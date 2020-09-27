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Расписание матчей
Чехия. Шанс Лига
Виктория - Зброевка
Виктория - Зброевка: обзор матча 27 сентября 2020
Виктория
27.09.2020, воскресенье, 16:30
Чехия. Синот Лига, 5 тур
4 : 1
Завершен
Зброевка
2'
А. Чермак
44'
Я. Копиц
56'
J. David Beauguel (П)
71'
T. Horava
68'
Я. Гладик
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Виктория - Зброевка
90'
+1
Желтая карточка
J. Prichystal
Замена
Л. Гейда
️️️️
Я. Брабец
85'
77'
Замена
Š. Šumbera
️️️️
P. Stepanovsky
77'
Замена
D. Jambor
️️️️
J. Sedlak
Замена
З. Ондрашек
️️️️
J. David Beauguel
72'
ГОЛ! 4:1!
T. Horava
Пас отдал
А. Ба Луа
71'
68'
ГОЛ! 3:1!
Я. Гладик
Замена
T. Horava
️️️️
А. Чермак
64'
Замена
А. Ба Луа
️️️️
Я. Копиц
64'
61'
Замена
Я. Гладик
️️️️
А. Русек
61'
Замена
J. Koudelka
️️️️
O. Pachlopnik
ГОЛ с пенальти! 3:0!
J. David Beauguel
56'
46'
Замена
Я. Чернин
️️️️
Я. Шурал
ГОЛ! 2:0!
Я. Копиц
Пас отдал
П. Буха
44'
ГОЛ! 1:0!
А. Чермак
Пас отдал
П. Буха
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Виктория
4
Людек Перница
ЦЗ
14
Якуб Брабец
ЦЗ
14
Радим Ржезник
ЦЗ
20
Павел Буха
ЦП
47
Алеш Чермак
ЦП
10
Ян Копиц
ЦП
19
Ян Коваржик
ЦП
9
Jean David Beauguel
ЦФ
11
Жоэль Каямба
ЦФ
16
Aleš Hruška
ЦФ
Главный тренер
Радослав Ковач
Зброевка
5
Зоран Гайич
ЦЗ
15
Якуб Шурал
ЦЗ
7
R. Reiter
ЦП
40
Martin Sustr
ЦФ
44
J. Prichystal
ЦФ
0
O. Vanek
ЦФ
0
O. Pachlopnik
ЦФ
0
P. Stepanovsky
ЦФ
16
J. Sedlak
ЦФ
9
Антонин Русек
ЦФ
4
Jan Hlavica
ЦФ
Виктория
36
Индржих Станек
ВР
2
Лукаш Гейда
ЦЗ
24
Милан Гавел
ЦЗ
66
Мирослав Кацер
ЦП
0
T. Horava
ЦП
11
Marko Alvir
ЦФ
50
Адриэль Ба Луа
ЦФ
13
Зденек Ондрашек
ЦФ
Зброевка
24
Якуб Чернин
ЦЗ
14
Ян Гладик
ПВ
59
Jiri Floder
ЦФ
1
Pavel Dreksa
ЦФ
8
Šimon Šumbera
ЦФ
0
J. Koudelka
ЦФ
5
David Jambor
ЦФ
3-4-3
4
Перница
14
Брабец
14
Ржезник
20
Буха
10
Копиц
19
Коваржик
47
Чермак
16
11
Каямба
9
2-1-5
5
Гайич
15
Шурал
7
0
4
9
Русек
16
0
Калвах
66
Кацер
66
Кацер
Калвах
14
Брабец
2
Гейда
2
Гейда
14
Брабец
47
Чермак
0
0
47
Чермак
10
Копиц
50
Ба Луа
50
Ба Луа
10
Копиц
9
13
Ондрашек
13
Ондрашек
9
15
Шурал
24
Чернин
24
Чернин
15
Шурал
0
8
8
0
9
Русек
14
Гладик
14
Гладик
9
Русек
0
0
0
0
16
5
5
16
Остались в запасе
Виктория
Зброевка
11
Marko Alvir
ЦФ
36
Индржих Станек
ВР
24
Милан Гавел
ЦЗ
Главный тренер
Радослав Ковач
59
Jiri Floder
ЦФ
1
Pavel Dreksa
ЦФ
Остались в запасе
11
Marko Alvir
ЦФ
36
Индржих Станек
ВР
24
Милан Гавел
ЦЗ
Остались в запасе
59
Jiri Floder
ЦФ
1
Pavel Dreksa
ЦФ
Главный тренер
Радослав Ковач
Статистика матча Виктория - Зброевка
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Виктория
Лига Европы, 5 тур
Виктория
- : -
26.11.2026
Бенфика
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Богемианс 1905
1 : 2
21.11.2026
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Виктория
1 : 1
08.11.2026
Спарта
Лига Европы, 4 тур
Лиллестрем
0 : 1
05.11.2026
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Баник
0 : 4
01.11.2026
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Виктория
1 : 2
25.10.2026
Пардубице
Зброевка
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Зброевка
- : -
29.11.2026
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Пардубице
1 : 1
22.11.2026
Зброевка
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Зброевка
1 : 3
07.11.2026
Баник
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Сигма
3 : 0
31.10.2026
Зброевка
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Зброевка
2 : 2
24.10.2026
Богемианс 1905
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Словацко
1 : 2
18.10.2026
Зброевка
Информация о матче
Стадион:
Доосан Арена
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