    17:00
    Андерлехт
    1:1
    Эйпен
    Матч завершен
    27 сентября, воскресенье
    19:15
    Брюгге
    2:1
    Серкль Брюгге
    Матч завершен
    27 сентября, воскресенье
    21:45
    Роял Мускрон-Перувельц
    1:1
    Шарлеруа
    Матч завершен
    Англия. Чемпионшип (2020/2021), 3 тур
    27 сентября, воскресенье
    15:00
    Бристоль Сити
    2:0
    Шеффилд Уэнсдэй
    Матч завершен
    27 сентября, воскресенье
    18:00
    Борнмут
    1:0
    Норвич Сити
    Матч завершен
    Дания. Суперлига (2020/2021), 3 тур
    27 сентября, воскресенье
    15:00
    Орхус
    4:2
    Оденсе
    Матч завершен
    27 сентября, воскресенье
    15:00
    Сендерийск
    3:1
    Ольборг
    Матч завершен
    27 сентября, воскресенье
    17:00
    Брондбю
    2:1
    Хорсенс
    Матч завершен
    27 сентября, воскресенье
    19:00
    Вайле
    2:2
    Копенгаген
    Матч завершен
    Австрия. Бундеслига (2020/2021), 3 тур
    27 сентября, воскресенье
    15:30
    Аустрия
    2:2
    Адмира Ваккер
    Матч завершен
    27 сентября, воскресенье
    15:30
    Хартберг
    1:1
    Штурм
    Матч завершен
    27 сентября, воскресенье
    18:00
    ЛАСК
    3:1
    Вольфсберг
    Матч завершен
    Греция. Суперлига (2020/2021), 3 тур
    27 сентября, воскресенье
    16:00
    Арис
    2:2
    ПАС
    Матч завершен
    27 сентября, воскресенье
    18:00
    ОФИ
    2:2
    Атромитос
    Матч завершен
    27 сентября, воскресенье
    20:30
    АЕК
    3:0
    ПАС Ламия
    Матч завершен
    Германия. Бундеслига (2020/2021), 2 тур
    27 сентября, воскресенье
    16:30
    Хоффенхайм
    4:1
    Бавария
    Матч завершен
    27 сентября, воскресенье
    19:00
    Фрайбург
    1:1
    Вольфсбург
    Матч завершен
    Чехия. Синот Лига (2020/2021), 5 тур
    27 сентября, воскресенье
    16:30
    Яблонец
    4:1
    Опава
    Матч завершен
    27 сентября, воскресенье
    16:30
    Виктория
    4:1
    Зброевка
    Матч завершен
    27 сентября, воскресенье
    16:30
    Пардубице
    3:0
    Слован
    Матч завершен
    27 сентября, воскресенье
    19:00
    Пршибрам
    1:3
    Спарта
    Матч завершен
    Швейцария. Суперлига (2020/2021), 2 тур
    27 сентября, воскресенье
    17:00
    Люцерн
    2:2
    Лозанна-Спорт
    Матч завершен
    27 сентября, воскресенье
    17:00
    Серветт
    1:0
    Базель
    Матч завершен
    27 сентября, воскресенье
    17:00
    Вадуц
    0:1
    Санкт-Галлен
    Матч завершен
    Белоруссия. Высшая лига 2020, 25 тур
    27 сентября, воскресенье
    17:00
    Динамо
    1:0
    Витебск
    Матч завершен
    27 сентября, воскресенье
    19:00
    Рух
    5:0
    Слуцк
    Матч завершен
    Португалия. Примейра (2020/2021), 2 тур
    27 сентября, воскресенье
    17:30
    Фаренсе
    0:1
    Насьональ
    Матч завершен
    27 сентября, воскресенье
    18:00
    Жил Висенте
    1:0
    Портимоненси
    Матч завершен
    27 сентября, воскресенье
    20:30
    Пасуш де Феррейра
    0:2
    Спортинг
    Матч завершен
    27 сентября, воскресенье
    23:00
    Риу Аве
    0:0
    Витория Гимараеш
    Матч завершен
    Норвегия. Элитсериен 2020, 19 тур
    27 сентября, воскресенье
    19:00
    Хаугесунд
    4:4
    Одд
    Матч завершен
    27 сентября, воскресенье
    19:00
    Мьёндален
    1:2
    Викинг
    Матч завершен
    27 сентября, воскресенье
    19:00
    Кристиансунн
    1:1
    Бранн
    Матч завершен
    27 сентября, воскресенье
    19:00
    Олесунн
    1:2
    Русенборг
    Матч завершен
    27 сентября, воскресенье
    19:00
    Стабек
    2:0
    Старт
    Матч завершен
    27 сентября, воскресенье
    21:30
    Буде-Глимт
    2:0
    Волеренга
    Матч завершен
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