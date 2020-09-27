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Расписание матчей
Швейцария. Суперлига
Серветт - Базель
Серветт - Базель: обзор матча 27 сентября 2020
Серветт
27.09.2020, воскресенье, 17:00
Швейцария. Суперлига, 2 тур
1 : 0
Завершен
Базель
77'
А. Шалк (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Серветт - Базель
Замена
Й. Северен
️️️️
А. Антунес
90'
+4
80'
Замена
С. Кампо
️️️️
В. Штокер
80'
Замена
А. Пулулу
️️️️
О. Буньяку
ГОЛ с пенальти! 1:0!
А. Шалк
77'
Замена
А. Шалк
️️️️
К. Имери
70'
Замена
М. Диалло
️️️️
А. Сотье
70'
61'
Желтая карточка
Д. Николич
58'
Желтая карточка
Р. ван Вольфсвинкел
Желтая карточка
М. Стеванович
52'
30'
Красная карточка
Я. ван дер Верфф
Желтая карточка
Б. Кеспедес
13'
Замена
А. Антунес
️️️️
Т. Конья
10'
7'
Желтая карточка
О. Буньяку
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Серветт
32
Жереми Фрик
ВР
29
Ариаль Менди
ЛЗ
32
Антони Сотье
ЦЗ
4
Стив Руй
ЦЗ
23
Венсан Сассо
ЦЗ
30
Кастриот Имери
ОП
8
Тимоте Конья
ЦП
5
Гаэль Ондуа
ЦП
10
Борис Кеспедес
ЦП
9
Мирослав Стеванович
ЦП
20
Koro Koné
ЦФ
Главный тренер
Ален Гейгер
Базель
1
Джордже Николич
ВР
16
Яспер ван дер Верфф
ЦЗ
15
Омар Альдрете
ЦЗ
30
Силвэн Видмер
ПЗ
20
Фабиан Фрай
ЦП
25
Оргес Буньяку
ЦП
14
Валентин Штокер
ЦП
27
Эдон Жегрова
ПВ
72
Andrea Padula
ЦФ
19
Артур Кабрал
ЦФ
9
Рики ван Вольфсвинкел
ЦФ
Главный тренер
Марсель Коллер
Серветт
1
Joël Kiassumbua
ВР
19
Йоан Северен
ЛЗ
3
Николя Вуйоз
ЦЗ
25
Мусса Диалло
ПЗ
17
Рикардо Азеведо
ЦП
8
Алексис Антунес
АП
8
Алекс Шалк
ЦФ
Базель
13
Хайнц Линднер
ВР
21
Албиан Хайдари
ЦЗ
9
Афимико Пулулу
ЛВ
10
Самуэле Кампо
ЦП
81
Юлиан Фон Мос
ПВ
24
Тициан Туши
ЦФ
32
Daniele Spataro
ЦФ
4-1-4-1
32
Фрик
29
Менди
4
Руй
23
Сассо
32
Сотье
30
Имери
8
Конья
10
Кеспедес
9
Стеванович
5
Ондуа
20
3-3-1-3
1
Николич
30
Видмер
15
Альдрете
16
ван дер Верфф
20
Фрай
25
Буньяку
14
Штокер
27
Жегрова
9
ван Вольфсвинкел
19
Кабрал
72
30
Имери
8
Шалк
8
Шалк
30
Имери
32
Сотье
25
Диалло
25
Диалло
32
Сотье
Антунес
19
Северен
19
Северен
Антунес
8
Конья
8
Антунес
8
Антунес
8
Конья
25
Буньяку
9
Пулулу
9
Пулулу
25
Буньяку
14
Штокер
10
Кампо
10
Кампо
14
Штокер
Остались в запасе
Серветт
Базель
3
Николя Вуйоз
ЦЗ
1
Joël Kiassumbua
ВР
17
Рикардо Азеведо
ЦП
Главный тренер
Ален Гейгер
81
Юлиан Фон Мос
ПВ
13
Хайнц Линднер
ВР
24
Тициан Туши
ЦФ
21
Албиан Хайдари
ЦЗ
32
Daniele Spataro
ЦФ
Главный тренер
Марсель Коллер
Остались в запасе
3
Николя Вуйоз
ЦЗ
1
Joël Kiassumbua
ВР
17
Рикардо Азеведо
ЦП
Остались в запасе
81
Юлиан Фон Мос
ПВ
13
Хайнц Линднер
ВР
24
Тициан Туши
ЦФ
21
Албиан Хайдари
ЦЗ
32
Daniele Spataro
ЦФ
Главный тренер
Ален Гейгер
Главный тренер
Марсель Коллер
Статистика матча Серветт - Базель
2
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Серветт
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Серветт
- : -
28.11.2026
Лозанна-Спорт
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Сьон
2 : 0
21.11.2026
Серветт
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Серветт
0 : 0
08.11.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Санкт-Галлен
2 : 1
31.10.2026
Серветт
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Серветт
2 : 1
24.10.2026
Вадуц
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Серветт
0 : 0
10.10.2026
Сьон
Базель
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Грассхоппер
- : -
28.11.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Базель
0 : 2
22.11.2026
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Тун
3 : 3
08.11.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Лугано
2 : 1
01.11.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Базель
0 : 0
25.10.2026
Грассхоппер
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Вадуц
3 : 0
11.10.2026
Базель
Информация о матче
Стадион:
Стад-де-Женев
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