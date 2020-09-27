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Расписание матчей
Дания. Суперлига
Брондбю - Хорсенс
Брондбю - Хорсенс: обзор матча 27 сентября 2020
Брондбю
27.09.2020, воскресенье, 17:00
Дания. Суперлига, 3 тур
2 : 1
Завершен
Хорсенс
5'
Й. Линдстрем
45+1'
С. Хедлунд
90'
М. Лумб
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Брондбю - Хорсенс
90'
ГОЛ! 2:1!
М. Лумб
Пас отдал
Л. Прип
Замена
Р. Корлу
️️️️
С. Хедлунд
88'
Замена
Т. Беркеейет
️️️️
Л. Виген
88'
86'
Желтая карточка
Л. Камили
84'
Замена
М. Йенсен
️️️️
J. Pohl
Замена
А. Слимане
️️️️
Й. Линдстрем
68'
Замена
А. Брус
️️️️
П. Бьюр
58'
Замена
Й. Радошевич
️️️️
М. Френдруп
58'
Желтая карточка
С. Ростед
46'
46'
Замена
Й. Торсен
️️️️
Х. Ханссон
46'
Замена
Л. Камили
️️️️
Н. Брок-Мадсен
ГОЛ! 2:0!
С. Хедлунд
Пас отдал
Й. Линдстрем
45'
+1
ГОЛ! 1:0!
Й. Линдстрем
Пас отдал
С. Хедлунд
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брондбю
1
Марвин Швабе
ВР
24
Сигурд Ростед
ЦЗ
2
Андреас Максе
ЦЗ
5
Энтони Юнг
ЦЗ
14
Кевин Менса
ЦП
32
Мортен Френдруп
ЦП
13
Лассе Виген
ЦП
21
Петер Бьюр
ЦП
35
Йеспер Линдстрем
АП
15
Симон Хедлунд
ЦФ
17
Микаэль Уре
ЦФ
Главный тренер
Александер Цорнигер
Хорсенс
1
Matej Delac
ВР
25
Мальте Кийлерих
ЦЗ
12
Микаэл Лумб
ЦЗ
33
Александер Людвиг
ЦЗ
18
Лука Прип
ЦП
6
Йонас Геммер
ЦП
10
Халлур Ханссон
ЦП
15
Jacob Buus
ЦФ
79
Jannik Pohl
ЦФ
20
Каспер Тенгстедт
ЦФ
44
Николай Брок-Мадсен
ЦФ
Брондбю
1
Мадс Хермансен
ВР
6
Хьортур Херманнссон
ЦЗ
5
Андреас Брус
ПЗ
8
Тобиас Беркеейет
ЦП
5
Йосип Радошевич
ЦП
20
Анис Слимане
ЦП
10
Резан Корлу
ЦФ
Хорсенс
1
Michael Lansing
ВР
11
Peter Nymann
ЦЗ
3
Магнус Йенсен
ЦЗ
18
Йонас Торсен
ЦП
15
Лирим Камили
ПВ
2
Thor Lange
ЦФ
12
Rune Frantsen
ЦФ
3-4-1-2
1
Швабе
24
Ростед
2
Максе
5
Юнг
14
Менса
13
Виген
21
Бьюр
32
Френдруп
35
Линдстрем
17
Уре
15
Хедлунд
3-3-4
1
25
Кийлерих
12
Лумб
33
Людвиг
18
Прип
6
Геммер
10
Ханссон
44
Брок-Мадсен
20
Тенгстедт
79
15
13
Виген
8
Беркеейет
8
Беркеейет
13
Виген
21
Бьюр
5
Брус
5
Брус
21
Бьюр
32
Френдруп
5
Радошевич
5
Радошевич
32
Френдруп
35
Линдстрем
20
Слимане
20
Слимане
35
Линдстрем
15
Хедлунд
10
Корлу
10
Корлу
15
Хедлунд
44
Брок-Мадсен
15
Камили
15
Камили
44
Брок-Мадсен
79
3
Йенсен
3
Йенсен
79
10
Ханссон
18
Торсен
18
Торсен
10
Ханссон
12
12
Остались в запасе
Брондбю
Хорсенс
1
Мадс Хермансен
ВР
6
Хьортур Херманнссон
ЦЗ
Главный тренер
Александер Цорнигер
2
Thor Lange
ЦФ
1
Michael Lansing
ВР
11
Peter Nymann
ЦЗ
Остались в запасе
1
Мадс Хермансен
ВР
6
Хьортур Херманнссон
ЦЗ
Остались в запасе
2
Thor Lange
ЦФ
1
Michael Lansing
ВР
11
Peter Nymann
ЦЗ
Главный тренер
Александер Цорнигер
Статистика матча Брондбю - Хорсенс
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Брондбю
Дания. Суперлига, 16 тур
Сендерийск
- : -
27.11.2026
Брондбю
Дания. Суперлига, 15 тур
Брондбю
0 : 2
23.11.2026
Мидтьюлланд
Дания. Суперлига, 14 тур
Копенгаген
1 : 0
08.11.2026
Брондбю
Дания. Суперлига, 13 тур
Брондбю
2 : 0
01.11.2026
Орхус
Дания. Суперлига, 12 тур
Рандерс
1 : 3
23.10.2026
Брондбю
Дания. Суперлига, 11 тур
Оденсе
2 : 1
18.10.2026
Брондбю
Хорсенс
Дания. Суперлига, 16 тур
Рандерс
- : -
29.11.2026
Хорсенс
Дания. Суперлига, 15 тур
Хорсенс
3 : 1
22.11.2026
Силькеборг
Дания. Суперлига, 14 тур
Орхус
2 : 0
08.11.2026
Хорсенс
Дания. Суперлига, 13 тур
Виборг
1 : 0
01.11.2026
Хорсенс
Дания. Суперлига, 12 тур
Хорсенс
5 : 1
25.10.2026
Сендерийск
Дания. Суперлига, 11 тур
Хорсенс
0 : 0
16.10.2026
Рандерс
Информация о матче
Стадион:
Брондбю
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