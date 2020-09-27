Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Норвегия. Элитсериен
Стабек - Старт
Стабек - Старт: обзор матча 27 сентября 2020
Стабек
27.09.2020, воскресенье, 19:00
Норвегия. Элитсериен, 19 тур
2 : 0
Завершен
Старт
69'
Л. Касси
81'
K. Kinoshita
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Стабек - Старт
82'
Замена
M. Ramsland
️️️️
С. Скалевик
ГОЛ! 2:0!
K. Kinoshita
81'
73'
Замена
K. Skaanes
️️️️
E. Marković
73'
Замена
К. Кабран
️️️️
Э. Вихне
ГОЛ! 1:0!
Л. Касси
69'
Замена
Л. Касси
️️️️
T. Lumanza
67'
58'
Замена
A. Wichne
️️️️
J. Deumeland
31'
Желтая карточка
Э. Вихне
Желтая карточка
А. Ханше-Ольсен
22'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Стабек
12
Маркус Сандберг
ВР
3
Yaw Amankwah
ЦЗ
21
Андреас Ханше-Ольсен
ЦЗ
24
Калоян Костадинов
ЦП
67
Tortol Lumanza
ЦП
2
Sammy Skytte
ЦП
26
Emil Jonassen
ЦФ
5
Mats Solheim
ЦФ
17
Kornelius Hansen
ЦФ
20
Оливер Валакер Эдвардсен
ЦФ
Главный тренер
Ларс Бохинен
Старт
2
Йеспер Даланд
ЦЗ
19
Кристоффер Теннессен
ЦЗ
32
Эйрик Вихне
ПАЗ
15
Mohamed El Makrini
ЦП
20
Mathias Bringaker
ЦФ
15
Стеффен Скалевик
ЦФ
30
Christian Bolaños
ЦФ
15
Eman Marković
ЦФ
6
Joakim Jørgensen
ЦФ
4
Vegard Bergan
ЦФ
1
Jonas Deumeland
ЦФ
Главный тренер
Монс Ивар Мьельде
Стабек
17
Лук Касси
ЦП
10
Уго Ветлесен
ЦП
21
Magnus Lundal
ЦФ
30
Peder Vogt
ЦФ
84
Jonas Vatne Brauti
ЦФ
2
Jorgen Olsen
ЦФ
22
Эрик Ботхейм
ЦФ
19
Kosuke Kinoshita
ЦФ
Старт
23
Эрленд Сегберг
ОП
18
Микаэль Угланд
ЦП
11
Кевин Кабран
АП
1
Amund Wichne
ЦФ
15
Henrik Robstad
ЦФ
14
Espen Børufsen
ЦФ
19
Kasper Skaanes
ЦФ
18
Martin Ramsland
ЦФ
2-3-4
12
Сандберг
3
21
Ханше-Ольсен
24
Костадинов
67
2
26
20
Эдвардсен
17
5
2-1-1-5
2
Даланд
19
Теннессен
32
Вихне
15
30
1
4
6
15
67
17
Касси
17
Касси
67
19
19
1
1
1
1
15
19
19
15
32
Вихне
11
Кабран
11
Кабран
32
Вихне
15
Скалевик
18
18
15
Скалевик
Остались в запасе
Стабек
Старт
21
Magnus Lundal
ЦФ
30
Peder Vogt
ЦФ
84
Jonas Vatne Brauti
ЦФ
2
Jorgen Olsen
ЦФ
10
Уго Ветлесен
ЦП
22
Эрик Ботхейм
ЦФ
Главный тренер
Ларс Бохинен
15
Henrik Robstad
ЦФ
14
Espen Børufsen
ЦФ
23
Эрленд Сегберг
ОП
18
Микаэль Угланд
ЦП
Главный тренер
Монс Ивар Мьельде
Остались в запасе
21
Magnus Lundal
ЦФ
30
Peder Vogt
ЦФ
84
Jonas Vatne Brauti
ЦФ
2
Jorgen Olsen
ЦФ
10
Уго Ветлесен
ЦП
22
Эрик Ботхейм
ЦФ
Остались в запасе
15
Henrik Robstad
ЦФ
14
Espen Børufsen
ЦФ
23
Эрленд Сегберг
ОП
18
Микаэль Угланд
ЦП
Главный тренер
Ларс Бохинен
Главный тренер
Монс Ивар Мьельде
Статистика матча Стабек - Старт
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Стабек
Норвегия. Элитсериен, 30 тур
Хаугесунд
3 : 0
03.12.2023
Стабек
Норвегия. Элитсериен, 29 тур
Стабек
2 : 1
26.11.2023
Сандефьорд
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Волеренга
0 : 0
12.11.2023
Стабек
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Стабек
0 : 4
05.11.2023
Буде-Глимт
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Сарпсборг 08
2 : 2
29.10.2023
Стабек
Старт
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Старт
- : -
29.11.2026
Сарпсборг 08
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Волеренга
1 : 2
21.11.2026
Старт
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Русенборг
4 : 1
07.11.2026
Старт
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Старт
0 : 1
01.11.2026
Лиллестрем
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Старт
1 : 0
25.10.2026
Сандефьорд
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Мольде
6 : 1
18.10.2026
Старт
Информация о матче
Стадион:
Наддеруд
Новости команд
Все
Стабек
Старт
Гончаренко: «Год назад у Рондона было предложение от «МЮ». К счастью, он оказался в ЦСКА»
2021.02.15 17:04
1
Бохинен – о переходе в ЦСКА: «Мечта стала реальностью»
2021.02.15 12:48
Официально: Бохинен стал игроком ЦСКА
2021.02.15 12:11
24
Sport24: ЦСКА до вторника примет решение по трансферам Бохинена и Рондона
2021.02.12 13:23
Бохинен вылетел в Испанию на сбор ЦСКА
2021.02.10 18:22
Гончаренко: «Год назад у Рондона было предложение от «МЮ». К счастью, он оказался в ЦСКА»
2021.02.15 17:04
1
Бохинен – о переходе в ЦСКА: «Мечта стала реальностью»
2021.02.15 12:48
Официально: Бохинен стал игроком ЦСКА
2021.02.15 12:11
24
Sport24: ЦСКА до вторника примет решение по трансферам Бохинена и Рондона
2021.02.12 13:23
Бохинен вылетел в Испанию на сбор ЦСКА
2021.02.10 18:22
«Рубин» не сыграет со «Стартом»
2017.02.24 10:55
В матче чемпионата Норвегии голкипер забил гол ударом со своей половины поля
2015.09.26 06:22
3
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+