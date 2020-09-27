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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Эммен - Виллем II
Эммен - Виллем II: обзор матча 27 сентября 2020
Эммен
27.09.2020, воскресенье, 17:45
Голландия. Эредивизие, 3 тур
1 : 1
Завершен
Виллем II
5'
M. De Leeuw
13'
М. Трезор
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Эммен - Виллем II
90'
+3
Желтая карточка
С. Хольмен
Замена
A. Jansen
️️️️
Н. Лаурсен
90'
+2
Замена
R. De Vos
️️️️
M. De Leeuw
76'
Замена
D. Payne
️️️️
M. Kolar
61'
Красная карточка
Г. Бейл
57'
53'
Замена
М. Келерт
️️️️
М. Нелом
26'
Замена
Д. Йебоа
️️️️
Ч. Наннели
Желтая карточка
Г. Бейл
19'
13'
ГОЛ! 1:1!
М. Трезор
Пас отдал
В. Павлидис
ГОЛ! 1:0!
M. De Leeuw
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эммен
20
Мигель Араухо
ЦЗ
23
Гленн Бейл
ПЗ
11
Симон Тибблинг
ЦП
6
Серхио Пенья
АП
11
Николай Лаурсен
ПВ
21
M. Kolar
ЦФ
26
Dennis Telgenkamp
ЦФ
4
Nick Bakker
ЦФ
22
Caner Cavlan
ЦФ
0
H. B. Moussa
ЦФ
19
Michael De Leeuw
ЦФ
Главный тренер
Дик Луккиен
Виллем II
87
Роббин Рюйтер
ВР
17
Деррик Кен
ЛЗ
18
Микел Нелом
ЦЗ
8
Себастьян Хольмен
ЦЗ
17
Дрисс Саддики
ЦП
8
Поль Ллонч
ЦП
7
Че Наннели
ЦП
61
Геркем Саглам
АП
31
Майк Трезор
ЦФ
14
Вангелис Павлидис
ЦФ
Главный тренер
Юрген Штреппель
Эммен
18
Денис Гранечны
ЦЗ
8
Лукас Бернаду
ОП
51
S. Sidibe
ЦФ
28
Robin Jalving
ЦФ
93
Stefan van der Lei
ЦФ
30
Desevio Payne
ЦФ
12
Aron Timmerman
ЦФ
0
A. Jansen
ЦФ
32
Robbert De Vos
ЦФ
Виллем II
26
Йорн Брондел
ВР
3
Victor van den Bogert
ЦЗ
27
Матс Келерт
ЦП
24
Connor van den Berg
ЦФ
48
Vincent Schippers
ЦФ
6
Wesley Spieringhs
ЦФ
8
Jasper Dahlhaus
ЦФ
10
Джон Йебоа
ЦФ
2-1-2-5
20
Араухо
23
Бейл
11
Тибблинг
6
Пенья
11
Лаурсен
4
19
0
22
26
3-3-1-2
87
Рюйтер
18
Нелом
8
Хольмен
17
Кен
17
Саддики
8
Ллонч
7
Наннели
61
Саглам
14
Павлидис
31
Трезор
21
30
30
21
11
Лаурсен
0
0
11
Лаурсен
19
32
32
19
18
Нелом
27
Келерт
27
Келерт
18
Нелом
7
Наннели
10
Йебоа
10
Йебоа
7
Наннели
Остались в запасе
Эммен
Виллем II
51
S. Sidibe
ЦФ
28
Robin Jalving
ЦФ
93
Stefan van der Lei
ЦФ
12
Aron Timmerman
ЦФ
8
Лукас Бернаду
ОП
18
Денис Гранечны
ЦЗ
Главный тренер
Дик Луккиен
24
Connor van den Berg
ЦФ
48
Vincent Schippers
ЦФ
6
Wesley Spieringhs
ЦФ
8
Jasper Dahlhaus
ЦФ
26
Йорн Брондел
ВР
3
Victor van den Bogert
ЦЗ
Главный тренер
Юрген Штреппель
Остались в запасе
51
S. Sidibe
ЦФ
28
Robin Jalving
ЦФ
93
Stefan van der Lei
ЦФ
12
Aron Timmerman
ЦФ
8
Лукас Бернаду
ОП
18
Денис Гранечны
ЦЗ
Остались в запасе
24
Connor van den Berg
ЦФ
48
Vincent Schippers
ЦФ
6
Wesley Spieringhs
ЦФ
8
Jasper Dahlhaus
ЦФ
26
Йорн Брондел
ВР
3
Victor van den Bogert
ЦЗ
Главный тренер
Дик Луккиен
Главный тренер
Юрген Штреппель
Статистика матча Эммен - Виллем II
1
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Эммен
Нидерланды. Эредивизие, Переходные матчи
Эммен
0 : 3
25.05.2024
НАК Бреда
Нидерланды. Эредивизие, Переходные матчи
НАК Бреда
1 : 1
21.05.2024
Эммен
Голландия. Эредивизие, Переходные матчи
Эммен
1 : 2
11.06.2023
Алмере Сити
Голландия. Эредивизие, Переходные матчи
Алмере Сити
2 : 0
06.06.2023
Эммен
Голландия. Эредивизие, 34 тур
Утрехт
3 : 2
28.05.2023
Эммен
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Гронинген
- : -
27.11.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Твенте
2 : 1
22.11.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Виллем II
1 : 1
06.11.2026
Зволле
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
ПСВ
7 : 0
31.10.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Виллем II
1 : 6
24.10.2026
Камбур
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Спарта
3 : 2
17.10.2026
Виллем II
Информация о матче
Стадион:
Де Ауде Мердейк
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