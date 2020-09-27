Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Швейцария. Суперлига
Вадуц - Санкт-Галлен
Вадуц - Санкт-Галлен: обзор матча 27 сентября 2020
Вадуц
27.09.2020, воскресенье, 17:00
Швейцария. Суперлига, 2 тур
0 : 1
Завершен
Санкт-Галлен
83'
A. Ribeiro
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вадуц - Санкт-Галлен
Желтая карточка
Y. Schmid
90'
+5
83'
ГОЛ! 0:1!
A. Ribeiro
Замена
М. Гаич
️️️️
Н. Милинчану
81'
80'
Замена
К. Дуа
️️️️
Ф. Камбери
72'
Желтая карточка
V. Rufli
64'
Замена
V. Rufli
️️️️
А. Крауши
64'
Замена
A. Ribeiro
️️️️
Ж. Гуйемено
Замена
С. Визер
️️️️
B. Prokopic
59'
Замена
N. Hug
️️️️
С. Гассер
59'
Желтая карточка
B. Prokopic
34'
Желтая карточка
Д. Симани
26'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вадуц
1
Бенджамин Бюхель
ВР
2
Жоэль Шмид
ЦЗ
24
Седрик Гассер
ЦЗ
6
Денис Симани
ЦЗ
20
Пиус Дорн
ПЗ
10
Тунахан Чичек
АП
9
Мануэль Суттер
ЦФ
0
G. Luchinger
ЦФ
0
B. Prokopic
ЦФ
25
Yannick Schmid
ЦФ
20
Николай Милинчану
ЦФ
Главный тренер
Джорджо Контини
Санкт-Галлен
1
Лоуренс Ати Зиги
ВР
28
Миро Мухайм
ЛЗ
20
Леонидас Стержиу
ЦЗ
23
Бетим Фазлийи
ЦЗ
17
Алессандро Крауши
ЦП
16
Лукас Гертлер
ЦП
88
Жорди Квинтийя
ЦП
30
Виктор Руис
ЦП
21
Жереми Гуйемено
ЦП
27
Элье Йуан
ЦФ
22
Флориан Камбери
ЦФ
Главный тренер
Йозеф Циннбауэр
Вадуц
12
Юстин Оспельт
ВР
8
Сандро Визер
ЦП
14
Милан Гаич
ЦП
0
S. Santin
ЦП
11
Маттео Ди Джусто
АП
22
Nico Hug
ЦФ
19
Деян Джокич
ЦФ
Санкт-Галлен
25
Лукаш Ватковяк
ВР
14
Яннис Летар
ЦЗ
99
Vincent Rufli
ЦЗ
9
Квадво Дуа
ЦП
4
Базиль Стильхарт
ЦП
26
Tim Staubli
ЦП
19
André Ribeiro
ЦФ
4-1-5
1
Бюхель
2
Шмид
24
Гассер
6
Симани
20
Дорн
10
Чичек
0
20
Милинчану
25
0
9
Суттер
3-5-2
1
Зиги
20
Стержиу
23
Фазлийи
28
Мухайм
17
Крауши
88
Квинтийя
30
Руис
21
Гуйемено
16
Гертлер
22
Камбери
27
Йуан
24
Гассер
22
22
24
Гассер
0
8
Визер
8
Визер
0
20
Милинчану
14
Гаич
14
Гаич
20
Милинчану
22
Камбери
9
Дуа
9
Дуа
22
Камбери
17
Крауши
99
99
17
Крауши
21
Гуйемено
19
19
21
Гуйемено
Остались в запасе
Вадуц
Санкт-Галлен
12
Юстин Оспельт
ВР
19
Деян Джокич
ЦФ
11
Маттео Ди Джусто
АП
0
S. Santin
ЦП
Главный тренер
Джорджо Контини
25
Лукаш Ватковяк
ВР
14
Яннис Летар
ЦЗ
4
Базиль Стильхарт
ЦП
26
Tim Staubli
ЦП
Главный тренер
Йозеф Циннбауэр
Остались в запасе
12
Юстин Оспельт
ВР
19
Деян Джокич
ЦФ
11
Маттео Ди Джусто
АП
0
S. Santin
ЦП
Остались в запасе
25
Лукаш Ватковяк
ВР
14
Яннис Летар
ЦЗ
4
Базиль Стильхарт
ЦП
26
Tim Staubli
ЦП
Главный тренер
Джорджо Контини
Главный тренер
Йозеф Циннбауэр
Статистика матча Вадуц - Санкт-Галлен
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Вадуц
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Вадуц
- : -
28.11.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Лозанна-Спорт
2 : 2
22.11.2026
Вадуц
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Вадуц
0 : 4
07.11.2026
Сьон
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Грассхоппер
2 : 2
31.10.2026
Вадуц
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Серветт
2 : 1
24.10.2026
Вадуц
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Вадуц
3 : 0
11.10.2026
Базель
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Тун
- : -
29.11.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Цюрих
2 : 2
22.11.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Санкт-Галлен
5 : 0
08.11.2026
Лугано
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Санкт-Галлен
2 : 1
31.10.2026
Серветт
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Янг Бойз
2 : 0
24.10.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Санкт-Галлен
1 : 0
11.10.2026
Лозанна-Спорт
Информация о матче
Стадион:
Райнпарк
Новости команд
Все
Вадуц
Санкт-Галлен
«Санкт-Галлен» – «Нордшелланд»: кто победит в матче плей-офф Лиги Конференций 2026/2027
26 августа
«Нордшелланд» – «Санкт-Галлен»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 августа 2026
20 августа
«Нордшелланд» – «Санкт-Галлен»: кто победит в матче плей-офф Лиги Конференций 2026/2027
19 августа
«Санкт-Галлен» – «Шериф»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 августа 2026
13 августа
«Санкт-Галлен» – «Шериф»: кто победит в матче 3-го квалификационного раунда Лиги Конференций 2026/2027
12 августа
«Вадуц» – «Интер Турку»: кто победит в матче 3-го квалификационного раунда Лиги Конференций 2026/2027
12 августа
«Интер Турку» – «Вадуц»: кто победит в матче 3-го квалификационного раунда Лиги Конференций 2026
5 августа
«АЗ Алкмар» – «Вадуц»: прогноз и ставки на матч 7 августа 2025 с коэффициентом 1.90
2025.08.06 09:20
«Дангэннон Свифтс» – «Вадуц»: прогноз и ставки на матч 31 июля 2025 с коэффициентом 8.50
2025.07.31 08:24
«Вадуц» – «Данганнон Свифтс»: прогноз и ставки на матч 24 июля 2025 с коэффициентом 2.50
2025.07.23 09:16
«Санкт-Галлен» – «Нордшелланд»: кто победит в матче плей-офф Лиги Конференций 2026/2027
26 августа
«Нордшелланд» – «Санкт-Галлен»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 августа 2026
20 августа
«Нордшелланд» – «Санкт-Галлен»: кто победит в матче плей-офф Лиги Конференций 2026/2027
19 августа
«Санкт-Галлен» – «Шериф»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 августа 2026
13 августа
«Санкт-Галлен» – «Шериф»: кто победит в матче 3-го квалификационного раунда Лиги Конференций 2026/2027
12 августа
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+