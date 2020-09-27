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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Бордо - Ницца
Бордо - Ницца: обзор матча 27 сентября 2020
Бордо
27.09.2020, воскресенье, 14:00
Франция. Лига 1, 5 тур
0 : 0
Завершен
Ницца
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бордо - Ницца
90'
+4
Желтая карточка
А. Гуири
90'
+1
Замена
М. Маолида
️️️️
Р. Лопеш
Замена
Д. Баква
️️️️
Я. Адли
84'
81'
Замена
Ф. Данильюк
️️️️
Ж. Лотомба
81'
Замена
Э. Гессан
️️️️
К. Дольберг
Замена
Э. Кватен
️️️️
Ю. Сабали
81'
Замена
Д. Бриан
️️️️
Н. де Превилль
81'
Замена
Р. Уден
️️️️
Д. Майя
68'
Замена
Х. У-Джо
️️️️
С. Калу
68'
57'
Замена
А. Клод-Морис
️️️️
Д. Ндой
Желтая карточка
Ю. Сабали
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бордо
56
Бенуа Костиль
ВР
23
Лорис Бенито
ЛЗ
23
Пабло
ЦЗ
6
Лоран Косиельни
ЦЗ
20
Юссуф Сабали
ПЗ
94
Отавио
ОП
19
Тома Башич
ЦП
29
Ясин Адли
АП
90
Самуэль Калу
ПВ
12
Николя де Превилль
ЦФ
9
Джош Майя
ЦФ
Главный тренер
Жан-Луи Гассе
Ницца
44
Вальтер Бенитес
ВР
3
Жордан Лотомба
ЛЗ
11
Ассан Камара
ЛЗ
3
Анди Пельмар
ЦЗ
4
Данте
ЦЗ
14
Морган Шнейдерлен
ОП
33
Пьер Лис-Мелу
ЦП
14
Дан Ндой
ПВ
9
Рони Лопеш
ПВ
9
Амин Гуири
ЦФ
9
Каспер Дольберг
ЦФ
Главный тренер
Патрик Виейра
Бордо
16
Гаэтан Пуссен
ВР
29
Максим Пундж
ЛЗ
29
Лоик Бессил
ЦЗ
17
Мешер
ЦЗ
22
Энок Кватен
ПЗ
10
Реми Уден
ПВ
7
Дилан Баква
ЦФ
16
Хван У-Джо
ЦФ
7
Джимми Бриан
ЦФ
Ницца
30
Йоан Кардиналь
ВР
24
Флавьюс Данильюк
ЦЗ
20
Алексис Клод-Морис
ЛВ
9
Мизьян Маолида
ЛВ
19
Кефрен Тюрам
ОП
10
Эдди Сильвестр
ЦП
22
Алексис Труй
ЦП
29
Эванн Гессан
ЦФ
4-1-1-2-2
56
Костиль
23
Бенито
23
Пабло
6
Косиельни
20
Сабали
94
Отавио
19
Башич
29
Адли
90
Калу
9
Майя
12
де Превилль
4-1-1-2-2
44
Бенитес
3
Лотомба
3
Пельмар
4
Данте
11
Камара
14
Шнейдерлен
33
Лис-Мелу
9
Лопеш
14
Ндой
9
Дольберг
9
Гуири
9
Майя
10
Уден
10
Уден
9
Майя
20
Сабали
22
Кватен
22
Кватен
20
Сабали
29
Адли
7
Баква
7
Баква
29
Адли
90
Калу
16
У-Джо
16
У-Джо
90
Калу
12
де Превилль
7
Бриан
7
Бриан
12
де Превилль
3
Лотомба
24
Данильюк
24
Данильюк
3
Лотомба
14
Ндой
20
Клод-Морис
20
Клод-Морис
14
Ндой
9
Дольберг
29
Гессан
29
Гессан
9
Дольберг
9
Лопеш
9
Маолида
9
Маолида
9
Лопеш
Остались в запасе
Бордо
Ницца
29
Лоик Бессил
ЦЗ
16
Гаэтан Пуссен
ВР
29
Максим Пундж
ЛЗ
17
Мешер
ЦЗ
Главный тренер
Жан-Луи Гассе
10
Эдди Сильвестр
ЦП
22
Алексис Труй
ЦП
19
Кефрен Тюрам
ОП
30
Йоан Кардиналь
ВР
Главный тренер
Патрик Виейра
Остались в запасе
29
Лоик Бессил
ЦЗ
16
Гаэтан Пуссен
ВР
29
Максим Пундж
ЛЗ
17
Мешер
ЦЗ
Остались в запасе
10
Эдди Сильвестр
ЦП
22
Алексис Труй
ЦП
19
Кефрен Тюрам
ОП
30
Йоан Кардиналь
ВР
Главный тренер
Жан-Луи Гассе
Главный тренер
Патрик Виейра
Статистика матча Бордо - Ницца
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Бордо
Франция. Кубок, 1/32 финала
Ле-Пюи
1 : 0
21.12.2025
Бордо
Франция. Кубок, 1/32 финала
Бордо
1 : 4
22.12.2024
Ренн
Франция. Третья лига, 1 тур
Вильфранш
0 : 0
16.08.2024
Бордо
Франция. Лига 2, 38 тур
Бордо
3 : 2
17.05.2024
По
Франция. Лига 2, 37 тур
Конкарно
4 : 2
10.05.2024
Бордо
Ницца
Франция. Лига 1, 12 тур
Ницца
- : -
28.11.2026
Труа
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
2 : 3
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
Анжер
0 : 2
08.11.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 9 тур
Ницца
5 : 2
30.10.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 8 тур
Брест
1 : 2
23.10.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 7 тур
Лион
2 : 1
18.10.2026
Ницца
Информация о матче
Главный судья:
Франсуа Летексье
Стадион:
Матмут-Атлантик
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