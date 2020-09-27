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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Эйбар - Атлетик
Эйбар - Атлетик: обзор матча 27 сентября 2020
Эйбар
27.09.2020, воскресенье, 15:00
Испания. Примера, 3 тур
1 : 2
Завершен
Атлетик
48'
Кике
40'
У. Лопес
87'
У. Лопес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Эйбар - Атлетик
Желтая карточка
П. Диоп
90'
+10
90'
+4
Замена
М. Весга
️️️️
У. Лопес
87'
ГОЛ! 1:2!
У. Лопес
Пас отдал
А. Капа
86'
Замена
И. Кордоба
️️️️
И. Уильямс
85'
Замена
О. Сансет
️️️️
И. Муньяин
Замена
А. Арбилья
️️️️
Т. Инуи
84'
Замена
А. Техеро
️️️️
Робер
71'
58'
Замена
А. Вильялибре
️️️️
Х. Морсильо
ГОЛ! 1:1!
Кике
Пас отдал
П. Леон
48'
Замена
П. Леон
️️️️
Д. Кадзиор
46'
Замена
Кике
️️️️
Ресио
46'
40'
ГОЛ! 0:1!
У. Лопес
Пас отдал
И. Уильямс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эйбар
13
Марко Дмитрович
ВР
13
Кевин Родригес
ЛЗ
15
Паулу Оливейра
ЦЗ
6
Педро Бигас
ЦЗ
3
Робер
ПЗ
14
Такаши Инуи
ЛВ
18
Папакоули Диоп
ОП
36
Ресио
ЦП
8
Эдуардо Экспозито
ЦП
92
Дамиан Кадзиор
ЦП
19
Кике
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Атлетик
1
Унаи Симон
ВР
17
Юри Бершиче
ЛЗ
14
Унаи Нуньес
ЦЗ
26
Иньиго Мартинес
ЦЗ
2
Андер Капа
ПЗ
7
Хон Морсильо
ЛВ
14
Дани Гарсия
ЦП
8
Унаи Лопес
ЦП
10
Икер Муньяин
АП
14
Рауль Гарсия
ЦФ
9
Иньяки Уильямс
ЦФ
Главный тренер
Гаиска Гаритано
Эйбар
13
Йоель Родригес
ВР
55
Рафа Соареш
ЛЗ
20
Эстебан Бургос
ЦЗ
23
Анайц Арбилья
ЦЗ
23
Альваро Техеро
ЦЗ
15
Хосе Мартинес
ЦЗ
6
Серхио Альварес
ЦП
14
Педро Леон
ПВ
28
Энаут Менди
ЦФ
32
Унаи Ариета
ЦФ
11
Йосинори Муто
ЦФ
7
Кике
ЦФ
Атлетик
13
Хокин Эскьета
ВР
18
Микель Баленсиага
ЛЗ
18
Оскар де Маркос
ПЗ
15
Иньиго Леке
ПЗ
14
Иньиго Кордоба
ЛВ
10
Иньиго Висенте
ЛВ
6
Микель Весга
ОП
12
Унаи Венцедор
ЦП
6
Ойер Саррага
ЦП
8
Ойан Сансет
АП
19
Кенан Кодро
ЦФ
12
Асьер Вильялибре
ЦФ
4-1-3-1-1
13
Дмитрович
13
Родригес
15
Оливейра
6
Бигас
3
Робер
18
Диоп
36
Ресио
8
Экспозито
92
Кадзиор
14
Инуи
19
Кике
4-2-2-2
1
Симон
2
Капа
14
Нуньес
26
Мартинес
17
Бершиче
14
Дани Гарсия
8
Лопес
10
Муньяин
7
Морсильо
9
Уильямс
14
Гарсия
14
Инуи
23
Арбилья
23
Арбилья
14
Инуи
3
Робер
23
Техеро
23
Техеро
3
Робер
92
Кадзиор
14
Леон
14
Леон
92
Кадзиор
36
Ресио
7
Кике
7
Кике
36
Ресио
9
Уильямс
14
Кордоба
14
Кордоба
9
Уильямс
10
Муньяин
8
Сансет
8
Сансет
10
Муньяин
8
Лопес
6
Весга
6
Весга
8
Лопес
7
Морсильо
12
Вильялибре
12
Вильялибре
7
Морсильо
Остались в запасе
Эйбар
Атлетик
28
Энаут Менди
ЦФ
55
Рафа Соареш
ЛЗ
32
Унаи Ариета
ЦФ
13
Йоель Родригес
ВР
20
Эстебан Бургос
ЦЗ
15
Хосе Мартинес
ЦЗ
6
Серхио Альварес
ЦП
11
Йосинори Муто
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
12
Унаи Венцедор
ЦП
10
Иньиго Висенте
ЛВ
6
Ойер Саррага
ЦП
13
Хокин Эскьета
ВР
18
Микель Баленсиага
ЛЗ
18
Оскар де Маркос
ПЗ
15
Иньиго Леке
ПЗ
19
Кенан Кодро
ЦФ
Главный тренер
Гаиска Гаритано
Остались в запасе
28
Энаут Менди
ЦФ
55
Рафа Соареш
ЛЗ
32
Унаи Ариета
ЦФ
13
Йоель Родригес
ВР
20
Эстебан Бургос
ЦЗ
15
Хосе Мартинес
ЦЗ
6
Серхио Альварес
ЦП
11
Йосинори Муто
ЦФ
Остались в запасе
12
Унаи Венцедор
ЦП
10
Иньиго Висенте
ЛВ
6
Ойер Саррага
ЦП
13
Хокин Эскьета
ВР
18
Микель Баленсиага
ЛЗ
18
Оскар де Маркос
ПЗ
15
Иньиго Леке
ПЗ
19
Кенан Кодро
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Главный тренер
Гаиска Гаритано
Статистика матча Эйбар - Атлетик
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Эйбар
Испания. Сегунда, 16 тур
Эйбар
- : -
28.11.2026
Бургос
Испания. Сегунда, 15 тур
Жирона
2 : 1
22.11.2026
Эйбар
Испания. Сегунда, 14 тур
Эйбар
1 : 1
15.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 12 тур
Эйбар
1 : 1
31.10.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 11 тур
Кордоба
2 : 0
24.10.2026
Эйбар
Испания. Сегунда, 10 тур
Эйбар
1 : 1
17.10.2026
Мальорка
Атлетик
Испания. Примера, 14 тур
Малага
- : -
28.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
0 : 1
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Информация о матче
Главный судья:
Адриан Кордеро Вега
Стадион:
Мунисипал де Ипуруа
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