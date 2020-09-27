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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Динамо Бр - Волгарь
Динамо Бр - Волгарь: обзор матча 27 сентября 2020
Динамо Бр
27.09.2020, воскресенье, 17:00
Россия. ФНЛ, 12 тур
0 : 1
Завершен
Волгарь
70'
А. Болонин (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Динамо Бр - Волгарь
90'
+4
Желтая карточка
А. Болонин
90'
+3
Замена
Д. Лесников
️️️️
В. Сергеев
Замена
А. Джумаев
️️️️
С. Каретник
85'
Замена
А. Циберкин
️️️️
Н. Мараев
82'
82'
Замена
А. Гасилин
️️️️
Д. Ведерников
74'
Желтая карточка
А. Зенин
72'
Замена
Ю. Пугачев
️️️️
А. Бутенко
Замена
А. Пазин
️️️️
В. Сорокин
71'
70'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
А. Болонин
Желтая карточка
А. Крючков
69'
Замена
Ю. Першин
️️️️
П. Баранов
64'
Замена
Д. Пикатов
️️️️
В. Дрогунов
62'
61'
Замена
А. Погосов
️️️️
Д. Полубояринов
60'
Замена
В. Сергеев
️️️️
Д. Воробьев
50'
Желтая карточка
Д. Корнюшин
47'
Желтая карточка
Д. Воробьев
45'
+1
Желтая карточка
Д. Ведерников
Желтая карточка
Г. Чиркин
27'
Желтая карточка
Д. Луппа
15'
Желтая карточка
И. Хайманов
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо Бр
96
Алексей Кузнецов
ВР
10
Владислав Дрогунов
ЛЗ
29
Игорь Хайманов
ЦЗ
3
Данил Луппа
ЦЗ
14
Валерий Сорокин
ЦЗ
21
Александр Крючков
ОП
4
Павел Баранов
ЦП
8
Григорий Чиркин
ЦП
31
Сергей Каретник
ПП
9
Даниил Агуреев
ПВ
10
Николай Мараев
ПВ
Волгарь
23
Станислав Антипин
ВР
44
Юрий Журавлев
ЦЗ
4
Роман Локтионов
ЦЗ
3
Данила Ведерников
ЦЗ
44
Даниил Корнюшин
ПЗ
11
Александр Болонин
ЛВ
7
Алексей Павлишин
ЦП
14
Андрей Зенин
ЦП
20
Данил Полубояринов
ЦП
13
Александр Бутенко
ЦФ
10
Дмитрий Воробьев
ЦФ
Динамо Бр
95
Денис Вамбольт
ВР
7
Алексей Шебанов
ВР
10
Юрий Першин
ЛВ
11
Андрей Пазин
ОП
70
Александр Джумаев
ЦП
20
Дмитрий Пикатов
ПВ
21
Александр Циберкин
ЦФ
Волгарь
30
Дмитрий Саганович
ВР
24
Артем Погосов
ЛВ
14
Виктор Сергеев
ЦФ
10
Юрий Пугачев
ЦФ
17
Дмитрий Лесников
ЦФ
77
Артур Карпов
ЦФ
19
Алексей Гасилин
ЦФ
4-1-3-2
96
Кузнецов
10
Дрогунов
3
Луппа
14
Сорокин
29
Хайманов
21
Крючков
4
Баранов
8
Чиркин
31
Каретник
9
Агуреев
10
Мараев
4-3-1-2
23
Антипин
44
Корнюшин
4
Локтионов
3
Ведерников
44
Журавлев
7
Павлишин
14
Зенин
20
Полубояринов
11
Болонин
10
Воробьев
13
Бутенко
10
Дрогунов
20
Пикатов
20
Пикатов
10
Дрогунов
10
Мараев
21
Циберкин
21
Циберкин
10
Мараев
31
Каретник
70
Джумаев
70
Джумаев
31
Каретник
4
Баранов
10
Першин
10
Першин
4
Баранов
14
Сорокин
11
Пазин
11
Пазин
14
Сорокин
10
Воробьев
14
Сергеев
14
Сергеев
10
Воробьев
13
Бутенко
10
Пугачев
10
Пугачев
13
Бутенко
20
Полубояринов
24
Погосов
24
Погосов
20
Полубояринов
Сергеев
17
Лесников
17
Лесников
Сергеев
3
Ведерников
19
Гасилин
19
Гасилин
3
Ведерников
Остались в запасе
Динамо Бр
Волгарь
95
Денис Вамбольт
ВР
7
Алексей Шебанов
ВР
30
Дмитрий Саганович
ВР
77
Артур Карпов
ЦФ
Остались в запасе
95
Денис Вамбольт
ВР
7
Алексей Шебанов
ВР
Остались в запасе
30
Дмитрий Саганович
ВР
77
Артур Карпов
ЦФ
Статистика матча Динамо Бр - Волгарь
4
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
5
Матчи команд
Динамо Бр
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 18 тур
Динамо Бр
1 : 1
15.11.2026
Машук-КМВ
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 17 тур
Динамо Киров
3 : 1
08.11.2026
Динамо Бр
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 16 тур
Динамо Бр
0 : 1
31.10.2026
Сокол
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 15 тур
Волгарь
0 : 1
24.10.2026
Динамо Бр
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 14 тур
Динамо Бр
1 : 4
18.10.2026
Калуга
Волгарь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 18 тур
Волгарь
0 : 1
15.11.2026
Динамо Киров
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 17 тур
Сокол
2 : 0
08.11.2026
Волгарь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 16 тур
Калуга
2 : 2
31.10.2026
Волгарь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 15 тур
Волгарь
0 : 1
24.10.2026
Динамо Бр
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 14 тур
Родина-2
1 : 1
18.10.2026
Волгарь
Информация о матче
Главный судья:
Станислав Васильев
(Ижевск)
Стадион:
Динамо
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