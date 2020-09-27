Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Норвегия. Элитсериен
Олесунн - Русенборг
Олесунн - Русенборг: обзор матча 27 сентября 2020
Олесунн
27.09.2020, воскресенье, 19:00
Норвегия. Элитсериен, 19 тур
1 : 2
Завершен
Русенборг
62'
С. Хауген
41'
К. Закариассен
68'
К. Закариассен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Олесунн - Русенборг
86'
Замена
P. AndrÃ© Helland
️️️️
Т. Бервен
Желтая карточка
С. Хауген
84'
Желтая карточка
F. Carlsen
73'
68'
ГОЛ! 1:2!
К. Закариассен
65'
Замена
Г. Осен
️️️️
Э. Тагсет
64'
Замена
S. Adegbenro
️️️️
Э. Сейде
ГОЛ! 1:1!
С. Хауген
62'
Желтая карточка
P. Orry Larsen
42'
41'
ГОЛ! 0:1!
К. Закариассен
Пас отдал
Э. Сейде
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Олесунн
20
Давид Кристьян Олафссон
ЛЗ
9
Никлас Кастро
ЛВ
7
Симен Нордли
ЛВ
7
Ненасс
ЦП
25
Исак Дыбвик Мяяття
ПВ
1
Andreas Lie
ЦФ
3
Ben Kantie Karamoko
ЦФ
6
Daan Klinkenberg
ЦФ
8
Fredrik Carlsen
ЦФ
19
Petter Orry Larsen
ЦФ
9
Сигурд Хауген
ЦФ
Главный тренер
Тронд Фредриксен
Русенборг
1
Андре Хансен
ВР
22
Па Конате
ЦЗ
6
Вегар Хеденстад
ЦЗ
3
Эвен Ховланд
ЦЗ
4
Торе Региниуссен
ЦЗ
16
Кристоффер Закариассен
ЦП
20
Эдвард Тагсет
ЦП
16
Андерс Конрадсен
ЦП
19
Карло Хольс
ЦФ
19
Торгейр Бервен
ЦФ
35
Эмиль Сейде
ЦФ
Олесунн
77
Парфе Бизоза
ОП
32
Kristoffer Ødven
ЦФ
1
Gudmund Kongshavn
ЦФ
4
Jonas Gronner
ЦФ
5
Oddbjorn Lie
ЦФ
30
Izunna Uzochukwu
ЦФ
2
Shaquill Sno
ЦФ
8
Markus Karlsbakk
ЦФ
36
Vetle Fiskerstrand
ЦФ
Русенборг
1
Юлиан Лунд
ВР
29
Эрленд Даль Рейтан
ЦЗ
15
Холмар Орн Ейхолфссон
ЦЗ
71
Густав Вальсвик
ЦЗ
23
Гьермунд Осен
ЦП
24
Samuel Adegbenro
ЦФ
10
PÃ¥l AndrÃ© Helland
ЦФ
1-1-3-5
20
Олафссон
7
Ненасс
7
Нордли
9
Кастро
25
Мяяття
6
9
Хауген
19
8
3
4-3-3
1
Хансен
6
Хеденстад
3
Ховланд
4
Региниуссен
22
Конате
16
Закариассен
20
Тагсет
16
Конрадсен
35
Сейде
19
Бервен
19
Хольс
20
Тагсет
23
Осен
23
Осен
20
Тагсет
35
Сейде
24
24
35
Сейде
19
Бервен
10
10
19
Бервен
Остались в запасе
Олесунн
Русенборг
32
Kristoffer Ødven
ЦФ
1
Gudmund Kongshavn
ЦФ
4
Jonas Gronner
ЦФ
5
Oddbjorn Lie
ЦФ
77
Парфе Бизоза
ОП
30
Izunna Uzochukwu
ЦФ
2
Shaquill Sno
ЦФ
8
Markus Karlsbakk
ЦФ
36
Vetle Fiskerstrand
ЦФ
Главный тренер
Тронд Фредриксен
1
Юлиан Лунд
ВР
29
Эрленд Даль Рейтан
ЦЗ
15
Холмар Орн Ейхолфссон
ЦЗ
71
Густав Вальсвик
ЦЗ
Остались в запасе
32
Kristoffer Ødven
ЦФ
1
Gudmund Kongshavn
ЦФ
4
Jonas Gronner
ЦФ
5
Oddbjorn Lie
ЦФ
77
Парфе Бизоза
ОП
30
Izunna Uzochukwu
ЦФ
2
Shaquill Sno
ЦФ
8
Markus Karlsbakk
ЦФ
36
Vetle Fiskerstrand
ЦФ
Остались в запасе
1
Юлиан Лунд
ВР
29
Эрленд Даль Рейтан
ЦЗ
15
Холмар Орн Ейхолфссон
ЦЗ
71
Густав Вальсвик
ЦЗ
Главный тренер
Тронд Фредриксен
Статистика матча Олесунн - Русенборг
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
0
Матчи команд
Олесунн
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Фредрикстад
- : -
29.11.2026
Олесунн
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Олесунн
2 : 2
22.11.2026
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Лиллестрем
3 : 2
08.11.2026
Олесунн
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Олесунн
3 : 4
31.10.2026
Сандефьорд
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Сарпсборг 08
2 : 1
25.10.2026
Олесунн
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Кристиансунд
1 : 4
17.10.2026
Олесунн
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Русенборг
- : -
28.11.2026
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Олесунн
2 : 2
22.11.2026
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Русенборг
4 : 1
07.11.2026
Старт
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Фредрикстад
0 : 3
31.10.2026
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
ХамКам
0 : 3
24.10.2026
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Сарпсборг 08
0 : 3
18.10.2026
Русенборг
Информация о матче
Стадион:
Колор Лайн Стэдиум
Новости команд
Все
Олесунн
Русенборг
Экс-защитник «Локомотива» Мампасси нашел новый клуб
10 августа
«Майнц» – «Русенборг»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 августа 2025
2025.08.28 20:50
«Майнц» – «Русенборг»: прогноз и ставки на матч 28 августа 2025 с коэффициентом 1.75
2025.08.27 12:07
«Банга» – «Русенборг»: прогноз и ставки на матч 31 июля 2025 с коэффициентом 1.75
2025.07.30 09:36
«Русенборг» – «Банга»: прогноз и ставки на матч 24 июля 2025 с коэффициентом 1.50
2025.07.23 08:30
Полузащитник сборной Бурунди Бизоза перешел в «Уфу»
2021.02.19 12:56
7
Паршивлюк: «Мне есть куда расти, а тренеры всегда помогут и подскажут»
2018.02.18 13:33
2
Товарищеский матч. Голы Адриано, Зобнина и Промеса помогли «Спартаку» обыграть «Олесунн»
2017.02.16 21:46
10
Комбаров не примет участие в ближайшем контрольном матче «Спартака»
2017.02.15 21:20
13
Экс-защитник «Локомотива» Мампасси нашел новый клуб
10 августа
«Майнц» – «Русенборг»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 августа 2025
2025.08.28 20:50
«Майнц» – «Русенборг»: прогноз и ставки на матч 28 августа 2025 с коэффициентом 1.75
2025.08.27 12:07
«Банга» – «Русенборг»: прогноз и ставки на матч 31 июля 2025 с коэффициентом 1.75
2025.07.30 09:36
«Русенборг» – «Банга»: прогноз и ставки на матч 24 июля 2025 с коэффициентом 1.50
2025.07.23 08:30
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+