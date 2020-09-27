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Расписание матчей
Греция. Суперлига
АЕК - ПАС Ламия
АЕК - ПАС Ламия: обзор матча 27 сентября 2020
АЕК
27.09.2020, воскресенье, 20:30
Греция. Суперлига, 3 тур
3 : 0
Завершен
ПАС Ламия
14'
Л. Гарсия
65'
Н. Крстичич
85'
B. Enobakhare
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол АЕК - ПАС Ламия
ГОЛ! 3:0!
B. Enobakhare
Пас отдал
Х. Албанис
85'
77'
Замена
M.
️️️️
G. Skondras
76'
Замена
L. Villalba
️️️️
А. Караманос
Замена
B. Enobakhare
️️️️
К. Ансарифард
76'
Замена
Х. Албанис
️️️️
Т. Махерас
76'
68'
Желтая карточка
Г. Сарамантас
ГОЛ! 2:0!
Н. Крстичич
Пас отдал
Т. Махерас
65'
Замена
А. Симойш
️️️️
П. Манталос
61'
60'
Замена
C. Bouloulis
️️️️
I. Niasse
Замена
С. Василантонопулос
️️️️
М. Бакакис
53'
Замена
М. Ливайя
️️️️
Л. Гарсия
46'
Желтая карточка
С. Сварнас
45'
+1
ГОЛ! 1:0!
Л. Гарсия
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
АЕК
16
Панайотис Цинтотас
ВР
26
Нассим Гнид
ЦЗ
2
Михалис Бакакис
ЦЗ
4
Стратос Сварнас
ЦЗ
22
Элдер Лопеш
ЦЗ
28
Евгений Шахов
ЦП
7
Ненад Крстичич
ЦП
20
Петрос Манталос
ЦП
99
Ливай Гарсия
ЦФ
17
Карим Ансарифард
ЦФ
53
Теодосис Махерас
ЦФ
Главный тренер
Массимо Каррера
ПАС Ламия
1
Девис Эпасси
ВР
3
Георгиос Сарамантас
ЦЗ
24
Loukas Vyntra
ЦЗ
23
Giannis Skondras
ЦЗ
4
Даниэль Адеджо
ЦЗ
24
Константинос Провидакис
ПЗ
16
Данни Бехарано
ЦП
6
Ibrahima Niasse
ЦП
18
Зисис Хацистравос
АП
11
Анастасиос Караманос
ЦФ
9
Лазар Романич
ЦФ
Главный тренер
Бабис Теннес
АЕК
33
Георгиос Атанасиадис
ВР
2
Ставрос Василантонопулос
ЦЗ
12
Эмануэль Инсуа
ЦЗ
19
Дмитрий Чигринский
ЦЗ
5
Анель Шабанадзович
ЦП
8
Андре Симойш
ЦП
12
Bright Enobakhare
ЦФ
19
Христос Албанис
ЦФ
10
Марко Ливайя
ЦФ
ПАС Ламия
30
Constantinos Theodoropoulos
ВР
29
Патрик Баанак
ЦЗ
5
Адам Дзанетопулос
ЦЗ
10
Гуга Палавандишвили
ЦП
12
Constantinos Bouloulis
ЦП
7
Andreas Vasilogiannis
ЦП
0
L. Villalba
ЦП
77
Vasilis Kostikas
ЦФ
9
Miguel
ЦФ
4-3-3
16
Цинтотас
26
Гнид
4
Сварнас
22
Лопеш
2
Бакакис
28
Шахов
7
Крстичич
20
Манталос
53
Махерас
17
Ансарифард
99
Гарсия
3-2-2-1-2
1
Эпасси
24
23
4
Адеджо
24
Провидакис
3
Сарамантас
16
Бехарано
6
18
Хацистравос
9
Романич
11
Караманос
17
Ансарифард
12
12
17
Ансарифард
2
Бакакис
2
Василантонопулос
2
Василантонопулос
2
Бакакис
20
Манталос
8
Симойш
8
Симойш
20
Манталос
53
Махерас
19
Албанис
19
Албанис
53
Махерас
99
Гарсия
10
Ливайя
10
Ливайя
99
Гарсия
6
12
12
6
11
Караманос
0
0
11
Караманос
23
9
9
23
Остались в запасе
АЕК
ПАС Ламия
33
Георгиос Атанасиадис
ВР
12
Эмануэль Инсуа
ЦЗ
19
Дмитрий Чигринский
ЦЗ
5
Анель Шабанадзович
ЦП
Главный тренер
Массимо Каррера
77
Vasilis Kostikas
ЦФ
10
Гуга Палавандишвили
ЦП
29
Патрик Баанак
ЦЗ
30
Constantinos Theodoropoulos
ВР
5
Адам Дзанетопулос
ЦЗ
7
Andreas Vasilogiannis
ЦП
Главный тренер
Бабис Теннес
Остались в запасе
33
Георгиос Атанасиадис
ВР
12
Эмануэль Инсуа
ЦЗ
19
Дмитрий Чигринский
ЦЗ
5
Анель Шабанадзович
ЦП
Остались в запасе
77
Vasilis Kostikas
ЦФ
10
Гуга Палавандишвили
ЦП
29
Патрик Баанак
ЦЗ
30
Constantinos Theodoropoulos
ВР
5
Адам Дзанетопулос
ЦЗ
7
Andreas Vasilogiannis
ЦП
Главный тренер
Массимо Каррера
Главный тренер
Бабис Теннес
Статистика матча АЕК - ПАС Ламия
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
АЕК
Лига чемпионов, Общий этап
Комо
- : -
24.11.2026
АЕК
Греция. Суперлига, 11 тур
Каламата
0 : 1
21.11.2026
АЕК
Греция. Суперлига, 10 тур
АЕК
2 : 1
08.11.2026
Левадиакос
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Греция. Суперлига, 9 тур
Панатинаикос
2 : 0
01.11.2026
АЕК
Греция. Суперлига, 8 тур
АЕК
5 : 0
24.10.2026
Панетоликос
ПАС Ламия
Греция. Суперлига, 10 тур
Афины Каллитея
3 : 0
22.05.2025
ПАС Ламия
Греция. Суперлига, 9 тур
ПАС Ламия
1 : 3
18.05.2025
Панетоликос
Греция. Суперлига, 8 тур
Волос
3 : 0
14.05.2025
ПАС Ламия
Греция. Суперлига, 7 тур
ПАС Ламия
2 : 1
10.05.2025
Пансерраикос
Греция. Суперлига, 6 тур
ПАС Ламия
2 : 3
05.05.2025
Левадиакос
Информация о матче
Стадион:
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