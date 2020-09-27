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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Нефтехимик - Крылья Советов
Нефтехимик - Крылья Советов: обзор матча 27 сентября 2020
Нефтехимик
27.09.2020, воскресенье, 18:00
Россия. ФНЛ, 12 тур
1 : 1
Завершен
Крылья Советов
7'
П. Шадрин
90+7'
С. Божин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Нефтехимик - Крылья Советов
90'
+7
ГОЛ! 1:1!
С. Божин
Замена
М. Яковлев
️️️️
В. Галиулин
90'
+5
Желтая карточка
И. Петров
90'
88'
Желтая карточка
Д. Кабутов
88'
Желтая карточка
Д. Цыпченко
86'
Замена
Д. Цыпченко
️️️️
Е. Голенков
Желтая карточка
А. Голубев
85'
Замена
В. Микушин
️️️️
П. Шадрин
83'
Замена
А. Котик
️️️️
М. Уридия
81'
Желтая карточка
П. Шадрин
80'
Желтая карточка
М. Уридия
80'
80'
Желтая карточка
А. Солдатенков
76'
Желтая карточка
Е. Голенков
Желтая карточка
Л. Потапов
70'
Замена
Д. Кайков
️️️️
Б. Давлатов
60'
60'
Замена
Д. Кабутов
️️️️
Р. Ежов
60'
Замена
Е. Голенков
️️️️
В. Сарвели
Желтая карточка
А. Лелюкаев
53'
46'
Замена
Д. Якуба
️️️️
Р. Гынсарь
32'
Желтая карточка
Р. Гынсарь
Замена
А. Лелюкаев
️️️️
М. Ситдиков
32'
28'
Желтая карточка
В. Сарвели
24'
Желтая карточка
А. Гацкан
Желтая карточка
М. Ситдиков
18'
ГОЛ! 1:0!
П. Шадрин
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нефтехимик
1
Андрей Голубев
ВР
28
Андрей Семенов
ЛЗ
14
Илья Агапов
ЦЗ
37
Лев Потапов
ЦЗ
21
Вагиз Галиулин
ЛП
2
Марат Ситдиков
ЦП
2
Давид Хубаев
ЦП
62
Павел Шадрин
ЦП
11
Бобир Давлатов
ЦП
10
Илья Петров
ЦП
25
Мераби Уридия
ЦФ
Главный тренер
Юрий Уткульбаев
Крылья Советов
39
Евгений Фролов
ВР
4
Юрий Горшков
ЛЗ
3
Александр Солдатенков
ЦЗ
47
Сергей Божин
ЦЗ
2
Мехди Зеффан
ПЗ
77
Антон Зиньковский
ЛВ
8
Александр Гацкан
ОП
10
Раду Гынсарь
ЦП
29
Роман Ежов
ПВ
33
Иван Сергеев
ЦФ
9
Владислав Сарвели
ЦФ
Главный тренер
Игорь Осинькин
Нефтехимик
18
Вячеслав Исупов
ВР
21
Денис Кайков
ЦЗ
41
Владислав Микушин
ЦЗ
71
Алан Лелюкаев
ПЗ
18
Михаил Яковлев
ЛВ
13
Илья Кубышкин
ОП
91
Владимир Осипов
ЦП
7
Александр Юшин
ПВ
9
Артем Котик
ЦФ
Крылья Советов
1
Иван Ломаев
ВР
1
Богдан Овсянников
ВР
2
Владимир Полуяхтов
ЛЗ
23
Никита Чернов
ЦЗ
70
Дмитрий Кабутов
ПЗ
8
Максим Витюгов
ОП
8
Денис Якуба
ОП
69
Егор Голенков
ЦФ
10
Дмитрий Цыпченко
ЦФ
3-5-1-1
1
Голубев
28
Семенов
37
Потапов
14
Агапов
21
Галиулин
62
Шадрин
11
Давлатов
10
Петров
2
Хубаев
2
Ситдиков
25
Уридия
4-1-1-2-2
39
Фролов
2
Зеффан
3
Солдатенков
47
Божин
4
Горшков
8
Гацкан
10
Гынсарь
29
Ежов
77
Зиньковский
9
Сарвели
33
Сергеев
2
Ситдиков
71
Лелюкаев
71
Лелюкаев
2
Ситдиков
11
Давлатов
21
Кайков
21
Кайков
11
Давлатов
62
Шадрин
41
Микушин
41
Микушин
62
Шадрин
21
Галиулин
18
Яковлев
18
Яковлев
21
Галиулин
25
Уридия
9
Котик
9
Котик
25
Уридия
9
Сарвели
69
Голенков
69
Голенков
9
Сарвели
29
Ежов
70
Кабутов
70
Кабутов
29
Ежов
Голенков
10
Цыпченко
10
Цыпченко
Голенков
10
Гынсарь
8
Якуба
8
Якуба
10
Гынсарь
Остались в запасе
Нефтехимик
Крылья Советов
13
Илья Кубышкин
ОП
91
Владимир Осипов
ЦП
7
Александр Юшин
ПВ
18
Вячеслав Исупов
ВР
Главный тренер
Юрий Уткульбаев
8
Максим Витюгов
ОП
1
Иван Ломаев
ВР
1
Богдан Овсянников
ВР
2
Владимир Полуяхтов
ЛЗ
23
Никита Чернов
ЦЗ
Главный тренер
Игорь Осинькин
Остались в запасе
13
Илья Кубышкин
ОП
91
Владимир Осипов
ЦП
7
Александр Юшин
ПВ
18
Вячеслав Исупов
ВР
Остались в запасе
8
Максим Витюгов
ОП
1
Иван Ломаев
ВР
1
Богдан Овсянников
ВР
2
Владимир Полуяхтов
ЛЗ
23
Никита Чернов
ЦЗ
Главный тренер
Юрий Уткульбаев
Главный тренер
Игорь Осинькин
Статистика матча Нефтехимик - Крылья Советов
7
7
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
7
7
Матчи команд
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Нефтехимик
- : -
25.11.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Шинник
1 : 1
21.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Торпедо
1 : 0
07.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нефтехимик
0 : 2
31.10.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Нефтехимик
1 : 1
25.10.2026
Ленинградец
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
КАМАЗ
2 : 1
17.10.2026
Нефтехимик
Крылья Советов
Россия. Кубок, 6 тур
Зенит
- : -
24.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
3 : 0
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Крылья Советов
2 : 0
08.11.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Крылья Советов
2 : 0
29.10.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Рубин
0 : 2
24.10.2026
Крылья Советов
Информация о матче
Главный судья:
Василий Казарцев
(Санкт-Петербург)
Стадион:
Нефтехимик
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