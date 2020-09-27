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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Интернасьонал - Сан-Паулу
Интернасьонал - Сан-Паулу: обзор матча 27 сентября 2020
Интернасьонал
27.09.2020, воскресенье, 01:00
Бразилия. Серия А, 12 тур
1 : 1
Завершен
Сан-Паулу
20'
Т. Гальярдо
25'
Лусиано
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Интернасьонал - Сан-Паулу
Замена
Б. Пракседес
️️️️
Д. Мусто
90'
+2
85'
Замена
В. Буэно
️️️️
Ч. Че
82'
Замена
H.
️️️️
Лусиано
81'
Замена
S. TrÃ©llez
️️️️
Г. Сара
81'
Замена
P. Boia
️️️️
Лео
Желтая карточка
Хейтор
66'
Замена
Р. Моледо
️️️️
М. Гильерме
63'
Красная карточка
З. Габриэл
59'
Желтая карточка
A. Hernández
58'
46'
Замена
Бреннер
️️️️
Пабло
25'
ГОЛ! 1:1!
Лусиано
Пас отдал
Пабло
ГОЛ! 1:0!
Т. Гальярдо
Пас отдал
Мойзес
20'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Интернасьонал
14
Марсело Ломба
ВР
27
Мойзес
ЛЗ
31
Виктор Куэста
ЦЗ
5
Хейтор
ПЗ
95
Маркос Гильерме
ЛВ
23
Зе Габриэл
ОП
18
Дамьян Мусто
ОП
88
Эденилсон
ЦП
21
Габриэль Бочилия
ЦП
99
Abel Hernández
ЦФ
91
Тиаго Гальярдо
ЦФ
Главный тренер
Пауло Пеццолано
Сан-Паулу
6
Рейналдо
ЛЗ
19
Диего Коста
ЦЗ
3
Лео
ЦЗ
18
Игор Винисиус
ПЗ
10
Дани Алвес
ПЗ
3
Че Че
ЦП
17
Игор Гомес
ЦП
8
Габриэл Сара
ЦП
10
Лусиано
ЦП
18
Tiago Volpi
ЦФ
92
Пабло
ЦФ
Главный тренер
Рожерио Сени
Интернасьонал
4
Родриго Моледо
ЦЗ
14
Лукас Рибейро
ЦЗ
20
Ренцо Саравия
ПЗ
5
Матеус Хусса
ОП
23
Родриго Линдосо
ОП
16
Нонато
ЦП
25
Бруно Пракседес
АП
1
Danilo Fernandes
ЦФ
9
Leandro Fernández
ЦФ
10
Andres D'Alessandro
ЦФ
34
Leonardo Muchacho
ЦФ
Сан-Паулу
20
Лукас Перри
ВР
34
Бруно Алвес
ЦЗ
5
Роберт Арболеда
ЦЗ
44
Жонас Торо
ЛВ
33
Луан
ОП
15
Витор Буэно
ЦП
22
Santiago TrÃ©llez
ЦФ
41
Júnior
ЦФ
20
Juanfran
ЦФ
15
Hernanes
ЦФ
98
Paulinho Boia
ЦФ
20
Бреннер
ЦФ
3-2-2-1-2
14
Ломба
27
Мойзес
31
Куэста
5
Хейтор
23
Зе Габриэл
18
Мусто
88
Эденилсон
21
Бочилия
95
Гильерме
91
Гальярдо
99
3-2-4-2
18
Винисиус
19
Коста
3
Лео
10
Алвес
6
Рейналдо
17
Гомес
8
Сара
10
Лусиано
3
Че Че
92
Пабло
18
95
Гильерме
4
Моледо
4
Моледо
95
Гильерме
18
Мусто
25
Пракседес
25
Пракседес
18
Мусто
8
Сара
22
22
8
Сара
10
Лусиано
15
15
10
Лусиано
3
Че Че
15
Буэно
15
Буэно
3
Че Че
3
Лео
98
98
3
Лео
92
Пабло
20
Бреннер
20
Бреннер
92
Пабло
Остались в запасе
Интернасьонал
Сан-Паулу
1
Danilo Fernandes
ЦФ
9
Leandro Fernández
ЦФ
20
Ренцо Саравия
ПЗ
5
Матеус Хусса
ОП
23
Родриго Линдосо
ОП
16
Нонато
ЦП
10
Andres D'Alessandro
ЦФ
34
Leonardo Muchacho
ЦФ
14
Лукас Рибейро
ЦЗ
Главный тренер
Пауло Пеццолано
20
Лукас Перри
ВР
41
Júnior
ЦФ
20
Juanfran
ЦФ
34
Бруно Алвес
ЦЗ
5
Роберт Арболеда
ЦЗ
33
Луан
ОП
44
Жонас Торо
ЛВ
Главный тренер
Рожерио Сени
Остались в запасе
1
Danilo Fernandes
ЦФ
9
Leandro Fernández
ЦФ
20
Ренцо Саравия
ПЗ
5
Матеус Хусса
ОП
23
Родриго Линдосо
ОП
16
Нонато
ЦП
10
Andres D'Alessandro
ЦФ
34
Leonardo Muchacho
ЦФ
14
Лукас Рибейро
ЦЗ
Остались в запасе
20
Лукас Перри
ВР
41
Júnior
ЦФ
20
Juanfran
ЦФ
34
Бруно Алвес
ЦЗ
5
Роберт Арболеда
ЦЗ
33
Луан
ОП
44
Жонас Торо
ЛВ
Главный тренер
Пауло Пеццолано
Главный тренер
Рожерио Сени
Статистика матча Интернасьонал - Сан-Паулу
2
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 36 тур
Интернасьонал
- : -
24.11.2026
Витория
Бразилия. Серия А, 35 тур
Васко да Гама
2 : 1
20.11.2026
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 34 тур
Интернасьонал
1 : 0
04.11.2026
Коритиба
Бразилия. Серия А, 33 тур
Флуминенсе
2 : 1
29.10.2026
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 32 тур
Интернасьонал
3 : 0
24.10.2026
Ботафого
Бразилия. Серия А, 31 тур
Мирассол
2 : 0
17.10.2026
Интернасьонал
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 36 тур
Ботафого
- : -
24.11.2026
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 35 тур
Сан-Паулу
0 : 1
20.11.2026
Флуминенсе
Бразилия. Серия А, 34 тур
Сан-Паулу
0 : 0
05.11.2026
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 33 тур
Баия
3 : 2
29.10.2026
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 32 тур
Мирассол
1 : 1
24.10.2026
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 31 тур
Сан-Паулу
1 : 0
18.10.2026
Васко да Гама
Информация о матче
Стадион:
Бейра-Рио
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