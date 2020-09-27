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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Жил Висенте - Портимоненси
Жил Висенте - Портимоненси: обзор матча 27 сентября 2020
Жил Висенте
27.09.2020, воскресенье, 18:00
Португалия. Примейра, 2 тур
1 : 0
Завершен
Портимоненси
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Жил Висенте - Портимоненси
Желтая карточка
Лоуренси
90'
+4
Замена
Родригао
️️️️
Л. Минейро
78'
75'
Желтая карточка
А. Оливейра
Замена
Б. Анне
️️️️
A. Leautey
75'
Замена
L.
️️️️
M.
62'
59'
Замена
Бету
️️️️
П. Са
52'
Желтая карточка
K. Anzai
46'
Замена
А. Оливейра
️️️️
Л. Поссиньоло
36'
Пенальти не реализован!
Л. Поссиньоло
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Жил Висенте
33
Denis
ВР
26
Рубен Фернандеш
ЦЗ
40
Игор Ногейра
ЦЗ
2
Жоэль Перейра
ПЗ
30
Лукас Минейро
ОП
21
Жоао Афонсо
ЦП
5
Клауде Гонсалвеш
ЦП
9
Miullen
ЦФ
31
Talocha
ЦФ
50
Antoine Leautey
ЦФ
16
Самуэль Лино
ЦФ
Главный тренер
Тоже Марреко
Портимоненси
94
Самуэл
ВР
4
Виллиан Роша
ЦЗ
5
Фали Канде
ЦЗ
36
Лукас Поссиньоло
ЦЗ
21
Педру Са
ЦП
13
Денер
ЦП
33
Лукас Фернандес
ЦП
93
Велинтон Жуниор
ПВ
2
Maurício Antônio
ЦФ
16
Júlio César
ЦФ
9
Fabrício
ЦФ
Главный тренер
Паулу Сержиу
Жил Висенте
13
Даниэль Фузато
ВР
34
Тим Холл
ЦЗ
5
Родригао
ЦЗ
6
Витор Карвальо
ЦП
99
Ahmed Isaiah
ЦП
11
Бубакар Анне
ЦФ
3
Souleymane Aw
ЦФ
27
Leandrinho
ЦФ
7
Лоуренси
ЦФ
Портимоненси
1
Ricardo Ferreira
ВР
0
Henrique
ЦЗ
2
Koki Anzai
ЦЗ
3
Lucas Tagliapietra
ЦЗ
7
Фернандо Медейрос
ЦП
10
Айлтон Боа Морте
ЦП
10
Андерсон Оливейра
АП
20
Luquinha
ЦФ
23
Бету
ЦФ
3-1-2-4
33
26
Фернандеш
40
Ногейра
2
Перейра
30
Минейро
21
Афонсо
5
Гонсалвеш
9
16
Лино
50
31
3-3-1-3
94
Самуэл
4
Роша
5
Канде
36
Поссиньоло
21
Са
13
Денер
33
Фернандес
93
Жуниор
9
16
2
50
11
Анне
11
Анне
50
9
27
27
9
30
Минейро
5
Родригао
5
Родригао
30
Минейро
36
Поссиньоло
10
Оливейра
10
Оливейра
36
Поссиньоло
21
Са
23
Бету
23
Бету
21
Са
Остались в запасе
Жил Висенте
Портимоненси
3
Souleymane Aw
ЦФ
13
Даниэль Фузато
ВР
34
Тим Холл
ЦЗ
6
Витор Карвальо
ЦП
99
Ahmed Isaiah
ЦП
7
Лоуренси
ЦФ
Главный тренер
Тоже Марреко
20
Luquinha
ЦФ
1
Ricardo Ferreira
ВР
0
Henrique
ЦЗ
2
Koki Anzai
ЦЗ
3
Lucas Tagliapietra
ЦЗ
7
Фернандо Медейрос
ЦП
10
Айлтон Боа Морте
ЦП
Главный тренер
Паулу Сержиу
Остались в запасе
3
Souleymane Aw
ЦФ
13
Даниэль Фузато
ВР
34
Тим Холл
ЦЗ
6
Витор Карвальо
ЦП
99
Ahmed Isaiah
ЦП
7
Лоуренси
ЦФ
Остались в запасе
20
Luquinha
ЦФ
1
Ricardo Ferreira
ВР
0
Henrique
ЦЗ
2
Koki Anzai
ЦЗ
3
Lucas Tagliapietra
ЦЗ
7
Фернандо Медейрос
ЦП
10
Айлтон Боа Морте
ЦП
Главный тренер
Тоже Марреко
Главный тренер
Паулу Сержиу
Статистика матча Жил Висенте - Портимоненси
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Жил Висенте
Португалия. Примейра, 12 тур
Жил Висенте
- : -
29.11.2026
Эшторил
Португалия. Примейра, 11 тур
Санта-Клара
1 : 2
08.11.2026
Жил Висенте
Португалия. Примейра, 10 тур
Жил Висенте
0 : 0
02.11.2026
Витория Гимараеш
Португалия. Примейра, 9 тур
Жил Висенте
0 : 1
24.10.2026
Порту
Португалия. Примейра, 2 тур
Брага
1 : 2
19.10.2026
Жил Висенте
Португалия. Примейра, 8 тур
Морейренcе
0 : 1
09.10.2026
Жил Висенте
Портимоненси
Португалия. Примейра, 34 тур
Фаренсе
1 : 3
18.05.2024
Портимоненси
Португалия. Примейра, 33 тур
Портимоненси
2 : 2
11.05.2024
Риу Аве
Португалия. Примейра, 32 тур
Спортинг
3 : 0
04.05.2024
Портимоненси
Португалия. Примейра, 31 тур
Портимоненси
0 : 2
28.04.2024
Морейренcе
Португалия. Примейра, 30 тур
Фамаликан
2 : 2
21.04.2024
Портимоненси
Информация о матче
Стадион:
Сидад де Барселуш
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