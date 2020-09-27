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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Фрайбург - Вольфсбург
Фрайбург - Вольфсбург: обзор матча 27 сентября 2020
Фрайбург
27.09.2020, воскресенье, 19:00
Германия. Бундеслига, 2 тур
1 : 1
Завершен
Вольфсбург
11'
Н. Петерсен
42'
Й. Брекало
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фрайбург - Вольфсбург
Замена
М. Гульде
️️️️
Д. Хайнц
90'
+5
Замена
Э. Демирович
️️️️
Н. Петерсен
88'
Замена
У. Ен Чон
️️️️
В. Грифо
78'
Замена
К. Чан Хун
️️️️
Р. Салаи
78'
77'
Замена
Д. Руссийон
️️️️
П. Отавио
77'
Замена
В. Вегхорст
️️️️
Д. Гинчек
59'
Замена
А. Мехмеди
️️️️
Ю. Малли
58'
Замена
К. Шлагер
️️️️
М. Арнольд
49'
Замена
Р. Штеффен
️️️️
В. Са
42'
ГОЛ! 1:1!
Й. Брекало
34'
Желтая карточка
Д. Энтони Брукс
34'
Желтая карточка
М. Арнольд
32'
Желтая карточка
П. Отавио
ГОЛ! 1:0!
Н. Петерсен
Пас отдал
В. Грифо
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фрайбург
21
Флориан Мюллер
ВР
30
Кристиан Гюнтер
ЛЗ
3
Филипп Линхарт
ЦЗ
3
Доминик Хайнц
ЦЗ
7
Джонатан Шмид
ПЗ
32
Винченцо Грифо
ЛВ
27
Николас Хефлер
ОП
7
Батист Сантамария
ОП
7
Роланд Салаи
ПВ
9
Лукас Хелер
ЦФ
18
Нильс Петерсен
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Вольфсбург
1
Коэн Кастелс
ВР
6
Пауло Отавио
ЛЗ
25
Джон Энтони Брукс
ЦЗ
7
Йосип Брекало
ЛВ
27
Виктор Са
ЛВ
23
Жозуа Гилявоги
ОП
27
Максимилиан Арнольд
ЦП
31
Янник Герхардт
ЦП
30
Феликс Клаус
ЦП
10
Юнус Малли
АП
10
Даниэль Гинчек
ЦФ
Главный тренер
Оливер Глазнер
Фрайбург
32
Бенжамин Уфофф
ВР
5
Мануэль Гульде
ЦЗ
27
Жан-Лука Иттер
ЦЗ
17
Лукас Кюблер
ПЗ
11
Карло Бухалфа
ОП
6
Амир Абраши
ЦП
11
У Ен Чон
ПВ
22
Квон Чан Хун
ПВ
9
Эрмедин Демирович
ЦФ
Вольфсбург
12
Павао Перван
ВР
21
Джером Руссийон
ЛЗ
5
Максанс Лакруа
ЦЗ
21
Ксавер Шлагер
ЦП
11
Ренато Штеффен
ПВ
21
Бартош Бялек
ЦФ
14
Адмир Мехмеди
ЦФ
22
Омар Мармуш
ЦФ
9
Вут Вегхорст
ЦФ
4-2-2-2
21
Мюллер
30
Гюнтер
3
Линхарт
3
Хайнц
7
Шмид
27
Хефлер
7
Сантамария
32
Грифо
7
Салаи
18
Петерсен
9
Хелер
2-1-3-3-1
1
Кастелс
25
Брукс
6
Отавио
23
Гилявоги
27
Арнольд
31
Герхардт
30
Клаус
7
Брекало
10
Малли
27
Са
10
Гинчек
32
Грифо
11
Чон
11
Чон
32
Грифо
7
Салаи
22
Чан Хун
22
Чан Хун
7
Салаи
3
Хайнц
5
Гульде
5
Гульде
3
Хайнц
18
Петерсен
9
Демирович
9
Демирович
18
Петерсен
6
Отавио
21
Руссийон
21
Руссийон
6
Отавио
27
Са
11
Штеффен
11
Штеффен
27
Са
27
Арнольд
21
Шлагер
21
Шлагер
27
Арнольд
10
Малли
14
Мехмеди
14
Мехмеди
10
Малли
10
Гинчек
9
Вегхорст
9
Вегхорст
10
Гинчек
Остались в запасе
Фрайбург
Вольфсбург
17
Лукас Кюблер
ПЗ
11
Карло Бухалфа
ОП
32
Бенжамин Уфофф
ВР
27
Жан-Лука Иттер
ЦЗ
6
Амир Абраши
ЦП
Главный тренер
Кристиан Штрайх
5
Максанс Лакруа
ЦЗ
21
Бартош Бялек
ЦФ
12
Павао Перван
ВР
22
Омар Мармуш
ЦФ
Главный тренер
Оливер Глазнер
Остались в запасе
17
Лукас Кюблер
ПЗ
11
Карло Бухалфа
ОП
32
Бенжамин Уфофф
ВР
27
Жан-Лука Иттер
ЦЗ
6
Амир Абраши
ЦП
Остались в запасе
5
Максанс Лакруа
ЦЗ
21
Бартош Бялек
ЦФ
12
Павао Перван
ВР
22
Омар Мармуш
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Главный тренер
Оливер Глазнер
Статистика матча Фрайбург - Вольфсбург
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Фрайбург
Лига конференций, 4 тур
Фрайбург
- : -
26.11.2026
Твенте
Германия. Бундеслига, 10 тур
Эльверсберг
0 : 1
21.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Фрайбург
2 : 0
08.11.2026
Унион
Лига конференций, 3 тур
Трабзонспор
0 : 1
05.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 8 тур
Аугсбург
1 : 2
31.10.2026
Фрайбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Айнтрахт
- : -
29.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Вольфсбург
3 : 0
21.11.2026
Хольштайн
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Вольфсбург
2 : 0
31.10.2026
Оснабрюк
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Бохум
1 : 1
23.10.2026
Вольфсбург
Информация о матче
Стадион:
Шварцвальд-Штадион
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