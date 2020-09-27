Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Ризеспор - Аланьяспор
Ризеспор - Аланьяспор: обзор матча 27 сентября 2020
Ризеспор
27.09.2020, воскресенье, 13:30
Турция. Суперлига, 3 тур
1 : 1
Завершен
Аланьяспор
81'
Л. Реми
69'
М. Пектемек
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ризеспор - Аланьяспор
90'
+4
Желтая карточка
J.
Желтая карточка
Y. Pehlivan
90'
+4
Замена
Т. Торун
️️️️
Л. Реми
88'
85'
Замена
Г. Цавеллас
️️️️
М. Сиопис
ГОЛ! 1:1!
Л. Реми
Пас отдал
Ф. Болдрин
81'
Желтая карточка
Ф. Байано
77'
76'
Замена
Давидсон
️️️️
М. Пектемек
Замена
М. Шкода
️️️️
А. Дурак
75'
69'
ГОЛ! 0:1!
М. Пектемек
64'
Замена
Т. Бакасетас
️️️️
Э. Бекироглу
64'
Замена
С. Учан
️️️️
C. GÃ¼lselam
64'
Замена
А. Барейро
️️️️
Х. Бабакар
Замена
Б. Самудио
️️️️
К. Михаляк
58'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ризеспор
23
Гекхан Аккан
ВР
55
Mykola Morozyuk
ЦЗ
5
Селим Ай
ЦЗ
17
Дарио Мельняк
ЦЗ
5
Яссин Мерья
ЦЗ
27
Фабрисио Байано
ЦП
21
Доган Эрдоган
ЦП
5
Абдуллах Дурак
ЦП
10
Фернандо Болдрин
ЦП
77
Конрад Михаляк
ЦФ
14
Лоик Реми
ЦФ
Главный тренер
Хикмет Караман
Аланьяспор
28
Марафона
ВР
75
Тайфур Бингель
ЛЗ
29
Франсуа Мубандже
ЦЗ
29
Стивен Колкер
ЦЗ
24
Juanfran
ЦЗ
10
Эфкан Бекироглу
ЦП
6
Манолис Сиопис
ЦП
20
Фатих Аксой
ЦП
6
Ceyhun GÃ¼lselam
ЦП
9
Мустафа Пектемек
ЦФ
15
Хума Бабакар
ЦФ
Главный тренер
Угур Учар
Ризеспор
30
Zafer Gorgen
ВР
13
Tarik Ãetin
ВР
35
Alberk Koc
ЦЗ
0
Y. Pehlivan
ЦЗ
3
Монтассар Тальби
ЦЗ
53
Orhan Ovacikli
ЦЗ
8
Тунай Торун
ЦП
81
Брайан Самудио
ЦФ
7
Nadir Çiftçi
ЦФ
7
Милан Шкода
ЦФ
Аланьяспор
3
Ахмет Гюлай
ЛЗ
33
Георгиос Цавеллас
ЦЗ
10
Беркан Кутлу
ЦП
6
Онур Булут
ЦП
11
Давидсон
ЦП
48
Салих Учан
ЦП
9
Тасос Бакасетас
АП
35
Ufuk Ceylan
ЦФ
28
Адам Барейро
ЦФ
7
Эфеджан Караджа
ЦФ
4-4-2
23
Аккан
55
17
Мельняк
5
Мерья
5
Ай
27
Байано
5
Дурак
10
Болдрин
21
Эрдоган
14
Реми
77
Михаляк
4-4-2
28
Марафона
29
Мубандже
29
Колкер
24
75
Бингель
6
Сиопис
20
Аксой
6
10
Бекироглу
15
Бабакар
9
Пектемек
14
Реми
8
Торун
8
Торун
14
Реми
77
Михаляк
81
Самудио
81
Самудио
77
Михаляк
5
Дурак
7
Шкода
7
Шкода
5
Дурак
15
Бабакар
28
Барейро
28
Барейро
15
Бабакар
6
Сиопис
33
Цавеллас
33
Цавеллас
6
Сиопис
9
Пектемек
11
Давидсон
11
Давидсон
9
Пектемек
6
48
Учан
48
Учан
6
10
Бекироглу
9
Бакасетас
9
Бакасетас
10
Бекироглу
Остались в запасе
Ризеспор
Аланьяспор
30
Zafer Gorgen
ВР
13
Tarik Ãetin
ВР
35
Alberk Koc
ЦЗ
0
Y. Pehlivan
ЦЗ
3
Монтассар Тальби
ЦЗ
53
Orhan Ovacikli
ЦЗ
7
Nadir Çiftçi
ЦФ
Главный тренер
Хикмет Караман
35
Ufuk Ceylan
ЦФ
3
Ахмет Гюлай
ЛЗ
10
Беркан Кутлу
ЦП
6
Онур Булут
ЦП
7
Эфеджан Караджа
ЦФ
Главный тренер
Угур Учар
Остались в запасе
30
Zafer Gorgen
ВР
13
Tarik Ãetin
ВР
35
Alberk Koc
ЦЗ
0
Y. Pehlivan
ЦЗ
3
Монтассар Тальби
ЦЗ
53
Orhan Ovacikli
ЦЗ
7
Nadir Çiftçi
ЦФ
Остались в запасе
35
Ufuk Ceylan
ЦФ
3
Ахмет Гюлай
ЛЗ
10
Беркан Кутлу
ЦП
6
Онур Булут
ЦП
7
Эфеджан Караджа
ЦФ
Главный тренер
Хикмет Караман
Главный тренер
Угур Учар
Статистика матча Ризеспор - Аланьяспор
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Ризеспор
Турция. Суперлига, 13 тур
Ризеспор
- : -
27.11.2026
Касымпаша
Турция. Суперлига, 12 тур
Амед
0 : 2
21.11.2026
Ризеспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Ризеспор
2 : 1
08.11.2026
Эрзурумспор
Турция. Суперлига, 10 тур
Коджаэлиспор
0 : 0
31.10.2026
Ризеспор
Турция. Суперлига, 9 тур
Ризеспор
3 : 4
26.10.2026
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 8 тур
Чорум
2 : 1
16.10.2026
Ризеспор
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 13 тур
Аланьяспор
- : -
27.11.2026
Коньяспор
Турция. Суперлига, 12 тур
Касымпаша
2 : 1
22.11.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Аланьяспор
0 : 2
08.11.2026
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 10 тур
Генчлербирлиги
5 : 0
02.11.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 9 тур
Аланьяспор
1 : 2
23.10.2026
Коджаэлиспор
Турция. Суперлига, 8 тур
Фенербахче
3 : 0
17.10.2026
Аланьяспор
Информация о матче
Стадион:
Чайкур Диди
Новости команд
Все
Ризеспор
Аланьяспор
Суперлига: шансы «Касымпаши» и «Аланьяспора» на победу в матче 12-го тура
21 ноября
«Аланьяспор» – «Трабзонспор»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Суперлига: шансы «Аланьяспора» и «Трабзонспора» на победу в матче 11 тура
7 ноября
Суперлига: шансы «Ризеспора» и «Эрзурумспора» на победу в матче 11 тура
7 ноября
Суперлига Турции: шансы «Ризеспора» и «Трабзонспора» на победу в матче 9-го тура
25 октября
Суперлига: шансы «Ризеспора» и «Эрзурумспора» на победу в матче 11 тура
7 ноября
Суперлига Турции: шансы «Ризеспора» и «Трабзонспора» на победу в матче 9-го тура
25 октября
«Чорум» – «Ризеспор»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 16 октября 2026
16 октября
«Чорум» – «Ризеспор»: кто победит в матче 8 тура Суперлиги Турции 2026/2027
15 октября
«Гезтепе» – «Ризеспор»: кто победит в матче 6-го тура Суперлиги 2026/2027
19 сентября
Суперлига: шансы «Касымпаши» и «Аланьяспора» на победу в матче 12-го тура
21 ноября
«Аланьяспор» – «Трабзонспор»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Суперлига: шансы «Аланьяспора» и «Трабзонспора» на победу в матче 11 тура
7 ноября
«Аланьяспор» – «Коджаэлиспор»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 23 октября 2026
23 октября
Суперлига: шансы «Аланьяспора» и «Коджаелиспора» на победу в матче 9-го тура
22 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+