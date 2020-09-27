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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Фаренсе - Насьональ
Фаренсе - Насьональ: обзор матча 27 сентября 2020
Фаренсе
27.09.2020, воскресенье, 17:30
Португалия. Примейра, 2 тур
0 : 1
Завершен
Насьональ
59'
Б. Риаскос
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фаренсе - Насьональ
Замена
M. Bandarra
️️️️
C. Martins
84'
77'
Замена
Б. Рочес
️️️️
Б. Риаскос
Замена
А. Удрхири
️️️️
К. Фалькао
73'
71'
Желтая карточка
Н. Борхес
Замена
A.
️️️️
Б. Мансилья
63'
59'
ГОЛ! 0:1!
Б. Риаскос
57'
Замена
К. Горре
️️️️
В. Тиль
57'
Замена
L. Azouni
️️️️
В. Косьелло
51'
Желтая карточка
R. Freitas
23'
Желтая карточка
В. Тиль
16'
Желтая карточка
Л. Кал
Желтая карточка
Б. Мансилья
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фаренсе
1
Уго Маркеш
ВР
78
Alex Pinto
ЦЗ
12
CÃ©sar Martins
ЦЗ
47
Джонатан Лукка
ЦП
14
Фабрисио Исидоро
ЦП
11
Брайан Мансилья
ЦП
29
Клаудио Фалькао
ЦП
25
Райан Галд
АП
92
Fábio Nunes
ЦФ
41
Cássio Scheid
ЦФ
19
Nikola Stojiljkovic
ЦФ
Насьональ
44
Педрао
ЦЗ
37
Жоау Камачу
ЛВ
55
Нуну Борхес
ОП
21
Лукас Кал
ОП
26
Венсан Косьелло
ЦП
12
Венсан Тиль
ЦП
23
Вити
ЦФ
0
Ruben Freitas
ЦФ
13
Daniel
ЦФ
14
Rúben Micael
ЦФ
94
Брайан Риаскос
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Машаду
Фаренсе
33
Рикардо Велью
ВР
6
Амин Удрхири
ОП
13
Бура
ОП
9
Patrick
ЦФ
9
Pedro Henrique
ЦФ
77
Alvarinho
ЦФ
6
Filipe Melo
ЦФ
17
Miguel Bandarra
ЦФ
Насьональ
14
Ибрагим Абдуллахи Альхассан
ОП
23
Larry Azouni
ЦП
44
Julio Cesar
ЦФ
1
Riccardo Piscitelli
ЦФ
22
Kalindi
ЦФ
35
Брайан Рочес
ЦФ
11
Кенжи Горре
ЦФ
2-4-1-3
1
Маркеш
78
12
47
Лукка
11
Мансилья
29
Фалькао
14
Исидоро
25
Галд
19
41
92
1-2-2-1-5
44
Педрао
55
Борхес
21
Кал
26
Косьелло
12
Тиль
37
Камачу
23
Вити
94
Риаскос
14
13
0
11
Мансилья
77
77
11
Мансилья
29
Фалькао
6
Удрхири
6
Удрхири
29
Фалькао
12
17
17
12
94
Риаскос
35
Рочес
35
Рочес
94
Риаскос
12
Тиль
11
Горре
11
Горре
12
Тиль
26
Косьелло
23
23
26
Косьелло
Остались в запасе
Фаренсе
Насьональ
9
Patrick
ЦФ
9
Pedro Henrique
ЦФ
13
Бура
ОП
6
Filipe Melo
ЦФ
33
Рикардо Велью
ВР
44
Julio Cesar
ЦФ
1
Riccardo Piscitelli
ЦФ
22
Kalindi
ЦФ
14
Ибрагим Абдуллахи Альхассан
ОП
Главный тренер
Мануэль Машаду
Остались в запасе
9
Patrick
ЦФ
9
Pedro Henrique
ЦФ
13
Бура
ОП
6
Filipe Melo
ЦФ
33
Рикардо Велью
ВР
Остались в запасе
44
Julio Cesar
ЦФ
1
Riccardo Piscitelli
ЦФ
22
Kalindi
ЦФ
14
Ибрагим Абдуллахи Альхассан
ОП
Главный тренер
Мануэль Машаду
Статистика матча Фаренсе - Насьональ
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Фаренсе
Португалия. Примейра, 34 тур
Фаренсе
1 : 2
17.05.2025
Санта-Клара
Португалия. Примейра, 33 тур
Витория Гимараеш
1 : 2
11.05.2025
Фаренсе
Португалия. Примейра, 32 тур
Фаренсе
2 : 1
03.05.2025
Фамаликан
Португалия. Примейра, 31 тур
Жил Висенте
1 : 0
26.04.2025
Фаренсе
Португалия. Примейра, 30 тур
Фаренсе
0 : 1
18.04.2025
Боавишта
Насьональ
Португалия. Примейра, 12 тур
Маритиму
- : -
27.11.2026
Насьональ
Португалия. Примейра, 11 тур
Насьональ
1 : 0
08.11.2026
Академика де Визеу
Португалия. Примейра, 10 тур
Арука
1 : 0
01.11.2026
Насьональ
Португалия. Примейра, 9 тур
Насьональ
1 : 0
25.10.2026
Брага
Португалия. Примейра, 8 тур
Риу Аве
3 : 2
11.10.2026
Насьональ
Португалия. Примейра, 7 тур
Насьональ
0 : 4
19.09.2026
Фамаликан
Информация о матче
Стадион:
Эштадиу Сан-Луиш
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