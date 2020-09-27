Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Нижний Новгород - Акрон
Нижний Новгород - Акрон: обзор матча 27 сентября 2020
Нижний Новгород
27.09.2020, воскресенье, 16:00
Россия. ФНЛ, 12 тур
3 : 0
Завершен
Акрон
45'
А. Шарипов
49'
А. Ставпец
70'
А. Федчук
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Нижний Новгород - Акрон
90'
Желтая карточка
Д. Квеквескири
84'
Замена
Д. Квеквескири
️️️️
А. Босов
Замена
Д. Югалдин
️️️️
Т. Сулейманов
83'
81'
Замена
М. Малаховский
️️️️
Н. Иванников
Замена
П. Комолов
️️️️
М. Гащенков
74'
73'
Замена
М. Елеев
️️️️
К. Морозов
Замена
М. Осинов
️️️️
А. Ставпец
71'
ГОЛ! 3:0!
А. Федчук
70'
65'
Замена
А. Титов
️️️️
А. Делькин
Замена
А. Федчук
️️️️
И. Горбунов
64'
Желтая карточка
И. Горбунов
60'
57'
Желтая карточка
В. Друковский
ГОЛ! 2:0!
А. Ставпец
49'
ГОЛ! 1:0!
А. Шарипов
45'
Желтая карточка
А. Ставпец
27'
Желтая карточка
М. Гащенков
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нижний Новгород
31
Артур Анисимов
ВР
5
Алексей Шумских
ЦЗ
5
Исмаил Эдиев
ЦЗ
23
Сергей Зуйков
ПЗ
7
Кирилл Маляров
ПЗ
17
Игорь Горбунов
ЛВ
73
Альберт Шарипов
ЦП
77
Михаил Гащенков
ЦП
18
Артем Попов
ПВ
16
Александр Ставпец
ПВ
99
Тимур Сулейманов
ЦФ
Главный тренер
Роберт Евдокимов
Акрон
50
Никита Гойло
ВР
99
Константин Морозов
ЛЗ
2
Владимир Друковский
ЦЗ
44
Булат Садыков
ЦЗ
66
Максим Жестоков
ЦЗ
17
Артур Газданов
ЛВ
7
Василий Пьянченко
ОП
7
Николай Иванников
ЦП
27
Иван Чудин
ЦП
63
Александр Босов
ПВ
90
Артем Делькин
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Емельянов
Нижний Новгород
0
Михаил Осинов
ПЗ
83
Артем Шмыков
ОП
50
Дмитрий Югалдин
ЦП
20
Павел Комолов
ЦП
10
Артем Федчук
ЦФ
Акрон
13
Сергей Волков
ВР
12
Павел Горбунов
ЦЗ
5
Никита Верхунов
ЦЗ
12
Максим Елеев
ПЗ
7
Азнаур Герюгов
ОП
18
Максим Малаховский
ЦП
88
Андрей Потапов
ЦП
11
Даур Квеквескири
ПВ
34
Андрей Титов
ЦФ
4-2-3-1
31
Анисимов
23
Зуйков
5
Шумских
5
Эдиев
7
Маляров
73
Шарипов
77
Гащенков
17
Горбунов
18
Попов
16
Ставпец
99
Сулейманов
4-1-2-2-1
50
Гойло
2
Друковский
44
Садыков
66
Жестоков
99
Морозов
7
Пьянченко
7
Иванников
27
Чудин
63
Босов
17
Газданов
90
Делькин
99
Сулейманов
50
Югалдин
50
Югалдин
99
Сулейманов
16
Ставпец
0
Осинов
0
Осинов
16
Ставпец
77
Гащенков
20
Комолов
20
Комолов
77
Гащенков
17
Горбунов
10
Федчук
10
Федчук
17
Горбунов
99
Морозов
12
Елеев
12
Елеев
99
Морозов
7
Иванников
18
Малаховский
18
Малаховский
7
Иванников
63
Босов
11
Квеквескири
11
Квеквескири
63
Босов
90
Делькин
34
Титов
34
Титов
90
Делькин
Остались в запасе
Нижний Новгород
Акрон
83
Артем Шмыков
ОП
Главный тренер
Роберт Евдокимов
12
Павел Горбунов
ЦЗ
5
Никита Верхунов
ЦЗ
7
Азнаур Герюгов
ОП
88
Андрей Потапов
ЦП
13
Сергей Волков
ВР
Главный тренер
Дмитрий Емельянов
Остались в запасе
83
Артем Шмыков
ОП
Остались в запасе
12
Павел Горбунов
ЦЗ
5
Никита Верхунов
ЦЗ
7
Азнаур Герюгов
ОП
88
Андрей Потапов
ЦП
13
Сергей Волков
ВР
Главный тренер
Роберт Евдокимов
Главный тренер
Дмитрий Емельянов
Статистика матча Нижний Новгород - Акрон
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Нижний Новгород
- : -
26.11.2026
Текстильщик
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Нижний Новгород
3 : 0
21.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Спартак К
0 : 4
08.11.2026
Нижний Новгород
Россия. Кубок, Финал
Енисей
1 : 2
04.11.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нижний Новгород
4 : 0
30.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Уфа
0 : 1
24.10.2026
Нижний Новгород
Акрон
Россия. Кубок, 6 тур
Акрон
- : -
24.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Акрон
0 : 2
21.11.2026
Факел
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Спартак
2 : 1
08.11.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Балтика
2 : 1
01.11.2026
Акрон
Россия. Кубок, 5 тур
Ростов
6 : 1
28.10.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Акрон
3 : 1
24.10.2026
Динамо
Информация о матче
Главный судья:
Евгений Турбин
(Дмитров)
Стадион:
Совкомбанк Арена
Новости команд
Все
Нижний Новгород
Акрон
Назначены арбитры на 6-й тур Кубка, одну из игр будет судить 25-летний дебютант
13:08
1
Кубок России: шансы «Акрона» и ЦСКА на победу в матче группового этапа
09:42
Тренер «Акрона» определил, кто виноват в поражении от «Факела»
Вчера, 12:19
1
РПЛ. «Факел» впервые победил при Биджиеве, обыграв на выезде «Акрон» (2:0)
21 ноября
9
Обзор матча «Акрон» – «Факел» голы и лучшие моменты (Видео)
21 ноября
Первая лига. Лидирующий «Нижний Новгород» разгромил главного преследователя – 3:0!
21 ноября
«Нижний Новгород» – «Торпедо»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Первая лига: шансы «Нижнего Новгорода» и «Торпедо» на победу в матче 18-го тура
20 ноября
В топ-10 главных талантов России вошли 3 зенитовца и ни одного спартаковца
17 ноября
79
РФС наказал «Нижний Новгород» за долг перед «Зенитом»
16 ноября
10
Назначены арбитры на 6-й тур Кубка, одну из игр будет судить 25-летний дебютант
13:08
1
Кубок России: шансы «Акрона» и ЦСКА на победу в матче группового этапа
09:42
Тренер «Акрона» определил, кто виноват в поражении от «Факела»
Вчера, 12:19
1
РПЛ. «Факел» впервые победил при Биджиеве, обыграв на выезде «Акрон» (2:0)
21 ноября
9
Обзор матча «Акрон» – «Факел» голы и лучшие моменты (Видео)
21 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+