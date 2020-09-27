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Расписание матчей
Вторая Лига Б группа 2
Зенит - Динамо-2
Зенит - Динамо-2: обзор матча 27 сентября 2020
Зенит
27.09.2020, воскресенье, 11:00
Россия. ПФЛ. Группа 2, 8 тур
1 : 0
Завершен
Динамо-2
Матч
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Статистика матча Зенит - Динамо-2
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Матчи команд
Зенит
Россия. ПФЛ. Группа 2, 30 тур
Зенит
0 : 0
15.06.2021
Тверь
Россия. ПФЛ. Группа 2, 29 тур
Зенит
0 : 0
12.06.2021
Олимп-Долгопрудный
Россия. ПФЛ. Группа 2, 28 тур
Зенит
0 : 0
04.06.2021
Родина
Россия. ПФЛ. Группа 2, 27 тур
Зенит
0 : 0
01.06.2021
Торпедо Вл
Россия. ПФЛ. Группа 2, 26 тур
Коломна
0 : 0
23.05.2021
Зенит
Динамо-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 14 тур
Динамо-2
2 : 2
17.10.2026
Торпедо Миасс
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 12 тур
Динамо-2
2 : 3
14.10.2026
Динамо Ставрополь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 11 тур
Иртыш
4 : 0
27.09.2026
Динамо-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 10 тур
Амкар-Пермь
4 : 0
21.09.2026
Динамо-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 9 тур
Динамо-2
0 : 3
12.09.2026
Зенит-2
Информация о матче
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Динамо-2
Определены участники и даты проведения стыков Второй лиги
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20 октября
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