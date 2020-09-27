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Расписание матчей
Австрия. Бундеслига
ЛАСК - Вольфсберг
ЛАСК - Вольфсберг: обзор матча 27 сентября 2020
ЛАСК
27.09.2020, воскресенье, 18:00
Австрия. Бундеслига, 3 тур
3 : 1
Завершен
Вольфсберг
26'
Х. Балич
55'
М. Рагуц (П)
78'
Г. Траунер
73'
Д. Баумгартнер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол ЛАСК - Вольфсберг
Замена
️️️️
М. Рагуц
87'
Замена
️️️️
А. Грубер
83'
Замена
Л. Гргич
️️️️
Д. Холланд
82'
ГОЛ! 3:1!
Г. Траунер
Пас отдал
П. Михорль
78'
73'
ГОЛ! 2:1!
Д. Баумгартнер
Замена
Д. Райтер
️️️️
Х. Балич
65'
60'
Замена
М. Шмербек
️️️️
М. Тафернер
59'
Замена
Л. Лочошвили
️️️️
М. Ляйтгеб
59'
Замена
Д. Йовелич
️️️️
Ш. Дьен
ГОЛ с пенальти! 2:0!
М. Рагуц
55'
51'
Желтая карточка
Д. Шерцер
Желтая карточка
П. Михорль
35'
ГОЛ! 1:0!
Х. Балич
Пас отдал
М. Рагуц
26'
Желтая карточка
Г. Траунер
24'
Желтая карточка
Ф. Визингер
20'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ЛАСК
30
Александер Шлагер
ВР
28
Филипп Визингер
ЦЗ
18
Гернот Траунер
ЦЗ
23
Евгений Чеберко
ЦЗ
8
Джеймс Холланд
ОП
5
Петар Филипович
ЦП
36
Рене Реннер
ЦП
34
Петер Михорль
ЦП
26
Райнхольд Ранфтль
ЦП
9
Андреас Грубер
ЦФ
18
Хусейн Балич
ЦФ
9
Марко Рагуц
ЦФ
Главный тренер
Валерьен Исмаэль
Вольфсберг
29
Мануэль Куттин
ВР
22
Доминик Баумгартнер
ЦЗ
15
Неманья Рнич
ЦЗ
3
Джонатан Шерцер
ЦЗ
27
Михаэль Новак
ЦЗ
30
Маттеус Тафернер
ЛП
10
Михаэль Лиендл
ЛП
16
Марио Ляйтгеб
ЦП
24
Кристофер Верницниг
ЦП
29
Дарио Визингер
ЦФ
21
Шейху Дьен
ЦФ
Главный тренер
Хаймо Пфайфенбергер
ЛАСК
36
Томас Гебауэр
ВР
16
Андрес Андраде
ЦЗ
15
Кристиан Рамзебнер
ЦЗ
8
Лукас Гргич
ЦП
21
Мадс Эмиль Мадсен
ЦП
29
Доминик Райтер
ЦП
27
Штефан Хаудум
ЦП
Вольфсберг
32
Марко Сольдо
ВР
24
Лука Лочошвили
ЦЗ
45
Стефан Перич
ЦЗ
17
Кай Страцниг
ЦП
34
Марк-Андре Шмербек
ЦП
9
Деян Йовелич
ЦФ
3-1-4-3
30
Шлагер
28
Визингер
18
Траунер
23
Чеберко
8
Холланд
5
Филипович
34
Михорль
26
Ранфтль
36
Реннер
9
Рагуц
18
Балич
9
Грубер
4-4-2
29
Куттин
15
Рнич
3
Шерцер
27
Новак
22
Баумгартнер
30
Тафернер
16
Ляйтгеб
24
Верницниг
10
Лиендл
21
Дьен
29
Визингер
8
Холланд
8
Гргич
8
Гргич
8
Холланд
18
Балич
29
Райтер
29
Райтер
18
Балич
16
Ляйтгеб
24
Лочошвили
24
Лочошвили
16
Ляйтгеб
30
Тафернер
34
Шмербек
34
Шмербек
30
Тафернер
21
Дьен
9
Йовелич
9
Йовелич
21
Дьен
Остались в запасе
ЛАСК
Вольфсберг
36
Томас Гебауэр
ВР
16
Андрес Андраде
ЦЗ
15
Кристиан Рамзебнер
ЦЗ
21
Мадс Эмиль Мадсен
ЦП
27
Штефан Хаудум
ЦП
Главный тренер
Валерьен Исмаэль
32
Марко Сольдо
ВР
45
Стефан Перич
ЦЗ
17
Кай Страцниг
ЦП
Главный тренер
Хаймо Пфайфенбергер
Остались в запасе
36
Томас Гебауэр
ВР
16
Андрес Андраде
ЦЗ
15
Кристиан Рамзебнер
ЦЗ
21
Мадс Эмиль Мадсен
ЦП
27
Штефан Хаудум
ЦП
Остались в запасе
32
Марко Сольдо
ВР
45
Стефан Перич
ЦЗ
17
Кай Страцниг
ЦП
Главный тренер
Валерьен Исмаэль
Главный тренер
Хаймо Пфайфенбергер
Статистика матча ЛАСК - Вольфсберг
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
ЛАСК
Лига чемпионов, Общий этап
Буде-Глимт
- : -
24.11.2026
ЛАСК
Австрия. Бундеслига, 13 тур
ЛАСК
2 : 1
21.11.2026
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Рид
2 : 4
07.11.2026
ЛАСК
Лига чемпионов, Общий этап
ЛАСК
4 : 0
03.11.2026
Слован
Австрия. Бундеслига, 11 тур
ЛАСК
2 : 1
31.10.2026
Тироль
Австрия. Бундеслига, 10 тур
ЛАСК
1 : 3
25.10.2026
Зальцбург
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Аустрия
- : -
28.11.2026
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Вольфсберг
1 : 2
22.11.2026
Рид
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Рапид
6 : 0
06.11.2026
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Вольфсберг
1 : 1
01.11.2026
Штурм
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Хартберг
1 : 0
24.10.2026
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Вольфсберг
0 : 2
18.10.2026
Тироль
Информация о матче
Стадион:
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