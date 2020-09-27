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Расписание матчей
Шотландия. Премьер-лига
Росс Каунти - Абердин
Росс Каунти - Абердин: обзор матча 27 сентября 2020
Росс Каунти
27.09.2020, воскресенье, 17:00
Шотландия. Премьер-лига, 9 тур
0 : 3
Завершен
Абердин
42'
М. Уоткинс
60'
Л. Фергюсон (П)
76'
Л. Фергюсон (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Росс Каунти - Абердин
Замена
B. McKay
️️️️
M. Gardyne
84'
84'
Замена
R. Edmondson
️️️️
М. Уоткинс
83'
Замена
К. Макленнан
️️️️
С. Райт
83'
Замена
Р. Эрнандес
️️️️
T. Hoban
76'
ГОЛ с пенальти! 0:3!
Л. Фергюсон
72'
Замена
D. McGeouch
️️️️
Н. МакГинн
Красная карточка
I. Vigurs
60'
60'
ГОЛ с пенальти! 0:2!
Л. Фергюсон
Замена
Р. Чарльз-Кук
️️️️
Д. Тиллсон
46'
42'
ГОЛ! 0:1!
М. Уоткинс
Пас отдал
Д. Хайес
Желтая карточка
I. Vigurs
39'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Росс Каунти
1
Росс Лэйдлоу
ВР
43
Джош Рид
ЛЗ
4
Алекс Яковитти
ЦЗ
15
Кейт Уотсон
ЦЗ
12
Гарри Пэтон
ЦП
11
Iain Vigurs
ЦП
22
Джордан Тиллсон
ЦП
6
Coll Donaldson
ЦФ
18
Оли Шоу
ЦФ
7
Michael Gardyne
ЦФ
31
Росс Стюарт
ЦФ
Главный тренер
Джим МакИнтайр
Абердин
1
Джо Льюис
ВР
4
Эндрю Консидайн
ЦЗ
3
Эш Тэйлор
ЦЗ
11
Скотт Райт
ЛВ
2
Росс МакКрори
ОП
26
Райан Хеджс
ЦП
17
Джонни Хайес
ЦП
19
Льюис Фергюсон
ЦП
38
Нилл МакГинн
ЦП
3
Tommie Hoban
ЦФ
23
Марли Уоткинс
ЦФ
Главный тренер
Дерек Макиннес
Росс Каунти
0
C. Morris
ЦЗ
77
Реган Чарльз-Кук
ЦП
10
Стефен Келли
ЦП
21
Ross Doohan
ЦФ
10
Michael O'Connor
ЦФ
3
Carl Tremarco
ЦФ
47
Adam Mackinnon
ЦФ
44
Matthew Wright
ЦФ
9
Billy McKay
ЦФ
Абердин
20
Tomas Cerny
ВР
2
Shaleum Logan
ЦЗ
3
Джек МакКензи
ЦЗ
12
Рональд Эрнандес
ЦЗ
21
Dylan McGeouch
ЦП
14
Фунсо Ожо
ЦП
27
Ryan Edmondson
ЦФ
11
Коннор Макленнан
ЦФ
19
Брюс Андерсон
ЦФ
3-3-4
1
Лэйдлоу
43
Рид
15
Уотсон
4
Яковитти
12
Пэтон
11
22
Тиллсон
6
31
Стюарт
7
18
Шоу
2-1-4-1-2
1
Льюис
4
Консидайн
3
Тэйлор
2
МакКрори
17
Хайес
19
Фергюсон
38
МакГинн
26
Хеджс
11
Райт
23
Уоткинс
3
22
Тиллсон
77
Чарльз-Кук
77
Чарльз-Кук
22
Тиллсон
7
9
9
7
23
Уоткинс
27
27
23
Уоткинс
3
12
Эрнандес
12
Эрнандес
3
38
МакГинн
21
21
38
МакГинн
11
Райт
11
Макленнан
11
Макленнан
11
Райт
Остались в запасе
Росс Каунти
Абердин
21
Ross Doohan
ЦФ
10
Michael O'Connor
ЦФ
3
Carl Tremarco
ЦФ
47
Adam Mackinnon
ЦФ
10
Стефен Келли
ЦП
44
Matthew Wright
ЦФ
0
C. Morris
ЦЗ
Главный тренер
Джим МакИнтайр
20
Tomas Cerny
ВР
2
Shaleum Logan
ЦЗ
3
Джек МакКензи
ЦЗ
14
Фунсо Ожо
ЦП
19
Брюс Андерсон
ЦФ
Главный тренер
Дерек Макиннес
Остались в запасе
21
Ross Doohan
ЦФ
10
Michael O'Connor
ЦФ
3
Carl Tremarco
ЦФ
47
Adam Mackinnon
ЦФ
10
Стефен Келли
ЦП
44
Matthew Wright
ЦФ
0
C. Morris
ЦЗ
Остались в запасе
20
Tomas Cerny
ВР
2
Shaleum Logan
ЦЗ
3
Джек МакКензи
ЦЗ
14
Фунсо Ожо
ЦП
19
Брюс Андерсон
ЦФ
Главный тренер
Джим МакИнтайр
Главный тренер
Дерек Макиннес
Статистика матча Росс Каунти - Абердин
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Росс Каунти
Шотландия. Чемпионшип, 36 тур
Рэйт Роверс
3 : 2
01.05.2026
Росс Каунти
Шотландия. Чемпионшип, 35 тур
Росс Каунти
4 : 0
25.04.2026
Гринок Мортон
Шотландия. Чемпионшип, 34 тур
Росс Каунти
2 : 1
18.04.2026
Эйр Юнайтед
Шотландия. Чемпионшип, 33 тур
Куинз Парк
1 : 0
10.04.2026
Росс Каунти
Шотландия. Чемпионшип, 32 тур
Росс Каунти
0 : 4
04.04.2026
Эйрдрионианс
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Рейнджерс
- : -
24.11.2026
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Килмарнок
2 : 4
21.11.2026
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Абердин
0 : 4
07.11.2026
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Абердин
0 : 1
28.10.2026
Фалкирк
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Данди Юнайтед
3 : 2
24.10.2026
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 9 тур
Абердин
3 : 1
17.10.2026
Сент-Миррен
Информация о матче
Стадион:
Глобал Энерджи Стэдиум
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